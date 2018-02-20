«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку

Краткая рабочая неделя — краткий обзор главного за сегодня. Судам все чаще недостаточно путанных доказательств инспекции, что компания пользовалась обналичкой. А бухгалтерам по-прежнему нет покоя ни днем, ни ночью, ни в выходные. Скорей бы весна!
Главные статьи дня:
— «Выйти сухим» из обнала поможет... инспекция.
Парадокс: при помощи инспекции бизнесмену удалось отбиться от недоимок, пеней и штрафов.
В последнее время в судебной практике произошел бум решений в пользу налогоплательщиков. Все чаще суды ссылаются на недоработку инспекции: не доказали, не опровергли, железных аргументов не предоставили... в общем не убедили.
— Инструкция, как вывести деньги с заблокированного счета.
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
— Недельный обзор: новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии.
Главные новости дня:
— Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни.
— ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год.
А у нас есть календарь для всей отчетности.
— Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит.
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— как отвечать на неудобные вопросы на допросе;
— грозит ли ответственность бухгалтеру за долги компании;
— права налоговиков на проверку компьютеров;
— упреждающие меры — что стоит сделать уже сегодня;
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Вакансии от Бух.Джоб за сегодня:
Любовь, искусство и бухгалтерский учет — вечны, и потому работодатели ищут себе прекрасных бухгалтеров всегда.
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Главная шутка дня о бухгалтерах:
Клерк Кошки Рулят в своем блоге поделился картинкой:
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Ваша краткая, но по делу редакция