«Ночной бухгалтер». Объясните Росфинмониторингу, где взяли деньги на квартиру. И купите пенсию у ПФР

Насыщенный день. Если вас заподозрят в отмывании денег, сделку на квартиру не зарегистрируют. Не наработали на пенсию – не беда: ПФР продает пенсионные баллы. Бухгалтеры боятся, что получают липовые и незаконные требования от налоговиков.
«Откуда деньги», спросят Росреестр и Росфинмониторинг про вашу новую квартиру
Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.
Читайте подробнее об инициативе.
Вот что бывает, когда вся страна начинается казаться властям большой прачкой по отмыванию денег. Чего только стоят истории последних месяцев с блокировкой счетов.
Отвечать, откуда деньги, в стиле министра финансов Силуанова, точно не получится:
Почем нынче пенсия
Пенсию по старости получат не все. Не хватит стажа, или баллов (что более вероятно). Однако ситуация поправима, потому что стаж и баллы можно докупить.
Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию.
1-2 марта в «Москва-Сити» пройдет семинар «Налоговые проверки: порядок проведения в 2018 году»
Вы узнаете:
— перспективы ужесточения налогового контроля и новые возможности ИФНС;
— новые судебные решения по налоговым спорам;
— сколько главбухов посадили за 3 года и как избежать наказания;
— практические советы как защитить компанию и собственника и многое другое.
Спикеры: представители контролирующих органов и авторитетные эксперты.
Бонус для подписчиков Клерка: второму участнику скидка 50%.
Что шокирует коллег
Куча интересных историй от ваших коллег на этой неделе в «Красном уголке бухгалтера».
Бухгалтеры бдят и не хотят отвечать на подозрительные требования из ИФНС. Налоговики шлют требования по документами, не имея на это права. Бухгалтеры становятся универсальными работниками.
Смотрите обзор: требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники.
Инструкции для бухгалтеров
— 6-НДФЛ за 2017 год по новой форме: пример заполнения, штрафы, нюансы;
— Детские пособия и другие соцвыплаты в 2018 году;
— Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС.
Ваша неподкупная редакция