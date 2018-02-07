«Ночной бухгалтер». Проблемы при корректировках РСВ. Как запугивают директоров и бухгалтеров на допросах

Почему кто-то сдает по десять уточненок по РСВ? На что жалуются те, кто побывал на «беседах» в налоговой? Почему бухгалтеров и юристов заставляют работать бесплатно? Читайте главное за сегодня.

Обзор беспредела в налоговых

Мы объявили мобилизацию народных корреспондентов. Проще говоря, попросили рассказывать о беспределе в налоговой и фондах. Читайте обзор того, что набралось всего за несколько дней.

Больше всего историй про допросы. Как они сейчас проходят? Честно, методы полицейские. Хотя налоговая полиция давно ликвидирована.

Для того, чтобы знать, как защитить себя, запишитесь на цикл полезных вебинаров «Практика выживания бизнеса в России»: 26.02.2018 – Всё о налоговых проверках. Как защитить свои интересы. Ст. 54.1. Так ли она страшна? Анализ судебной практики. 06.03.2018 – Камеральное администрирование НДС и взносов, ведение реестров по ставке 0% в 2018 г. 06.03.2018 – Субсидиарная ответственность. Или как налоговики взыскивают долги компании с третьих лиц. 06.03.2018 – Практика поведения при вызове на допрос в качестве свидетеля. Как НЕ превратиться из свидетеля в обвиняемого. Узнать подробнее.

Уточненки по РСВ

Расчет по страховым взносам сдали. Пришла пора корректировок.

Бухгалтеры жалуются, что приходится сдавать по 10 уточненных расчетов. Кому и почему так не повезло?

Если у вас есть иностранцы, посмотрите, какие ошибки в РСВ могут привести к проблемам.

А еще не все налоговики знают, как правильно составлять 6-НДФЛ.

Как должны ценить бухгалтера и юриста

Коллеги задумались, надо ли платить бухгалтеру отдельно за сдачу годового отчета?

Недавно мы всем «Клерком» обсуждали прекрасный текст про Тыжбухгалтера, в котором вся соль отношения окружающих к профессии.

И вот сегодня аналогичные рассуждения юриста.

Оцените.

Что еще не пропустить

– новые правила взыскания материального ущерба с работников;

– полноценную инструкция по работе с электронными больничными;

– обзор главных 10 дел ВС по налогам;

– обзор еще одного «шедевра»: Федерального закона № 481-ФЗ от 31 декабря 2017 года.

Ваша непугливая редакция