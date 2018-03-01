«Ночной бухгалтер». Из-за нулевых деклараций налоговики вызывают на допросы

Налоговикам категорически не нравятся «нулевки» по НДС. Правительство считает, что сервисы ФНС неплохо бы сделать «чуть-чуть» платными. А Минфин — что нужно собирать больше НДФЛ и взносов. Новости последнего зимнего дня на «Клерке».

Про нулевые декларации

Налоговики вызывают «на ковер» директоров ООО из-за нулевых деклараций по НДС.

Читательница «Клерка» рассказала, что именно ей предложили на допросе в инспекции.

А у вас не было проблем из-за «нулевок»?

Про управляющие компании

Хорошие новости для управляющих компаний.

Верховный суд поставил точку в спорах между управляющими компаниями и Росприроднадзором.

К ним перестанут придираться из-за платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Прочитайте, что судьи сказали про экологические платежи.

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Сделали обзор «судебки» и про НДС. Он актуален для всех налогоплательщиков.

Про «заплатить за заплатить»

О чем это мы? А сейчас поймете.

Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы.

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил:

«Министерству финансов нужно посмотреть, может ли быть этот перечень услуг, который ФНС будет оказывать для граждан, немного платным. И в этом нет ничего постыдного. <...>. Существует возможность создания личного кабинета, ФНС предоставляет эту возможность бесплатно. Но если ФНС придумает нечто, что будет нести еще больший комфорт для налогоплательщиков, это совсем несложно и правильно было бы, если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу».

Как приятно по собственному желанию платить службе, которой ты и так обязан платить по НК.

Про увеличение сборов взносов и НДФЛ

На заседании расширенной коллегии ФНС глава Минфина Антон Силуанов поручил налоговикам усилить работу по сбору страховых взносов и НДФЛ.

Силуанов подчеркнул:

«Здесь вопрос не только задолженности, но и вопрос выхода из тени, „обеления“ экономики».

И добавил про скорые налоговые новации.

Про другие важные для бухгалтеров новости

— В платежках надо будет указывать еще один код;

— Памятка о заполнении документов на уплату налогов;

— Кто платит НДФЛ и взносы при договоре ГПХ между двумя физлицами.

Ваша в ожидании весны редакция