Новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии. Неделя на «Клерке»

Уголовных дел по невыплате зарплаты становится в разы больше, но эксперты уверены, что многие из них неправомерны. ПФР все чаще отказывает в пенсии, а саму пенсионную систему могут кардинально поменять. Центробанк ввел новые признаки отмывания денег.
Три темы недели
1. Много важного про пенсии.
Кому откажут в пенсии и почему. Некоторые россияне, достигнув пенсионного возраста, отправляются в ПФР за оформлением пенсии и получают отказ.
Будьте внимательны: незаконно полученные пенсии и пособия придется вернуть;
Не за горами, возможно, масштабная пенсионная реформа: пенсионные баллы предлагают отменить. Счетная палата недовольна фондом: какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашли аудиторы.
2. Почему уголовки по невыплате зарплаты все больше. Как предпринимателю обезопасить себя.
Адвокат Дмитрий Солдаткин, эксперт аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ рассказывает, как и почему давление на предпринимателей не слабеет.
Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
«НБ» за прошлую неделю:
За 12 февраля: Как ПФР проверит новую отчетность. Бухгалтеры достойны любви и предпочитают по старинке;
За 13 февраля: Как перед выборами все захотели помочь ИП. Кому отказывают в пенсии;
За 14 февраля: Новое про статистику и 3-НДФЛ. Бухгалтеры жалуются, что после «Кнопки» и «Моего дела» сложно восстановить учет;
За 15 февраля: Какой уголовки на предпринимателей неожиданно все больше. Налоговики лояльны к 2-НДФЛ
За 16 февраля: Налоги не повысят, пенсионные баллы отменят, прокуроры всех защитят. Сладкая пятница обещаний.
Вакансии для бухгалтеров
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12 главных новостей
- СЗВ-СТАЖ будут сравнивать с СЗВ-М;
- Как можно и как нельзя указывать адреса в счете-фактуре;
- Когда СЗВ-СТАЖ за 2018 год надо сдать в 2018 году;
- Для ИП предлагают ввести новый вид патента;
- ИП-новичков могут освободить от ККТ;
- В плохую погоду можно опаздывать на работу;
- Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»;
- Налоговики требуют от физлиц электронную сдачу 3-НДФЛ;
- По какой форме сдавать 2-НДФЛ? Ответ от ФНС;
- Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!
- МРОТ повысится с 1 мая. Уже точно;
- Из-за электронных трудовых книжек нужно будет передавать допинформацию в ПФР.
10 важных статей
1
Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ
2
Практикум по правильной работе с 1С: НДС и исправленный счет-фактура
3
С 12 февраля новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера
4
Количество отчетов, тесты на собеседовании, споры с финдиром и пропавший главбух. Что обсуждают коллеги
5
Случай из практики: как подставляют себя компании, использующие ИП
6
Как компании и сотрудники обманывают друг друга и закон: конверты, липовые больничные, присвоение денег и баз
7
Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»
8
Налоговая амнистия – 2018: кому и что простят?
9
Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее
10
Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году
Образцы документов для бухгалтера и ИП
2. Как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация»;
3. Заявление на льготу по имущественным налогам для физлиц.
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Тест недели
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Ждет ли Россию девальвация после выборов;
- Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С;
- Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии;
- Ура, депутаты разрешат нам собирать грибы и ягоды.