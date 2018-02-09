Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года

Цитата; "проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению".Презумп...
Аноним, Вы писали:Наталья Марина, Вы писали:17 лет работаю на УСН 6%, имею счет в банке и знаю, ч...
Мы платим несчастный случай, пусть добавят туда этот процент и сами между собой разбираются...
А на какой цифре ЦБ собирается остановиться.? С такими темпами ,у нас только ЦБ и ост...
Какая связь зарплаты и дохода по предприятию.? Доходы увеличились и накладные расход...
Передайте Топилину, что размер зарплаты при демократии и капитализме определяет Барин (работодате...
Чтобы это обеспечить, надо чтобы доступ в электронную трудовую книжку был и у работника, хотя бы ...
Ну поймала? И чего? Даже не оштрафуют налоговую. Как был беспредел в налоговой так и будет."Волк,...
24 мил в год в нашей стране может несколько сотен и наберётся и для этого писать закон.Ну смешно....
"Пацаки! А вы чего не радуетесь? ПЭЖЕ приказал всем радоваться".
"Законопроектом предусматривается сохранение действующей ставки налога на НДФЛ на уровн...
natalisa51, Вы писали: Ананим, похоже Задела по самое не хочу.. Наверно в налоговой ра...
alethena, Вы писали: сообщении говорится, что четыре основные формы отчетности были объедине...
сообщении говорится, что четыре основные формы отчетности были объединены в единый расчет п...
Мало того, при рефинансировании, человек опять начинает погашать практически одни проценты, но уж...
и у человека, который стоит на конвейере и чистит рыбу, тоже д.б. в/о, обязательно профильное! То...
очень здравая мысль.есть такие налоги, которые образовались еще в лихие девяностые. в 98-99 году ...
Правильно, принимать на работу надо уборщицу с высшим профильным образованием, осталось узнать гд...
))) японский магнитофон..., только сейчас год статьи глянул
Подскажите, а период за который начисляется пенсия можно мне самой обозначить перед ПФ? Я уже был...
Отменить нужно отчеты по экологии(МСП,2-ТП отходы, НВОС) и оставить один.Это же вообще бред три о...
Хотелось бы верить , но все это слова трепотня.
Ключевое слово "Если". А как доказать ,что письмо принесли на 15 дней позже, ЕСЛИ на письме стоит...
Я являюсь представителем нескольких десятков ИП. Всех случаев перечислить не хватит дня.И предста...
Бездарно провели эту передачу. Не надо было вообще всё передавать. Просто при принятии таки...
Аноним, Вы писали:Ха! Само-собой! Неналоговыми платежами крути как хочешь, а НК сложнее редактиро...
НДФЛ пусть платят сами работники или налоговая пусть нам за это платить, как агентам. Мы вс...
Сделали бы хоть сначала для малого предпринимательства, как пилотный проект, только боюсь ,мы уже...
Говно унылое."Мое мнение и наблюдение: подумать над тем, что сейчас нужно вашему работодател...
Кто о чем, а вшивый о бане
"В ведомстве также заявили, что «эффект от передачи взносов ФНС России налоговым органам вы...
Верховный то дал пояснения, только вот на местах, их не соблюдают. Особенно по делу об автоматиче...
Аноним, Вы писали:Работодатели преспокойненько ставят неполный рабочий день и устанавливают работ...
Бухгалтерские схемы, над ними думать надо.
Одна гражданка написала о "гражданском неповиновении". У нас никто не выйдет на улицы с протестом...