«Ночной бухгалтер». Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках

«Клерк» запускает еще один проект, который поможет бухгалтерам найти работу мечты. Таможня отслеживает ваши зарубежные покупки. А трудовые проверки могут стать электронными. Читайте главное за сегодня.

Быстрый способ разместить вакансию для бухгалтера

«Клерк» создал отдельный канал Buhjob для публикации бухгалтерских вакансий.

Простая инструкция для тех, кому нужен бухгалтер:

1. Подключитесь к каналу в Telegram: https://t.me/buhjob или наберите в поиске мессенджера @buhjob.

2. Заполните форму вот тут: опишите там вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. Подождите немного: после модерации мы опубликуем вакансию. Соискатели откликнутся быстро. На «Клерке» очень много посетителей.

И не путайте buhjob с Буххантером. Прочитайте, кому уже помог «Охотник на бухгалтера».

Грядет электронный кадровый документооборот

А с ним — и новые проверки трудовых инспекций.

Роструд внедряет систему электронной проверки кадровых документов.

По мнению ведомства, «переход к электронным проверкам позволит не только сэкономить время и издержки работодателя, но и значительно ускорит и упростит сам процесс проведения проверки инспектором труда».

Как-то так...

Таможне дали добро

Таможня узнает о ваших незадекларированных покупках за рубежом.

Нашей ФТС стала приходит информация о покупках за рубежом через систему tax free. Тех, кто не задекларировал дорогие покупки, таможенники могут остановить прямо по прилету.

Бухгалтеры бывают разные

И не все такие грамотные, как вы (ну, вы же подписались на «Ночного бухгалтера» в форме ниже, да?).

Сегодня коллеги обсуждают историю про главбуха, которая не сдавала баланс, потому что думала, что не надо.

Вот вам веселый комикс:

Еще важное за сегодня

1. Отрицательные протоколы по РСВ, «нулевки» по 2-НДФЛ и проблемы с СЗВ-СТАЖ;

2. Какие штрафы, если не сдать или опоздать с 3-НДФЛ;

3. Сколько ПФР будет платить льготникам с 1 февраля;

4. Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету.

Ваша вечно ищущая редакция