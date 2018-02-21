«Ночной бухгалтер». Объясните Росфинмониторингу, где взяли деньги на квартиру. И купите пенсию у ПФР

Насыщенный день. Если вас заподозрят в отмывании денег, сделку на квартиру не зарегистрируют. Не наработали на пенсию – не беда: ПФР продает пенсионные баллы. Бухгалтеры боятся, что получают липовые и незаконные требования от налоговиков.

«Откуда деньги», спросят Росреестр и Росфинмониторинг про вашу новую квартиру

Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.

Читайте подробнее об инициативе.

Вот что бывает, когда вся страна начинается казаться властям большой прачкой по отмыванию денег. Чего только стоят истории последних месяцев с блокировкой счетов.

Отвечать, откуда деньги, в стиле министра финансов Силуанова, точно не получится:

Почем нынче пенсия

Пенсию по старости получат не все. Не хватит стажа, или баллов (что более вероятно). Однако ситуация поправима, потому что стаж и баллы можно докупить.

Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию.

1-2 марта в «Москва-Сити» пройдет семинар «Налоговые проверки: порядок проведения в 2018 году» Вы узнаете: — перспективы ужесточения налогового контроля и новые возможности ИФНС; — новые судебные решения по налоговым спорам; — сколько главбухов посадили за 3 года и как избежать наказания; — практические советы как защитить компанию и собственника и многое другое. Спикеры: представители контролирующих органов и авторитетные эксперты. Бонус для подписчиков Клерка: второму участнику скидка 50%. Подробная программа и регистрация.

Что шокирует коллег

Куча интересных историй от ваших коллег на этой неделе в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтеры бдят и не хотят отвечать на подозрительные требования из ИФНС. Налоговики шлют требования по документами, не имея на это права. Бухгалтеры становятся универсальными работниками.

Смотрите обзор: требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники.

Инструкции для бухгалтеров

— 6-НДФЛ за 2017 год по новой форме: пример заполнения, штрафы, нюансы;

— Как ищут главбухов;

— Детские пособия и другие соцвыплаты в 2018 году;

— Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС.

Ваша неподкупная редакция