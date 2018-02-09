Веселенький гороскоп для бухгалтера

Мы уже не надеемся, что гороскопы нашего штатного астролога станут серьезными. Поэтому просто давайте посмеемся очередной порции шуток для бухгалтеров.

Звезды советуют, ходить на работу быстрым шагом, чтобы не передумать. Думаете, только вас достал отчетный период? Представьте, как надоело вашему начальству слышать маты из бухгалтерии о том, что не формируется СЗВ-СТАЖ! Лучше расслабьтесь, прочитайте гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2018 года.

Овен

Знаменитая фраза «Когда-нибудь потом» рано или поздно похоронит ваши мечты и 30% денежных средств вашего начальства. Делайте все, чтобы сдавать отчетность вовремя! Успешный человек меняет себя, остальных меняет жизнь. Овны на работе могут столкнуться с непростыми вещами, которые могут поставить их в тупик. А вот и ТОП вопросов по 1С: СЗВ-СТАЖ, валюта, косвенные расходы, авансы.

Телец

У Тельцов, также, как и всего населения планеты, всего 24 часа в сутках. Используйте это время грамотно – прочтите русский орфографический словарь, вместо форумов о ресничках. В вас проснутся таланты организатора и лидера! Будете очень убедительными с людьми, демонстрируя им силу и уверенность в себе.

Близнецы

Не говорите, что вы работаете – покажите сколько вы заработали, и лишь потом осуждайте начальство за глупости, ведь успех в жизни не зависит от оценок в дипломе. В среду залогом успеха Близнецов станет интеллект. Продемонстрировав окружающим свои познания в каком-то вопросе, Близнецам будет проще-простого добиться того, чего они хотят. Все про расчет и возмещение пособий-2018 рассказано здесь

Рак

Раки знают, что богатыми становятся в свободное от работы время, и поэтому возьмут дополнительные дни отдыха, ведь они одни из тех, кто хочет на море, бутылочку мартини и табличку «Да, пошло все нафиг»! Вам будет скучно в привычных рамках – развивайтесь! Разберитесь, как изменились правила по материальной ответственности работников

Лев

Википедия знает все, Гугл найдет все, ВКонтакте знает всех, без Интернета мы – ничто. И лишь старое, доброе электричество всевластно над всеми! Львы, в погоне за инновациями, не забывайте о простых вещах. В середине недели вы будете способны настолько активно вникать в любые мелочи, что из-за этого лишитесь времени и сил для первоочередных дел! Учитесь составлять графики работы и расставлять приоритеты.

Дева

Иногда Девам кажется, что они могут все, а потом кофе перестает действовать. Лучше включите «Дурочку»! Вдруг, выключить не сможете. День не сможете, второй, третий… А потом, глядишь, и жизнь налаживаться станет! Девам будет трудно решить, чем заняться в первую очередь. Чтобы неделя прошла продуктивно, Девам лучше сосредоточиться на главных задачах. А мы собрали в одном месте все полезности для бухгалтера.

Весы

Весы всю неделю будут просыпаться с конкретным желанием «свернуть горы», потом укроются одеялом, и решат: «Да, ну их. Пусть стоят». Эгоисты – это очень добрые люди. Они ни за что не подумают плохо об окружающих. Хотя, они вообще не думают об окружающих... В работе Весы будут склонны совершать необдуманные поступки, повинуясь чувствам, а не логике, поэтому кардинальные шаги совершать все-таки не стоит.

Скорпион

Скорпионов терзают вопросы: подняться с муравейника и уйти или нет? Может, если еще немного посидеть, это даже понравится? Со временем я акклиматизируюсь? Лучше я помолюсь, чтоб муравьи меня не кусали. В другом муравейнике, наверное, еще хуже? Все ведь так всю жизнь живут, одной мне что-то не нравится. Страшно же что-то менять. Останусь здесь. А зря…

Стрелец

Стрельцам хочется, чтобы спортивный мужчина в полном расцвете сил забрал их из офиса, отвез к себе, бросил на большущую кровать и сказал: «Спи»! Счастье – это когда вы утром не только просыпаетесь, но и высыпаетесь. Неделя хороша для карьерных устремлений, вы способны быть дипломатичными и вместе с этим настойчивыми. Проявив эти качества с окружающими, Стрельцы смогут воплотить свою идею в жизнь.

Козерог

Сильною будь! Контролируй припадки… И о тебе позабудет дурдом. Если тоскливо – поешь шоколадки. Совсем уж фигово – запей коньяком! Во вторник аналитические и интеллектуальные способности Козерогов будут обострены до предела. Они будут способны разработать гениальный план и на основе ранее собранной информации, сделать правильные выводы.

Водолей

Раньше, когда Водолеи не работали, у них ничего не было. Сейчас работа дает им многое: приступы агрессии в отчетный период, истеричный смех при виде налогового инспектора, нервный тик при крике директора: «Кофе в студию»! В пятницу, даже если Водолей почувствует себя неправым, ему будет сложно отступать, его лозунг: «Нет компромиссам»! Учитесь, как ликвидировать ООО и ИП с долгами.

Рыбы

Рыбы всю неделю прождут воскресенья. Ведь воскресенье – это один из тех редких дней, когда не обязательно воскресать к 7 утра, можно и к обеду. А в течение недели Рыбы смогут работать и после первой пол-литра, и после второй. А после третьей смогут только руководить. В среду ум Рыб – их орудие и основной залог всех побед.