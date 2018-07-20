Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Недавно был принят Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ, который внес существенные изменения в порядок применения контрольно-кассовой техники.

В частности, Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» дополнен нормами о моменте формирования кассового чека и его передаче покупателю при расчетах в сети интернет, когда продавец в момент расчетов не взаимодействует с покупателем даже дистанционно. Это снимает вопросы о том, когда нужно пробить чек, если оплата получена переводом на расчетный счет.

Важные нормы в отношении момента формирования кассовых чеков содержат не только Федеральные законы N 54-ФЗ и N 192-ФЗ, но и Проект Приказа ФНС России по внесению изменений в Приказ от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (устанавливающий требования к реквизитам фискальных документов). Хотя это только проект, он отражает позицию фискалов на затронутые нами вопросы.

Момент расчета

Если рассматривать расчеты с физлицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя, при определении момента расчета следует руководствоваться Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с п.3 ст.16.1 Федерального закона N 2300-1 при оплате товаров (работ, услуг) обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными:

Наличными денежными средствами - в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю) либо платежному агенту (субагенту);

денежными средствами - в размере внесенных денежных средств (исполнителю) либо платежному агенту (субагенту); Путем перевода предоставляемых потребителем наличных денежных средств без открытия банковского счета - в размере внесенных денежных средств с момента внесения потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту);

предоставляемых потребителем денежных средств - в размере внесенных денежных средств либо банковскому платежному агенту (субагенту); Путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (кроме оплаты наличными переводом без открытия счета) - в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией.

Если наличные расчеты вопросов, когда применять ККТ, обычно не вызывают, то с безналичными платежами не все так просто.

Общие условия перевода денежных средств, включая перевод электронных денежных средств (ЭДС), определяет Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Эти правила распространяются как на переводы при участии физических лиц, так и организаций, и предпринимателей (но в отношении платежей физлиц как потребителей приоритет будут иметь нормы Федерального закона N 2300-1).

При расчетах платежными поручениями переводом с банковского счета банк обязан исполнить распоряжение плательщика одним из следующих способов (ст. 865 Гражданского кодекса РФ):

зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в этом же банке ;

; зачисление денежных средств на банковский счет банка получателя средств, открытый в банке плательщика , либо передача платежного поручения банку получателя средств для списания денежных средств с банковского счета банка плательщика, открытого в банке получателя средств;

, либо передача платежного поручения банку получателя средств для списания денежных средств с банковского счета банка плательщика, открытого в банке получателя средств; передача платежного поручения банку-посреднику в целях зачисления денежных средств на банковский счет банка получателя средств;

в целях зачисления денежных средств на банковский счет банка получателя средств; иные способы, предусмотренные банковскими правилами и договором.

Этот момент будет являться моментом осуществления расчетов в целях применения ККТ, независимо от того, в какой момент согласно заключенному между сторонами договору обязательство плательщика перед получателем признается исполненным. Исполнение распоряжения плательщика о переводе денежных средств подтверждается банком в порядке, установленном «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Электронные денежные средства – это денежные средства, предварительно передаваемые одним лицом другому лицу без открытия банковского счета. В этом их основное отличие от денежных средств на расчетных счетах в банках. Проводить перевод ЭДС вправе только оператор по переводу электронных денежных средств, однако им может быть не только кредитная организация (перечень действующих операторов по переводу ЭДС размещен на сайте Банка России ). Оператор ЭДС осуществляет на постоянной основе учет информации об остатках и осуществленных переводах электронных денег.

Как пример электронных средств платежа, позволяющих совершать операции с ЭДС, можно привести электронные кошельки («Яндекс.Деньги», «WebMoney» и «QIWI»), а также предоплаченные карты «Тройка», «Стрелка» и виртуальные платежные карты.

Особенность использования ЭДС в расчетах также заключается в том, что Федеральный закон N 161-ФЗ запрещает юридическим лицам использовать электронные денежные средства при расчетах между собой:

юридические лица и предприниматели не могут быть получателями ЭДС (исключение - если плательщиком является физическое лицо);

юридическим лицам и предпринимателям Федеральный закон N 161-ФЗ разрешает осуществлять платежи в форме электронных денежных средств только в пользу физических лиц.

Для переводов денежных средств (ДС) присущи такие свойства как безотзывность и окончательность.

Безотзывность перевода – характеристика, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени.

Окончательность перевода – характеристика, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени.

Таким образом, распоряжение клиента о переводе денежных средств может быть им отозвано до наступления безотзывности перевода. Причем моменты признания перевода безотзывным и окончательным различаются для обычных безналичных (или наличных) переводов и переводов ЭДС. Соответственно по-разному будет определяться и момент расчета для целей применения ККТ.

Характеристики перевода ДС Безналичный перевод (ДС на расчетном счете или наличные) Перевод ЭДС (обычный режим использования ЭСП) Перевод ЭДС (автономный режим использования ЭСП) Общий срок перевода ДС Не более трех рабочих дней начиная со дня списания ДС с банковского счета плательщика (или со дня предоставления плательщиком наличных ДС в целях перевода без открытия банковского счета) Банк обязан информировать плательщика об исполнении платежного поручения не позднее дня, следующего за днем его исполнения, если не установлен более короткий срок (п.2 ст.865 ГК РФ). Перевод ЭДС осуществляется путем одновременного принятия оператором ЭДС распоряжения клиента, уменьшения им остатка ЭДС плательщика и увеличения им остатка ЭДС получателя средств на сумму перевода Перевод ЭДС с использованием предоплаченной карты осуществляется в срок не более трех рабочих дней после принятия оператором ЭДС распоряжения клиента Оператор ЭДС незамедлительно после исполнения распоряжения клиента об осуществлении перевода ЭДС направляет клиенту подтверждение об исполнении распоряжения Получатель средств обязан ежедневно передавать информацию о совершенных операциях оператору ЭДС для ее учета не позднее окончания рабочего дня оператора ЭДС Оператор ЭДС направляет плательщику (и получателю, если это предусмотрено договором) подтверждения об осуществлении перевода ЭДС (незамедлительно после учета оператором ЭДС информации, полученной от получателя средств) Безотзывность перевода С момента списания ДС с банковского счета плательщика (или с момента предоставления плательщиком наличных ДС в целях перевода без открытия банковского счета) Перевод ЭДС становится безотзывным и окончательным после одновременного принятия распоряжения клиента, уменьшения остатка ЭДС плательщика и увеличения остатка ЭДС получателя средств на сумму перевода В момент использования клиентом ЭСП Окончательность перевода Если плательщика и получателя обслуживает один оператор – в момент зачисления ДС на банковский счет получателя (или обеспечения получателю возможности получения наличных ДС) Если плательщика и получателя обслуживают разные операторы – в момент зачисления ДС на банковский счет оператора, обслуживающего получателя После учета оператором ЭДС информации о совершенных операциях, которую он ежедневно принимает от получателя средств Прекращение обязательства оператора по переводу ДС перед плательщиком В момент наступления окончательности перевода Специально не определено законом, но с учетом общих правил проведения перевода ДС – в момент окончательности перевода Специально не определено законом, но с учетом общих правил проведения перевода ДС –в момент окончательности перевода Прекращение обязательства плательщика перед получателем Не определено, на практике может устанавливаться договором между плательщиком и получателем. Момент расчетов определяется с учетом норм ст.865 ГК РФ При наступлении окончательности перевода ЭДС В момент наступления безотзывности перевода ЭДС

Таким образом для переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов моментом расчета для целей применения ККТ будут являться:

при переводе денежных средств (наличных, либо с расчетного счета в банке) – момент окончательности перевода;

при переводе электронных денежных средств в обычном режиме - момент окончательности перевода;

при переводе электронных денежных средств в автономном режиме - момент безотзывности перевода.

Формирование кассового чека: расчеты при непосредственном взаимодействии продавца и покупателя

В общем случае ККТ применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) и в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (п.1 ст.4.3 Федерального закона N 54-ФЗ). Это может быть как сам продавец, так и привлеченный им посредник, например, платежный агент (п. 11, 12 ст.4, ст.5 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Письмо Минфина России от 02.05.2017 N 03-01-15/26812).

В частности, эта норма применима, когда покупатель и продавец вступают в непосредственное «личное» взаимодействие - при оплате продавцу наличными или банковскими картами, например, в торговой точке.

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе и/или в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек в электронной форме на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (п.2 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ).

Отметим, что дата и время формирования чека являются одним из обязательных реквизитов кассового чека. Причем в действующей редакции Федерального закона N 54-ФЗ ничего не сказано о допустимом отклонении времени в чеке и реального местного времени (хотя есть требования о контроле за временем, передаваемым ККТ в фискальный накопитель, и временем внутреннего таймера ФН). Ранее ФНС указывала о допустимом отклонении в 5 минут (Информация ФНС России от 30.12.2015 «О доведении информации об отличии времени на кассовом чеке от фактического»).

Проект Приказа ФНС России по внесению изменений в Приказ N ММВ-7-20/229@ предусматривает закрепление этого требования на уровне нормативного документа. Так согласно новой редакции примечания к таблице 19 «Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (бланке строгой отчетности)» отклонение времени на ККТ не должно превышать 5 минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 N 107-ФЗ «О порядке исчисления времени». Аналогичные требования внесены и в отношении прочих формируемых ККТ фискальных документов и отчетов.

Формирование кассового чека: расчеты при дистанционном взаимодействии продавца и покупателя

При осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем (в частности, с применяющим ККТ продавцом), с применением устройств, подключенных к сети интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя с пользователем, продавцы обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе может не печататься (п.5 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ). Помимо этого требования действует и общее - о применении ККТ в момент осуществления расчета.

То есть в случае использования устройств, обеспечивающих дистанционное взаимодействие участников расчетов, чек передается (направляется) покупателю в момент совершения расчета. Это, например, расчеты банковскими картами на сайте интернет-магазина и т.д. К данному чеку будут применимы общие требования о соответствии времени формирования чека реальному местному времени и допустимом отклонении в 5 минут.

Возможна ситуация, когда при оплате по карте потраченная покупателем сумма замораживается его банком-эмитентом для последующего списания. При этом банк уменьшает величину доступного баланса по карте покупателя на стоимость покупки, но не списывает ее сразу со счета (п.4 ст.845 Гражданского кодекса РФ). Денежные средства будут списаны после того как банк получит подтверждение оплаты от банка-эквайрера. Разрыв между блокированием и фактическим списанием денежных средств со счета плательщика может составлять несколько дней. Как разъяснил Минфин, продавец обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа кредитной организацией. По мнению ведомства, моментом подтверждения исполнения такого распоряжения для целей применения ККТ возможно считать момент блокировки денежных средств (Письма от 06.04.2018 N 03-01-15/22629, от 25.08.2017 N 03-01-15/54870).

Формирование кассового чека: расчеты в безналичном порядке, исключающие возможность непосредственного или дистанционного взаимодействия продавца и покупателя

При осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем, когда не используются устройства, обеспечивающие дистанционное взаимодействие участников расчетов, кассовый чек должен быть сформированне позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара (п. 5.4 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ в новой редакции).

Это ситуация, когда продавец (его представитель или автоматическое устройство для расчетов) не взаимодействует с плательщиком в момент оплаты.

Например, физлицо оплачивает счет наличными деньгами через отделение банка (переводом без открытия счета). В этом случае денежные средства как правило поступают на расчетный счет не в момент расчета, а с разрывом во времени. Однако моментом расчета будет являться момент внесения потребителем наличных денежных средств кредитной организации (п.3 ст.16.1 Федерального закона N 2300-1).

Другой случай разрыва во времени - оплата физлицом со своего счета (или банковской карты) через клиент-банк. Тут моментом расчета является момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств обслуживающей покупателя (клиента) кредитной организацией (п.3 ст.16.1 Федерального закона N 2300-1, Письма Минфина России от 15.06.2018 N 03-01-15/41171, N 03-01-15/41174, от 02.02.2017 N ЕД-4-20/1850@ и др.).

Соответственно сформировать кассовый чек нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения кредитной организацией исполнения распоряжения физлица о переводе, но не позднее момента передачи товара.

А передать этот чек покупателю продавец может следующими способами (п. 5.3 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ): в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета или момента передачи товара;

на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, или момента передачи товара; на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека в электронной форме;

в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека в электронной форме; на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.

Ответственность за неприменение ККТ можно избежать: Федеральный закон N 192-ФЗ уточнил, что одним из условий является формирование чека коррекции.

Прежде всего напомним, что срок давности привлечения к административной ответственности в сфере применения законодательства о ККТ составляет 1 год (ст. 4.5 КоАП РФ).

Неприменение ККТ влечет привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:

наложение административного штрафа на должностных лиц (а также индивидуальных предпринимателей) в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей;

на юридических лиц - от ¾ до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

Штрафа за непробитый чек (неприменение ККТ), а также за ненаправление (невыдачу) покупателю (клиенту) кассового чека, можно избежать, заявив в налоговый орган в письменной форме о неприменении контрольно-кассовой техники и исполнив обязанность по ее применению (см. примечание к ст. 14.5 КоАП РФ). При этом одновременно должны соблюдаться следующие условия:

На момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

Представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Для этого нужно:

1. Добровольно исполнить обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой предусмотрена административная ответственность, до вынесения постановления об административном правонарушении.

В случае неприменения ККТ нужно пробить чек коррекции (п.4 ст. 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ в ред. Федерального закона N 192-ФЗ). Он оформляется отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899).

При формировании чека коррекции обратите внимание на следующие реквизиты (п.30, таблица 30 Приложения N 2 к Приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@):

признак расчета (тег 1054)

Если нужно скорректировать приходные операции (например, если выявлена оплата ЭСП на расчетный счет, по которой не был выдан чек), указывается «1» («приход»).

тип коррекции (тег 1173)

В данном случае он принимает значение «0» (самостоятельная операция), поскольку чек коррекции вы формируете по собственной инициативе («1» - операция по предписанию, если чек коррекции пробиваете по инициативе налогового органа, уже обнаружившего нарушение).

основание для коррекции (тег 1174)

Этот реквизит включает в себя три других реквизита (таблица 31 Приложения 2 к Приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@):

– в реквизите «описание коррекции» (тег 1177) указывается причина коррекции (например, «ХХ.ХХ.2018 не сформирован кассовый чек на полученный на расчетный счет платеж») и наименование документа, на основании которого производится коррекция (объяснительная, служебная записка и т.п.);

– в реквизитах «дата документа основания для коррекции» (тег 1178) и «номер документа основания для коррекции» (тег 1179) указывается дата и номер документа, на основании которого формируется чек коррекции.

2. Добровольно в течение трех рабочих дней с момента исполнения обязанности (т.е. оформления чека коррекции) заявить в налоговый орган через кабинет ККТ о совершенном правонарушении (пп.7 п.1, п.2, пп.11 п.9 Приложения к Приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@).

В заявлении укажите причины неприменения ККТ, сумму, а также реквизиты чека коррекции.

Таким образом, чтобы избежать административной ответственности в случае, если кассовый чек не был пробит, необходимо сформировать чек коррекции, а также сообщить о факте нарушения ФНС через кабинет ККТ, до того, как налоговый орган об этом узнает (а узнать он может, например, от покупателя, который не получил кассовый чек).