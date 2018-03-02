«Ночной бухгалтер». Путин: налог на имущество слишком высокий, а отчетность ИП надо отменять

Послание Президента к Федеральному собранию традиционно принесло немало позитивных обещаний. Давайте в них поверим. Ну, вдруг! Читайте главное за сегодня.

Позитивная новость № 1

Владимир Путин предложил упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить», — сказал Президент.

Эта рутина, по словам Президента, не дает экономике двигаться вперед.

Позитивная новость № 2

Еще Президент не доволен системой расчета налога на имущество.

Расчёт налога на имущество физических лиц необходимо сделать справедливым, чтобы платежи были посильными.

Президент считает, что налог на имущество физлиц должен быть справедливым и посильным для граждан.

«Когда некоторые, в том числе, сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что устаревшие оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, то кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались. И люди этого от нас никак не ожидали», — заявил Путин.

Будут уточнять механизмы расчета налога и определение кадастровой стоимости недвижимости.

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Просто новость. Про МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума позитивно скажется на доходах 4 миллионов россиян.

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек», — рассказал Президент.

То, что Путин сказал про МРОТ, мы не стали относить к позитивным новостям. Вряд ли кого-то реально осчастливит баснословное повышение «минималки» до 11 163 руб.

Как говорится, это не новости такие, это МРОТ такой.

Три главные статьи дня

Сделали обзор изменений, что нового ждет в марте 2018 бизнесменов и дачников.

Рассказали, что делать, если контрагента признали сомнительным, а вас из-за этого вызывают в налоговую.

Рассуждаем, как модное слово «блокчейн» изменит бухгалтерскую профессию.

Что еще обсуждают коллеги

— Как уберечься от мошенничеств через «Банк-Клиент»;

— Как будем работать на следующей неделе;

— ИФНС хотела оштрафовать ИП за правильный расчет налога. Но не вышло.

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