Подготовка к комиссии по НДФЛ и взносам в вопросах и ответах

С недавнего времени налоговики стали проявлять больший интерес к руководителям компаний. Они изыскивают все новые способы организовать личную встречу. В отдельных случаях это может быть своего рода проверка на предмет того, реальный директор управляет компанией или номинальный. Но если дело касается НДФЛ, причины вызова на комиссию совсем иные.

Кого предпочитают вызывать на ковер налоговики? Какие вопросы они обычно задают? К чему готовиться директору компании? Ответы на эти вопросы ищите в нашей статье.

Кто пойдет в налоговую?

Администрирование взносов НДФЛ передано ФНС еще в 2017. И в этот процесс контролеры включились очень активно. Выбор претендентов на комиссию является стандартизованным. Инспекторы проводят детальный анализ информации из нескольких источников. И далеко не все из них являются чисто налоговыми.

Потенциальные претенденты выйти на ковер определяются по совокупности данных, полученных из: расчетов по взносам за предыдущий, текущий периоды;

сведений о среднесписочной численности сотрудников;

данных в карточке расчетов с бюджетом;

справок 2-НДФЛ;

расчетов 6-НДФЛ;

данных из ЕГРЮЛ;

сведений, полученных от контрагентов;

данных из СМИ, интернета;

жалоб уволенных сотрудников и т.п.

Первоочередниками становятся руководители организаций, имеющих задолженности по НДФЛ, просрочки по уплате взносов и сдаче соответствующей отчетности.

Подозрительно в глазах налоговиков выглядит уменьшение НДФЛ по сравнению с предыдущим календарным годом. Допустимый порог уменьшения сумм – до 10%.

Также в списке первого выбора на комиссию стоят работодатели, выплачивающие своим сотрудникам зарплату в размере ниже среднеотраслевого значения. Такие компании, по мнению налоговиков, грешат серыми зарплатами. А значит, они нуждаются в повышенном контроле.

Как налоговики считают среднюю зарплату? Для этого используются данные из формы 6-НДФЛ. Расчет осуществляется по формуле:

Доходы сотрудников / Численность сотрудников / Количество месяцев в отчетном периоде.

Причем каждое значение представленной формулы тщательно проверяется, сравнивается с аналогичным в прошлом отчетном периоде.

Руководителю следует готовиться к комиссии по НДФЛ, если: компания вдруг сменила дополнительный тариф на более низкий;

численность сотрудников снизилась за год на 30 и больше;

численность сотрудников не изменилась, а взносов стало меньше;

компания является должником по страховым взносам.

Рискуют ли предприниматели попасть на комиссию?

Принято считать, что налоговиков в аспекте НДФЛ интересует только крупный бизнес. На самом деле средние, мелкие предприниматели рискуют попасть на комиссию ничуть не меньше. Им стоит готовиться к встрече с контролерами, если:

В декларации 3-НДФЛ доход отсутствует, а в декларации по НДС отражена выручка от реализации.

В декларации 3-НДФЛ указан более чем 95: профессиональный налоговый вычет.

Как узнать о предстоящей комиссии?

Если по результатам проверки компания получает максимальный риск-фактор, ФНС направляет ей информационное письмо с соответствующими требованиями. Они могут касаться оформления уточненной декларации, погашения задолженности по НДФЛ, недоимки по страховым взносам. Также в документе будет указан вызов на комиссию, отражен перечень вопросов к налогоплательщику.

На исполнение требований налоговой у компании или ИП есть 10 рабочих дней. В этот срок необходимо подать уточненку, рассчитаться по долгам, закрыть недоимки. Также можно направить в ИФНС информационное письмо с ответами на указанные вопросы.

Игнорировать требования налоговиков нерационально. На комиссию идти все равно придется. Присутствовать на ней может руководитель или уполномоченное лицо – главбух, аутсорсер (по доверенности). Неявка обойдется налогоплательщику в 4000 рублей. Именно такой штраф предусмотрен за данное нарушение.

Как отвечать на вопросы налоговиков?

Претензии ИФНС, как правило, объективны. Но так бывает не всегда. Расчеты и аналитику инспекторы проводят формально. Особенности договоров с сотрудниками в конкретной компании, сезонность деятельности при этом не учитываются. Соответственно, придется давать на комиссии необходимые разъяснения.

Если снизилась численность сотрудников, объясняйте это:

перепрофилированием деятельности (простой пример – закрытие розничных точек и открытие интернет-магазина);

модернизацией производства (новое оборудование не требует пользовательского контроля);

закрытием точек (уменьшение клиентопотока, повышение арендной платы и т.п.).

Также низкая средняя зарплата в компании может быть банальной ошибкой в расчетах. Налоговики часто не учитывают наличие у налогоплательщика обособленных региональных подразделений. Средняя зарплата рассчитывается простым делением общей суммы на количество сотрудников. В данном случае необходимо рассчитывать среднее значение для каждого подразделения в отдельности. Причем с учетом регионального МРОТ.

Если есть задолженность по взносам, объяснение «нет денег» в налоговой не пройдет. Должа быть указана причина отсутствия средств на расчет с бюджетом. И она может быть разной. Вот наиболее распространенные варианты:

Наличие дебиторки. Заказчики не рассчитались за товары, услуги. Компания не уплатила исчисленные налоги, взносы.

Сезонный спрос на продукцию. Прибыль уменьшается, накапливаются долги.

Рост расходов. Компания модернизирует производство, закупает новое сырье, увеличивает количество арендуемых площадей.

Важный момент: в пояснении не указывайте точную дату расчета с бюджетом. Не успеете оплатить все в срок, ждите нового вызова на комиссию.

А что в итоге?

Результатом встречи с налоговиками будет составление досье на компанию, протокола заседания с рекомендациями для налогоплательщика. На их реализацию отведено 10 дней. Но срок этот жестким не является. Важно продемонстрировать работу в соответствующем направлении, например, погасить часть задолженности по взносам.