«Ночной бухгалтер». Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс

Депутаты, недолго думая, проголосовали за налоговую реформу. Правительство готовится тратить на нас с вами миллиарды рублей. Интернет-магазины, похоже, ждут серьезные проверки. Штрафы за СЗВ-М будут выписывать по новым правилам. Главное за сегодня.
Когда надо побыстрее
Все, повышение НДС с 18 до 20% одобрили в третьем чтении. Медведев объявил о планах по новой ставке 14 июня. Всего 40 дней – и пожалуйста.
Льготные ставки налога оставили.
Эксперт рассказал, почему новая ставка НДС повысит розничные цены на 10-12 %. А министр финансов считает, что из-за пенсионной реформы и повышения НДС россияне будут жить дольше и лучше. Мы не верим и рассказываем, как накопить на пенсию самостоятельно.
Этим же законом установлены на постоянной основе тарифы взносов на ОПС в 22% в пределах установленной предельной величины базы и 10% – свыше нее.
Внимание льготникам по взносам: им тоже придется платить взносы сверх установленного лимита.
Что еще по пониженным ставкам взносов?
Как улучшат нашу жизнь
Жить надо веселее, решили власти. Налоги-то растут.
Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян.
Оцените красивые названия федеральных проектов, которыми нас решили осчастливить.
Налоговики пошли по интернет-магазинам
Неприменение онлайн-ККТ привело к обыскам и закрытию сайта интернет-магазина «Плеер.ру».
В СМИ есть информация, что арестован главный бухгалтер.
Налоговики заявили, что для выявления организаций с неучтенным оборотом они постоянно мониторят рынок интернет-торговли.
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– Правила по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ изменили.
Минтруд внес поправки в инструкцию. Но очень небрежно.
Ваша улучшающая жизнь редакция