«Ночной бухгалтер». Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс

Депутаты, недолго думая, проголосовали за налоговую реформу. Правительство готовится тратить на нас с вами миллиарды рублей. Интернет-магазины, похоже, ждут серьезные проверки. Штрафы за СЗВ-М будут выписывать по новым правилам. Главное за сегодня.

Когда надо побыстрее

Все, повышение НДС с 18 до 20% одобрили в третьем чтении. Медведев объявил о планах по новой ставке 14 июня. Всего 40 дней – и пожалуйста.

Льготные ставки налога оставили.

Этим же законом установлены на постоянной основе тарифы взносов на ОПС в 22% в пределах установленной предельной величины базы и 10% – свыше нее.

Внимание льготникам по взносам: им тоже придется платить взносы сверх установленного лимита.

Что еще по пониженным ставкам взносов?

Как улучшат нашу жизнь

Жить надо веселее, решили власти. Налоги-то растут.

Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян.

Оцените красивые названия федеральных проектов, которыми нас решили осчастливить.

Налоговики пошли по интернет-магазинам

Неприменение онлайн-ККТ привело к обыскам и закрытию сайта интернет-магазина «Плеер.ру».

В СМИ есть информация, что арестован главный бухгалтер.

Налоговики заявили, что для выявления организаций с неучтенным оборотом они постоянно мониторят рынок интернет-торговли.

Что еще

– Форматы фискальных документов: кратко о сложном.

Все, что бухгалтеру нужно знать про ФФД.

– Дзен просветляет бухгалтеров. Как быстрее узнавать важное.

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– Правила по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ изменили.

Минтруд внес поправки в инструкцию. Но очень небрежно.

Ваша улучшающая жизнь редакция