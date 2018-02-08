Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов

Росфинмониторинг подготовил проект приказа, которым, в том числе, на бухгалтерские и юридические фирмы возлагаются обязанности по идентификации клиентов. Как следует проводить эту идентификацию — подробно изложено в специальном Положении.
Цель этих действий — борьба с отмывание преступных доходов и финансированием терроризма. В общем, все в рамках ставшего в последнее время притчей во языцех «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Что хочет Росинмониторинг от бухгалтеров и юристов — расскажем.
Что хотят и от когоКлиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, и бенефициарных владельцев необходимо идентифицировать с учетом степени риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Кто должен проводить такую идентификацию? Росфинмониторинг приводит обширный список. Здесь лизинговые компании, Почта, организации и ИП, которые продают и скупают драгметаллы и т.д.
Отдельно в приказе выделено, что Положение в части требований к идентификации клиентов также распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ.
Обратимся к вышеназванной статье. О ком там идет речь?
Требования в отношении идентификации клиентов распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Сфере бухобслуживания предписано завести личный кабинет на сайте на сайте ведомства, так как доступ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к информации о перечне осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Порядок подключения к личному кабинету указан в сообщении ведомства.
О том, что не все бухфирмы и юридические компании должны заводить себе личные кабинеты, Росфинмониторинг в своем информационном сообщение не упоминает.
Отметим, что рассылка этого инфописьма вызвала недоумение и легкую панику в бухгалтерской среде. Закон 115-ФЗ действует уже много лет, однако до 2018 года никто бухфирмы по этому поводу не беспокоил.
Некоторые юристы утверждают, что в статье 7.1 содержится весьма размытое условие («обеспечение деятельности организации»), под которое можно подвести любую бухфирму. Однако это утверждение представляется более, чем спорным.
Обсуждение на эту тему происходит на нашем форуме в теме «Бухгалтерские услуги и Росфинмониторинг».
Как идентифицировать клиентовВ проекте Приказа Росфинмониторинга говорится, что в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, следует использовать сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физлиц, об утерянных бланках паспортов, информацию из открытых баз данных органов власти и т.д.
Идентифицировать клиентов необходимо до приема на обслуживание, причем не имеет значение — разовая это сделка или долгосрочный договор.
Какие сведения должны установить бухфирмы и юркомпании при идентификации клиентов?
Список таких требований представлен в приложениях к Положению.
Для клиентов-физлиц это, в частности, ФИО, дата рождения, реквизиты удостоверения личности, адрес, ИНН.
Для клиентов-юрлиц и ИП — ИНН, ОПФ, ОГРН, ОКПО, сведения о лицензиях, сведения о полномочиях представителя клиента и т.д.
Все сведения о клиентах необходимо фиксировать в анкете, форму которой разрешено разработать самостоятельно.
Какие сведения необходим включать в анкету, указано в приложении № 3 к Положению, разработанному Росфинмониторингом.
Срок хранения досье клиента (как анкеты, так и приложенных к ней документов) не может быть менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом.
Кто возмутилсяФедеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Минюст письмо с правовой позицией по проекту вышеназванного приказа Росфинмониторинга. Документ опубликован накануне на сайте палаты.
По мнению ФПА, документ допускает широкое толкование и противоречит закону об «Адвокатской деятельности и адвокатуре».
ФПА напоминает, что адвокатура является профессиональным сообществом и как институт гражданского общества в систему органов власти не входит. В числе признаков деятельности указаны независимость, самоуправление и корпоративность.
«В нарушение указанных норм Приказ возлагает на адвокатуру несвойственные ей функции сыска, что противоречит фундаментальным основам данного института», — отмечается в письме.
Адвокату запрещено занимать позицию вопреки воле доверителя или разглашать сведения клиента без его согласия. «Приказ фактически обязывает адвоката нарушать указанные положения федерального законодательства», — резюмирует ФПА.
Адвокаты просят учесть Минюст свою правовую позицию при регистрации приказа.