Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках

«Клерк» запускает еще один проект, который поможет бухгалтерам найти работу мечты. Таможня отслеживает ваши зарубежные покупки. А трудовые проверки могут стать электронными. Читайте главное за сегодня.

Быстрый способ разместить вакансию для бухгалтера

«Клерк» создал отдельный канал Buhjob для публикации бухгалтерских вакансий.

Простая инструкция для тех, кому нужен бухгалтер:

1. Подключитесь к каналу в Telegram: https://t.me/buhjob или наберите в поиске мессенджера @buhjob.

2. Заполните форму вот тут: опишите там вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. Подождите немного: после модерации мы опубликуем вакансию. Соискатели откликнутся быстро. На «Клерке» очень много посетителей.

И не путайте buhjob с Буххантером. Прочитайте, кому уже помог «Охотник на бухгалтера».

Рекламная пауза: семинар 1-2 марта 2018 года.
 
Как защитить компанию и собственника.
 
Пройдет в Московском международном деловом центре «Москва-Сити»
+ online трансляция.
 
До 10 февраля скидка 20%.
Успейте зарегистрироваться и скачать программу семинара.

Грядет электронный кадровый документооборот

А с ним — и новые проверки трудовых инспекций.

Роструд внедряет систему электронной проверки кадровых документов.

По мнению ведомства, «переход к электронным проверкам позволит не только сэкономить время и издержки работодателя, но и значительно ускорит и упростит сам процесс проведения проверки инспектором труда».

Как-то так...

Таможне дали добро

Таможня узнает о ваших незадекларированных покупках за рубежом.

Нашей ФТС стала приходит информация о покупках за рубежом через систему tax free. Тех, кто не задекларировал дорогие покупки, таможенники могут остановить прямо по прилету.

Бухгалтеры бывают разные

И не все такие грамотные, как вы (ну, вы же подписались на «Ночного бухгалтера» в форме ниже, да?).

Сегодня коллеги обсуждают историю про главбуха, которая не сдавала баланс, потому что думала, что не надо.

Вот вам веселый комикс:

Еще важное за сегодня

1. Отрицательные протоколы по РСВ, «нулевки» по 2-НДФЛ и проблемы с СЗВ-СТАЖ;

2. Какие штрафы, если не сдать или опоздать с 3-НДФЛ;

3. Сколько ПФР будет платить льготникам с 1 февраля;

4. Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету.

Ваша вечно ищущая редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Налоговики решили уступить ИП в расчете взносов. Главбухам звонят ночью
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Отчетность снова меняют во время сдачи. Бухгалтеры ищут работу по трое
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры в вечерних очередях. А директоры - в ИФНС из-за отказа в приеме деклараций по НДС
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». СЗВ-СТАЖ изменят. Невеселая история с ИП. Трудовых проверок станет больше
 