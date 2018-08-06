«Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Экономисты рассчитали, как ударит новая ставка НДС по обычным потребителям и по бизнесу. Власти же полны позитива: все для народа. Налоговики выпустили очередное странное письмо про подотчет и онлайн-кассы. Картину дня представляет «НБ».
Про повышение НДС
В пятницу вечером Владимир Путин подписал закон, повышающий НДС на два процентных пункта.
Как изменятся цены из-за ставки НДС в 20%? Собрали мнения.
1) Эксперт посчитал, что розничные цены вырастут на 10-12 %.
Он же рассказывает, как новый НДС повлияет на ФОТ.
2) Другой эксперт отметил: большинство компаний уже сейчас будут постепенно повышать цены, чтобы в начале следующего года не было резкого рывка.
Сколько компаний поднимут расценки из-за новой ставки?
3) Поверить в то, что цены вырастут резко, просто.
Минэкономразвития уже предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.
4) «Основная дополнительная налоговая нагрузка после повышения НДС придется на население — до 460 миллиардов рублей, — говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. — Повышение налоговой нагрузки на предприятия при промежуточном потреблении составит около 130 миллиардов рублей».
5) Мифы про повышение НДС собраны тут.
У властей свое мнение. Министр финансов Антон Силуанов считает, что повышение НДС увеличит продолжительность жизни.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже полна позитива: «Для малообеспеченных граждан это повышение ничем не грозит».
Про онлайн-кассы
Чем дальше в лес, тем больше онлайн-касс.
Сегодня все обсуждают письмо московских налоговиков.
Фактически, там сказано: отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ.
Посмотрите выводы налоговой.
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