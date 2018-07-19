Чем заплатим за повышение НДС и почему без него можно было бы обойтись

Больше половины россиян (57%) уверены, что повышение НДС негативно повлияет на их благосостояние, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Есть ли основания для опасений? Сколько мы заплатим за повышение НДС и откуда правительство могло бы взять нужные ему деньги, не залезая в наши карманы?

Зачем вообще повышать НДС

Основная цель повышения НДС — пополнить бюджет ради исполнения майского указа президента. В день инаугурации на четвертый срок, 7 мая 2018 года, Владимир Путин подписал указ, в котором перечислил 150 целей развития страны на ближайшие шесть лет. На выполнение этих целей требуется 25 трлн рублей, из которых, по предварительным оценкам правительства, не хватает 8 трлн. Эту сумму решено получить в том числе за счет повышения на 2 процентных пункта налога на добавленную стоимость.

Расчет простой: при сохранении текущей ситуации в нашей экономике и без катаклизмов в мировой можно ожидать, что доходы бюджета и собираемость НДС будут оставаться на схожих уровнях. «Доля НДС в общем объеме доходов довольно стабильна — на уровне около 28—30%, то есть при доходах бюджета в районе 15 триллионов рублей на НДС при ставке 18% приходится около 4,2—4,5 триллиона, — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. — При повышении ставки до 20% доходы могут вырасти на 470—600 миллиардов рублей».

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на парламентских чтениях в Госдуме 9 июля заявил, что повышение НДС даст бюджету дополнительно ежегодно «более 600 млрд рублей».

Запланированные дополнительные 600 млрд рублей ежегодно соответствуют примерно 0,6% российского ВВП. «Напомним, что дефицит бюджета в 2017 году составил 1,7% ВВП, так что одного этого повышения будет достаточно, чтобы существенно облегчить Минфину задачу балансирования бюджета», — поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. И это не всё.

«Дополнительный эффект от улучшения налогового администрирования — в основном по НДС — может быть оценен еще в 200—250 миллиардов рублей, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Таким образом, даже без роста заимствований будет возможно профинансировать запланированный рост инфраструктурных расходов».

Но почему для пополнения казны было выбрано повышение именно НДС, ведь в последнее время говорили и о возможном повышении других налогов?

«По пути наименьшего зла»: расплачиваются граждане, а не бизнес

«НДС — налог, действующий в 160 странах мира, это чрезвычайно популярный вид так называемых непрямых налогов, — говорит начальник аналитического управления Промсвязьбанка Николай Кащеев. — В РФ он давал ранее до трети доходов бюджета, а в 2016-м и, предварительно, в 2017 году — около 18% всех налоговых поступлений (налоговые поступления — это около половины доходов консолидированного бюджета РФ). К ВВП этот налог составляет около 3,4%, по предварительным данным 2017 года».

Но яляется ли повышение именно НДС наиболее оптимальным для экономики? «Оптимального варианта нет, — полагает Владимир Тихомиров. — Любое повышение налогов негативно для экономики, но позитивно для стабильности бюджетной системы.

Повышение НДС преимущественно скажется на потреблении и населении. За стабильность бюджета расплачиваться будут граждане, в то время как повышение других существенных налогов (на прибыль, страховые взносы) в первую очередь сказалось бы на бизнесе и привело бы к сокращению прибылей и инвестиций. Поскольку главный приоритет правительства — модернизация экономики через поддержку роста инвестиций, принятие мер, которые бы негативно отразились на инвестициях, было признано нецелесообразным».

То есть не зря опасались респонденты опроса «Общественного мнения»: расплачиваться за повышение налога придется им. Но есть и другие аргументы в пользу выбора НДС в качестве первого налога для повышения.

«Если выбирать между повышением НДС, НДФЛ, страховых взносов для фирм, налога на прибыль, то повышение налога на добавленную стоимость представляется более благоприятным, так как в наименьшей мере искажает решения экономических агентов, в том числе в области потребления и инвестиций», — говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России» за июнь 2018 года, выпускаемом совместно РАНХиГС, Институтом Гайдара и Минэкономразвития России.

Например, механизм влияния на экономику повышения НДФЛ близок к механизму влияния НДС. Однако «у налога на добавленную стоимость более высокая налогооблагаемая база, что предполагает меньшее увеличение налоговой ставки», пишут авторы мониторинга. «Например, финансирование планируемого роста госрасходов за счет страховых взносов потребовало бы увеличения ставки по ним приблизительно на 4%», — говорится в мониторинге. Такой рост налогов привел бы к снижению ВВП в долгосрочном периоде на 0,8—1,1 п. п. и к уменьшению потребления и инвестиций на 1—1,5 п. п., считают эксперты.

Увеличение налога на прибыль в большей мере бьет по совокупным инвестициям, что со временем привело бы к снижению спроса на труд и сокращению потребления домохозяйств. По оценкам РАНХиГС, увеличение налога на прибыль привело бы к снижению инвестиций на 1,8—2,5 п. п., потребления домохозяйств — на 0,4—0,7 п. п., реального ВВП — на 0,6—1 п. п.

«Если рассуждать, повышение какого налога ударит по экономике менее всего, то можно ответить, что это НДС», — говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. С ним соглашается ведущий аналитик Amarkets Артем Деев: «Правительство вынужденно пошло по пути наименьшего зла. Совершенно точно, рост прямых налогов, а не косвенных привел бы к более пагубным последствиям для экономики в целом».

И все же НДС не со всех сторон выглядит оптимальным объектом для повышения. Да, действительно, этот налог легко собирается. «Но без «маневра» с социальными взносами это давит на слабо растущую экономку», — отмечает Антон Табах.

Так все-таки, какую цену заплатим мы с вами и экономика в целом от предстоящего повышения НДС?

Бедные заплатят больше, чем богатые

«В качестве риска номер один от изменения НДС в международной практике сразу же называют инфляцию. Дело в том, что экономисты называют НДС, по сути, налогом на конечного потребителя», — говорит Николай Кащеев. Насколько вырастут цены?

«Разовый эффект перестановки цен можно оценить примерно в 1,2—1,7 процентного пункта, скорее эффект будет ближе к нижней границе из-за повысившейся ценовой чувствительности потребителей, а также того, что на часть социально значимых товаров налог повышен не будет», — считает Владимир Брагин из УК «Альфа-Капитал». По мнению Артема Деева, повышение НДС придаст инфляции дополнительных 2 п. п.

Инфляция в 2019 году может подняться до 4,5%, предупредил ЦБ РФ в середине июня. Однако большинство наших экспертов полагают, что повышение будет ниже. Например, по словам Антона Табаха, рост цен удастся удержать в пределах 4%, а Владимир Тихомиров прогнозирует инфляцию в размере 3,7%. Впрочем, все эти показатели существенно выше текущей инфляции в России, которая, по данным на начало июля, составляет 2,3% годовых.

Гораздо более сдержанной позиции придерживается Борис Титов. «Вряд ли повышение НДС значительно отразится на инфляции, поскольку она сегодня «задавлена» очень жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, — рассуждает он. — По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (наш партнер по «Стратегии Роста»), такая мера прибавит к инфляции 0,3—0,4 процентного пункта. Однако слабое воздействие на инфляцию — это оборотная сторона недоступности кредитных средств, необходимых для роста инвестиций».

Инвестиционная активность, по прогнозам Бориса Титова, снизится, поскольку прибыль организаций уменьшится на 500 млрд рублей в год. Владимир Тихомиров прогнозирует рост инвестиций в 4,1% по итогам 2019 года, что гораздо ниже его предыдущей оценки, данной в ноябре 2017 года, — 7,8%. Причиной корректировки прогноза он называет ожидание более слабого спроса в экономике, сохранения ставок кредитования на более высоких уровнях (из-за роста инфляционных ожиданий, в том числе из-за изменения НДС), а также менее агрессивного наращивания госинвестиций. Но, так или иначе, снижение объема инвестиций приведет к снижению темпов роста национальной экономики в целом.

Рост ВВП в первый год повышения НДС замедлится. По мнению Антона Табаха, отчасти это произойдет за счет переноса деловой активности с 2019 года на конец 2018-го. По его расчетам, рост ВВП в будущем году составит 1,4%. Между тем в том же майском указе президента одной из важнейших задач называется обеспечение в России экономического роста выше, чем среднемировой. А он сейчас составляет около 4%.

Владимир Тихомиров чуть более оптимистичен, чем Табах: он рассчитывает на 1,9% роста, правда, это ниже его предыдущей оценки (ноябрь 2017 года), когда он прогнозировал рост экономики в 2,1%. Однако основной причиной корректировки прогноза экономист называет не столько повышение ставки НДС, сколько совокупность факторов, где показательны также оценки геополитики, экономической политики, цен на нефть.

«Основная дополнительная налоговая нагрузка после повышения НДС придется на население — до 460 миллиардов рублей, — говорит Борис Титов. — Повышение налоговой нагрузки на предприятия при промежуточном потреблении составит около 130 миллиардов рублей».

Естественно, эта совокупность факторов скажется негативно на реальных доходах населения: по мнению Тихомирова, их рост замедлится с 1,8% в 2018 году до 1,6% в 2019-м. Антон Табах обращает внимание, что НДС — это регрессивный налог, то есть бедные платят больше богатых (относительно своих доходов). Это связано со структурой потребления: бедные проедают практически все свои доходы и почти не покупают импортные товары, не облагаемые НДС.