«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку

Краткая рабочая неделя — краткий обзор главного за сегодня. Судам все чаще недостаточно путанных доказательств инспекции, что компания пользовалась обналичкой. А бухгалтерам по-прежнему нет покоя ни днем, ни ночью, ни в выходные. Скорей бы весна!

Главные статьи дня:

— «Выйти сухим» из обнала поможет... инспекция.

Парадокс: при помощи инспекции бизнесмену удалось отбиться от недоимок, пеней и штрафов.

В последнее время в судебной практике произошел бум решений в пользу налогоплательщиков. Все чаще суды ссылаются на недоработку инспекции: не доказали, не опровергли, железных аргументов не предоставили... в общем не убедили.

— Инструкция, как вывести деньги с заблокированного счета.

Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?

— Недельный обзор: новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии.

Главные новости дня:

— Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни.

— ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год.

А у нас есть календарь для всей отчетности.

— Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит.

Обратите внимание на семинар "«Налоговый маневр» Следственного комитета" Он пройдет 14 марта в Москве. Узнаете: — как отвечать на неудобные вопросы на допросе; — грозит ли ответственность бухгалтеру за долги компании; — права налоговиков на проверку компьютеров; — упреждающие меры — что стоит сделать уже сегодня; и многое другое, плюс разбор практических ситуаций. Регистрация и подробная программа.

Вакансии от Бух.Джоб за сегодня:

Любовь, искусство и бухгалтерский учет — вечны, и потому работодатели ищут себе прекрасных бухгалтеров всегда.

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Главная шутка дня о бухгалтерах:

Клерк Кошки Рулят в своем блоге поделился картинкой:

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