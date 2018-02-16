«Ночной бухгалтер». Какой уголовки на предпринимателей неожиданно все больше. Налоговики лояльны к 2-НДФЛ

Каких уголовных дел на руководителей компаний становится в разы больше и почему? Как предпринимателям защитить себя? Что налоговики решили по 2-НДФЛ за 2017 год? Какие документы для пособий ждут от работодателей в ФСС? Читайте главное за сегодня.
Уголовки по невыплате зарплаты становится больше
С 2013 года в шесть раз выросло количество дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат): с 397 до 2332.
Не секрет, что такие уголовные дела зачастую возбуждаются в противоправных целях.
Адвокат Дмитрий Солдаткин, эксперт аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ рассказывает, как обезопасить себя и бизнес.
Про налоги тоже невесело. Инспекторы наполняют бюджет любой ценой.
Правильное структурирование бизнеса помогает защититься. Выложили небольшой видео-семинар.
Как не лишиться возмещения пособий
Отделение ФСС рассказало о рекомендуемом перечне документов, без которых не возместят пособия по временной нетрудоспособности, детские и по БиР.
Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году?
И еще посмотрите видео-инструкции от ФСС, как подтвердить ОКВЭД через портал госуслуг.
По какой форме сдавать 2-НДФЛ
Налоговые агенты могут сдать справки как по старой, так и по новой форме.
Налоговики считают, что новая справка 2-НДФЛ легче в заполнении. Из неё исключили поле с адресом места жительства.
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— Для ИП: как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация». Налоговики рассказали о самых частых ошибках в 3-НДФЛ.
— Как рассчитают налог на имущество физлиц в 2018 году.
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Ваша нелояльная редакция