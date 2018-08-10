«Ночной бухгалтер». Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ

По поводу аннулирования. Они сейчас постоянно за налогоплателщиков предоставляют нулевые уточненк...
если вы сдаете платье в прокат вы тоже обязаны платить 13% налога с полученной прибыли. с любой п...
Abra, кто вам дал право таким образом обращаться ко мне? Допрос как раз в налоговой. Идите Н...
Допрос, девочка, в другом месте.
Это ж сколько бездельников можно задействовать на вновь изобретённые работы.
В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания; Продукты и...
А мы вообще письмо обсуждаем Его и обсуждаем. То, что с его рассылкой ситуация ухудшится. ...
Вывод из статьи: - Что бы вам не блокировали счета, выкиньте карты и не имейте счетов в банках.
А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 часового рабочего д...
Точно 1.5% комиссии за снятие в другом регионе.
Старый ворчун, специально для тебя.Я, как новый ген дир, с удовольствием схожу по вызову в налого...
Так я могу начать звонить при любом анекдоте, на всякий случай Так и надо. Просто просигнал...
Хочу работать в ГИТ, мне 50, вижу плохо, слышу через раз, но хочу работать.
Понял. Директор в отпуске и жизнь остановилась. А мы вообще письмо обсуждаем или то что " писали"...
elena.noxa, Вы писали:Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует с...
Нет. Раньше не надо было снимать при увольнении. А вот если к тебе приходил иностранец с регистра...
Я так понял, этих кто набрал - освободить, а выпадающие доходы в бюджет, за счёт нас-остальных со...
Это очень любопытно. А на каком основании тогда происходит выплата? Что пишем в платёжке? "Выплат...
Аноним, Вы писали:Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и...
Люди лезут в кредиты от недостатка ума. Надо бы соотносить свои хотелки с реальными доходами.&nbs...
Какая милая, прямо-таки детская непосредственность.И уверенность, что всё будет хорошо.«Мы бы хот...
Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Лучше сразу позвонить "куда следует" и сделать это на минуту раньше, чем тот, кто рассказал анек...
повторю ещё раз, наш министр финансов (вместе с экономистом) умеют только увеличение ...
Да, надо уметь себя подавать, тогда и на работу быстро возьмут, и зарплату хорошую предложат. Но ...
Помню, какой-то американский фильм, там девушка на работу устраиваться пришла в стриптиз-клуб, на...
положен ли нам вычет? Да.Смущает, что на момент регистрации ККТ ИП было без работников. &nb...
Еще часто встречала бухгалтеров - "типа всезнайка"... говорят с умным видом и 100 % уверенностью....
Ха-ха-ха! А лучше зашьем всем рты. Тогда наверняка ни курить, ни пить, ни есть, ни охальных речей...
Старый ворчун, Вы писали:Katerina., Вы писали:, инвалидам тоже может чего перепадет, И...
А я бухгалтер-трудяга))) Так четко про меня. С некоторых пор считаю это своим недостатком...Хочу ...
Летуны зато на многих участках и в разных сферах поработали. А тут 8-9 лет на одном месте сидишь.
В Краснодарский край из Кемерово.
На бизнес-утреннике (придумают же!):В частности, было отмечено, что ведение личных дел – необязат...
Здравствуйте! Мы ИП на патенте розница с наемными работниками. Во втором квартале работника уволи...