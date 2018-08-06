«Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Экономисты рассчитали, как ударит новая ставка НДС по обычным потребителям и по бизнесу. Власти же полны позитива: все для народа. Налоговики выпустили очередное странное письмо про подотчет и онлайн-кассы. Картину дня представляет «НБ».

Про повышение НДС

В пятницу вечером Владимир Путин подписал закон, повышающий НДС на два процентных пункта.

Как изменятся цены из-за ставки НДС в 20%? Собрали мнения.

1) Эксперт посчитал, что розничные цены вырастут на 10-12 %.

Он же рассказывает, как новый НДС повлияет на ФОТ.

2) Другой эксперт отметил: большинство компаний уже сейчас будут постепенно повышать цены, чтобы в начале следующего года не было резкого рывка.

Сколько компаний поднимут расценки из-за новой ставки?

3) Поверить в то, что цены вырастут резко, просто.

Минэкономразвития уже предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

4) «Основная дополнительная налоговая нагрузка после повышения НДС придется на население — до 460 миллиардов рублей, — говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. — Повышение налоговой нагрузки на предприятия при промежуточном потреблении составит около 130 миллиардов рублей».

5) Мифы про повышение НДС собраны тут.

У властей свое мнение. Министр финансов Антон Силуанов считает, что повышение НДС увеличит продолжительность жизни.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже полна позитива: «Для малообеспеченных граждан это повышение ничем не грозит».

Про онлайн-кассы

Чем дальше в лес, тем больше онлайн-касс.

Сегодня все обсуждают письмо московских налоговиков.

Фактически, там сказано: отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ.

Посмотрите выводы налоговой.

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