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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку

Краткая рабочая неделя — краткий обзор главного за сегодня. Судам все чаще недостаточно путанных доказательств инспекции, что компания пользовалась обналичкой. А бухгалтерам по-прежнему нет покоя ни днем, ни ночью, ни в выходные. Скорей бы весна!

Главные статьи дня:

— «Выйти сухим» из обнала поможет... инспекция.

Парадокс: при помощи инспекции бизнесмену удалось отбиться от недоимок, пеней и штрафов.

В последнее время в судебной практике произошел бум решений в пользу налогоплательщиков. Все чаще суды ссылаются на недоработку инспекции: не доказали, не опровергли, железных аргументов не предоставили... в общем не убедили.

— Инструкция, как вывести деньги с заблокированного счета.

Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?

— Недельный обзор: новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии.

Главные новости дня:

— Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни.

— ПФР подготовил для работодателей календари сдачи отчетности на 2018 год.

А у нас есть календарь для всей отчетности.

— Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит.

Обратите внимание на семинар "«Налоговый маневр» Следственного комитета"

Он пройдет 14 марта в Москве. Узнаете:

— как отвечать на неудобные вопросы на допросе;

— грозит ли ответственность бухгалтеру за долги компании;

— права налоговиков на проверку компьютеров;

— упреждающие меры — что стоит сделать уже сегодня;

и многое другое, плюс разбор практических ситуаций.

Регистрация и подробная программа.

Вакансии от Бух.Джоб за сегодня:

Любовь, искусство и бухгалтерский учет — вечны, и потому работодатели ищут себе прекрасных бухгалтеров всегда.

Что у нас новенького от Бух.Джоб для вас?

Главная шутка дня о бухгалтерах:

Клерк Кошки Рулят в своем блоге поделился картинкой:

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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