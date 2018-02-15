«Ночной бухгалтер». Новое про статистику и 3-НДФЛ. Бухгалтеры жалуются, что после «Кнопки» и «Моего дела» сложно восстановить учет

Насыщенный День всех влюбленных. Бухгалтеры обсуждают бухсервисы. Балансы в Росстат надо будет сдавать по новому порядку. Налоговикам не нравятся бумажные 3-НДФЛ.

Про отчеты в Росстат

Сдавать балансы в статистику надо будет по новым правилам.

Минэкономразвития подготовило Порядок представления обязательного экземпляра бухотчетности в Росстат.

Про «Кнопку» и «Мое дело»

Бухгалтеры в нашей группе в Фейсбуке делятся опытом по бухобслуживанию бизнесменов, которые раньше пользовались сервисами.

В комментариях коллеги отмечают, что «формализованный подход не позволяет в наших реалиях обеспечить корректный учет», из-за чего многое надо восстанавливать.

Про 3-НДФЛ

Налоговики хотят принимать 3-НДФЛ от физических лиц исключительно в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика.

Бухгалтерским фирмам придется заходить в чужие Личные кабинеты, используя чужие пароли.

А у вас как?

Про риски для главбуха

Чем рискует главбух? Сравнили работу по трудовому и гражданско-правовому договору.

Если компания до сих пор верит в обналичку, живет по принципу «нас это не коснется», часто пользуется схемами и считает, что лучший способ снизить НДС — обратиться за помощью в «серые конторы», как себя подставляет бухгалтер?

Про 2-НДФЛ

Срок сдачи приближается, мы решили подробнее рассказать о правилах заполнения справки 2-НДФЛ в случае невозможности удержать налог.

Про любовь. И не только к бухгалтерии

В День всех влюбленных сделали тематический обзор про бухгалтерию, любовь и секс.

Юмор и любовь часто помогают справиться там, где не хватает профессионализма:

И на волне оптимизма, посмотрите, может быть, разрекламированная налоговая амнистия вас все-таки касается.

Ваша влюбленная в бухгалтерию редакция