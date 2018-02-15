«Ночной бухгалтер». Новое про статистику и 3-НДФЛ. Бухгалтеры жалуются, что после «Кнопки» и «Моего дела» сложно восстановить учет

Насыщенный День всех влюбленных. Бухгалтеры обсуждают бухсервисы. Балансы в Росстат надо будет сдавать по новому порядку. Налоговикам не нравятся бумажные 3-НДФЛ.
Про отчеты в Росстат
Сдавать балансы в статистику надо будет по новым правилам.
Минэкономразвития подготовило Порядок представления обязательного экземпляра бухотчетности в Росстат.
Про «Кнопку» и «Мое дело»
Бухгалтеры в нашей группе в Фейсбуке делятся опытом по бухобслуживанию бизнесменов, которые раньше пользовались сервисами.
В комментариях коллеги отмечают, что «формализованный подход не позволяет в наших реалиях обеспечить корректный учет», из-за чего многое надо восстанавливать.
Про 3-НДФЛ
Налоговики хотят принимать 3-НДФЛ от физических лиц исключительно в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика.
Бухгалтерским фирмам придется заходить в чужие Личные кабинеты, используя чужие пароли.
А у вас как?
Сделали образец заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП и напомнили, как пенсионеру получить имущественный вычет и сколько хранить первичку по ОС.
Про риски для главбуха
Чем рискует главбух? Сравнили работу по трудовому и гражданско-правовому договору.
Если компания до сих пор верит в обналичку, живет по принципу «нас это не коснется», часто пользуется схемами и считает, что лучший способ снизить НДС — обратиться за помощью в «серые конторы», как себя подставляет бухгалтер?
Про 2-НДФЛ
Срок сдачи приближается, мы решили подробнее рассказать о правилах заполнения справки 2-НДФЛ в случае невозможности удержать налог.
Про любовь. И не только к бухгалтерии
В День всех влюбленных сделали тематический обзор про бухгалтерию, любовь и секс.
Юмор и любовь часто помогают справиться там, где не хватает профессионализма:
И на волне оптимизма, посмотрите, может быть, разрекламированная налоговая амнистия вас все-таки касается.
Ваша влюбленная в бухгалтерию редакция