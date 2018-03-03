«Ночной бухгалтер». Покажите бухотчетность банку раньше срока, иначе - блокировка

Давайте кратко о новостях дня. Они сегодня очень звонкие. Первая весенняя пятница, как-никак.

Новая причина блокировки счета

Изобретательность банкиров в причинах блокировки счетов растет.

Участница нашей группы в Фейсбуке рассказала, что СКБ-банк заблокировал расчетный счет компании, т.к. она не смогла предоставить по его требованию бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Чем все закончилось?

Предлагаем банкам просто ввести причину «Патамушта» и не париться.

А мы все верим в лучшее

Вчера Путин высказался о налогах и отчетности. Если кратко, то налог на имущество слишком высокий, а отчетность ИП надо отменять.

Сегодня ожидаемо прилетела новость, что эти инициативы станут приоритетами для работы комитета Госдумы по бюджету и налогам в первом полугодии 2018 года.

Хорошо, если приоритеты не поменяются сразу после 18 марта.

Кто покупает «бумажные» НДС

И что им за это будет, рассказал эксперт.

Пять рисков для тех, кто решает воспользоваться новой «услугой», чтобы закрыть НДС.

Бухгалтерам не нравится портал госуслуг

Если речь идет о подтверждении основного вида деятельности в ФСС.

Данные в ЕГРЮЛ и те, которые забивают на портал бухгалтеры, добавляя организацию, часто разнятся.

Поэтому многие, по старинке, отвезут все лично в фонд. Пока так вернее.

Традиционная пятничная экскурсия по бухгалтериям других стран. Сколько платят бухгалтерам в Японии? Свежая порция вакансий. Наших.

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