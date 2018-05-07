«Ночной бухгалтер». Налог на пластиковые стаканчики и мангалы. Банки нашли новый способ всех прижать с блокировками

Продолжаются челночные бега: на пару дней на работу — снова на отдых. Главное за сегодня кратко. Власти заговорили еще об одном налоге. Банкиры не сдаются и подпольно ведут черные списки. Бухгалтерам не убежать от реформы бухучета.
Новый налог
Да, еще один. На этот раз на посуду.
«Берегите природу, мать вашу», — вспомнили власти.
Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил:
«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен».
Нам уже надоело делать заголовки про новые налоги. Вот что было за последнее время:
— Налог на профессиональный доход для самозанятых;
Банки не хотят прекращать блокировки
Банкиры придумали, как блокировать счета без лишней мороки.
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации.
С 21 апреля работает новый механизм, который создан для обеления тех, кому заблокировали счет незаконно.
Банкам это не надо и они формируют неофициальные черные списки.
Что еще важного
— По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах.
Автор статьи рассказывает, как с этим бороться. Но в комментариях многие не согласны.
— В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов.
Автор статьи заявляет: если бухгалтер считает, что изменения не касаются его работы, то это плохой бухгалтер.
— Три истории про «обнальные» схемы.
О наболевшем.
Ваша цветущая редакция