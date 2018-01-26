«Ночной бухгалтер». Отчетность снова меняют во время сдачи. Бухгалтеры ищут работу по трое

Главная новость дня — ФНС опубликовала новую форму 6-НДФЛ. А бухгалтеры объединяются в сообщества, чтобы найти друг другу крутое место.

Никогда так не было, и вот опять

Налоговики изменили форму 6-НДФЛ.

В приказе говорится, что он вступает в силу через два месяца после опубликования, но при этом, начиная с отчетности за 2017 год.

В комментариях буча.

Кто-то считает, что налоговики не будут требовать новую форму по отчетности за прошлый год. Тем не менее, практика показывает, что инспекторы на местах ждут уже новую форму.

Плюс некоторые клерки рассказывают, что у них уже вторую неделю после отправки 6-НДФЛ висит «на рассмотрении». Не исключено, что это связано с тем, что инспекции ждали новую форму.

В общем, никто уже не ждет спокойных отчетных кампаний.

Не спится во время отчетности? Не отдыхается на выходных? Лайфхак: как получить бонусы на 1С Онлайн, если вы трудоголик? Некогда объяснять! Подробности тут.

Буххантер помогает

«Со мной еще две толковые девочки» — так заканчивается одно из объявлений о поиске работы в нашей новой группе «Охотник на бухгалтера» (buhhunter).

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Чудеса самоинкассации или про банки в провинции

Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции.

Но бухгалтеры отвечают, что самоинкассация — это неудобно.

Неудобно и с новыми банкнотами по 2000 рублей. Их просто отказываются принимать в магазинах. Вот видео.

Налоговики напоминают

Сегодня сразу три материала с разъяснениями ФНС:

1. Про НДС с 1 января 2018 года;

2. Про налоговый вычет при покупке коммуналки;

3. Про изменения в налоге на имущество организаций с 2018 года.

А еще эксперт говорил о введенной в августе ст. 54.1 НК РФ. Судьям не важны «серые признаки». Как сейчас идут споры о должной осмотрительности?

Ваша неизменная редакция