«Ночной бухгалтер». Объявили всероссийскую налоговую профилактику. От однодневок

Налоговики будут больше отказывать в приеме деклараций. Не ходите в налоговую с адвокатом — запишут в однодневки. Росфинмониторинг настаивает: бухгалтеры должны доносить на своих клиентов. Главное за сегодня.

Беспредел по отказу в приеме деклараций усилится

Поражающее воображение письмо ФНС от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 стало сегодня центральной темой «НБ».

Письмо гордо называется «О профилактике нарушений налогового законодательства».

Главное: инспекторы будут заранее выявлять тех, кто представляет декларации по НДС и налогу на прибыль, подписанные неустановленными лицами.

Последние года полтора налоговики активно отказывают в приеме деклараций, которые якобы подписаны сомнительным директором. Мы уже писали, как защититься: «Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС».

Теперь будет сложнее: борьба с номиналами получила конкретную инструкцию.

В письме 22 признака однодневок.

Некоторые удивляют. Так, налоговики должны с подозрением относится к директорам, пришедшим на допрос с адвокатом.

А включение в признаки непроживание по месту регистрации вообще похоже на абсурд. У нас чуть ли не половина населения живет не по месту постоянной регистрации.

Подробный обзор письма, практически узаконившего незаконные действия налоговиков, в статье «Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас».

Росфинмониторинг ждет доносов от бухгалтеров

Ваша профилактическая от придирок налоговиков редакция

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