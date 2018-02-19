Новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии. Неделя на «Клерке»

Уголовных дел по невыплате зарплаты становится в разы больше, но эксперты уверены, что многие из них неправомерны. ПФР все чаще отказывает в пенсии, а саму пенсионную систему могут кардинально поменять. Центробанк ввел новые признаки отмывания денег.

Три темы недели

1. Много важного про пенсии.

Кому откажут в пенсии и почему. Некоторые россияне, достигнув пенсионного возраста, отправляются в ПФР за оформлением пенсии и получают отказ.

Будьте внимательны: незаконно полученные пенсии и пособия придется вернуть;

Не за горами, возможно, масштабная пенсионная реформа: пенсионные баллы предлагают отменить. Счетная палата недовольна фондом: какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашли аудиторы.

Адвокат Дмитрий Солдаткин, эксперт аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ рассказывает, как и почему давление на предпринимателей не слабеет.

Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 12 февраля: Как ПФР проверит новую отчетность. Бухгалтеры достойны любви и предпочитают по старинке;

За 13 февраля: Как перед выборами все захотели помочь ИП. Кому отказывают в пенсии;

За 14 февраля: Новое про статистику и 3-НДФЛ. Бухгалтеры жалуются, что после «Кнопки» и «Моего дела» сложно восстановить учет;

За 15 февраля: Какой уголовки на предпринимателей неожиданно все больше. Налоговики лояльны к 2-НДФЛ

За 16 февраля: Налоги не повысят, пенсионные баллы отменят, прокуроры всех защитят. Сладкая пятница обещаний.

Вакансии для бухгалтеров

Наш новый сервис для поиска бухгалтеров радует поступлениями предложений от работодателей.

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Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

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Практикум по правильной работе с 1С: НДС и исправленный счет-фактура

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С 12 февраля новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

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Количество отчетов, тесты на собеседовании, споры с финдиром и пропавший главбух. Что обсуждают коллеги

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Случай из практики: как подставляют себя компании, использующие ИП

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Как компании и сотрудники обманывают друг друга и закон: конверты, липовые больничные, присвоение денег и баз

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Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»

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Налоговая амнистия – 2018: кому и что простят?

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Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

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Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году

Образцы документов для бухгалтера и ИП

1. Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1;

2. Как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация»;

3. Заявление на льготу по имущественным налогам для физлиц.

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