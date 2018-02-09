«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров сделают надсмотрщиками. Создадут портал для всей отчетности

Власти продолжают искать террористов среди бизнесменов и активно вовлекают в это бухгалтеров. Систему сдачи отчетности могут кардинально поменять. Минфин считает, что администрирование взносов налоговиками — просто праздник для предпринимателей. Читайте главное за сегодня.

Что Росфинмониторинг хочет от юристов и бухгалтеров

Росфинмониторинг подготовил проект приказа, по которому бухгалтерские и юридические фирмы должны идентифицировать клиентов.

Все в рамках усиления работы по «антиотмывочному» закону № 115-ФЗ.

Адвокаты уже возмутились, что приказ «возлагает на адвокатуру несвойственные ей функции сыска».

Бухгалтерам, в общем, тоже доносчиками работать не хочется.

Подробно рассказываем о планах Росфинмониторинга.

У властей вообще свои представления о желаниях бизнеса. Например, в Минфине считают, что предприниматели радуются передаче взносов от фондов в налоговую.

Да-да, все, конечно, рады. Посмотрите комментарии к нашей статье о передаче сальдо по взносам. И убедитесь во всеобщей радости.

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Единая точка сбора отчетности

Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единую точку ее сбора — специальный портал.

Сейчас около 800 нормативно-правовых актов устанавливают требования к тысяче форм отчетности, ежегодно бизнес предоставляет 49 миллиардов сведений по ним.

Замминистра экономического развития Савва Шипов заявил:

«Необходимо уйти от этих миллиардов к четкой и прозрачной системе, в первую очередь сформировать электронный реестр всех форм отчетности и следующим шагом — перейти к принципу одного окна».

Но потом ведь поймут, что просчитались и захотят прикрыть портал, не справляясь с валом отчетности.

Куда переманивают бухгалтеров

Продолжаем заваливать вас вакансиями для бухгалтеров.

Наш проект Бух.Джоб по поиску бухгалтеров дал просто отличный старт. Мы сами не ожидали.

Наши партнеры тоже ищут среди клерков сотрудников. «Бросайте работу бухгалтера — идите работать консультантами по налогам», — так обратился основатель сервиса НДФЛка Михаил Лапушинский к нашим читателям. Смотрите, какие там вакансии.

Что еще важного

— Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия 5 «Налоговые преференции для замечательного банка»;

— Где работодателям грозят налоговыми проверками за выплату низких зарплат;

— Налоги можно будет заплатить в МФЦ. И авансом тоже;

— «Декларация.Online» is back. И она не одна.

— Правда ли, что бухгалтеры уже не в тренде?.

Ваша не спускающая глаз с новостей редакция