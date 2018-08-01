«Ночной бухгалтер». ФНС и сервис по проверке контрагентов: ну, не шмогла. Новая порция поправок в НК

Пообещать и не сделать? Не проблема для ФНС. Публикация нового сервиса, которым налоговая хвалится второй год, снова провалилась. Налоговый кодекс опять изменили. Звезд заставят заплатить налоги. Бухгалтеры обсуждают, каково это — работать в аутсорсе. Главное за сегодня.

Третий провал налоговиков

Утром вся редакция бодро побежала тестить сервис проверки контрагентов от ФНС «Прозрачный бизнес». 1 августа там должны были раскрыть данные о налоговых долгах, спецрежимах компаний, о ССЧ.

Но сервис опять не открывался по нужному адресу.

Это третье «не шмогла»: попытка № 1 провалилась в 2017 году. Вторая не состоялась в июне 2018.

В середине дня ФНС соизволила объясниться: да, опять отложили, до 10 августа.

Кстати, про «не шмогла». Анекдот для тех, кто не помнит: Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег — сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла»...

Про букмекеров очень в тему. Пора делать ставки: запустит ФНС когда-нибудь уже этот сервис.

Честно, по нам, анекдот не настолько смешной, как три несостоявшихся запуска сервиса.

Изменения в Налоговом кодексе

Разместили пять свежих поправок в НК про:

новый вид блокировки счета;

зачет налоговой переплаты;

уточнение платежа;

уплату налогов в МФЦ;

единый налоговый платеж.

Читайте, что изменилось.

Налоговики устроят августовский звездопад

Власти прижмут звезд отечественного шоубиза, которые не платят налоги.

Правоохранители и налоговики решили сверить доходы звезд из деклараций и данные из рейтингов высокооплачиваемых артистов.

Проверка показала: что-то сильно не сходится.

Кем уже заинтересовались?

Что еще

— Обзор лазеек от налоговиков.

Рассмотрим моменты, когда можно с большой вероятностью выигрыша поскандалить с налоговиками.

— Только 10% компаний не будут поднимать цены из-за роста НДС.

Но это не точно. Могут и поднять...

— За год работы в аутсорсинге бухгалтер приобретает опыт, как за 5 лет работы в обычной фирме.

Рассказы бывалых.

Ваша бывалая редакция

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