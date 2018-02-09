Мы подготовили календарь налогоплательщика за 1 квартал 2018 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях - и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Или сохраните себе "избранное" или в дневник на «Клерке», нажав на «в блоге» рядом с кнопками с соцсетями. Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года