«Ночной бухгалтер». Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ

Аноним

По поводу аннулирования. Они сейчас постоянно за налогоплателщиков предоставляют нулевые уточненк... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

если вы сдаете платье в прокат вы тоже обязаны платить 13% налога с полученной прибыли. с любой п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Над.К Abra, кто вам дал право таким образом обращаться ко мне? Допрос как раз в налоговой. Идите Н... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

Это ж сколько бездельников можно задействовать на вновь изобретённые работы. Процедуру техосмотра будут снимать на видео

Аноним

В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания; Продукты и... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Вывод из статьи: - Что бы вам не блокировали счета, выкиньте карты и не имейте счетов в банках. Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

Аноним

А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 часового рабочего д... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Abra Старый ворчун, специально для тебя.Я, как новый ген дир, с удовольствием схожу по вызову в налого... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

свс420 Так я могу начать звонить при любом анекдоте, на всякий случай Так и надо. Просто просигнал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Хочу работать в ГИТ, мне 50, вижу плохо, слышу через раз, но хочу работать. Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Abra Понял. Директор в отпуске и жизнь остановилась. А мы вообще письмо обсуждаем или то что " писали"... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

elena.noxa, Вы писали:Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует с... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Я так понял, этих кто набрал - освободить, а выпадающие доходы в бюджет, за счёт нас-остальных со... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Это очень любопытно. А на каком основании тогда происходит выплата? Что пишем в платёжке? "Выплат... Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

Аноним

Аноним, Вы писали:Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и... Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Люди лезут в кредиты от недостатка ума. Надо бы соотносить свои хотелки с реальными доходами.&nbs... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Лучше сразу позвонить "куда следует" и сделать это на минуту раньше, чем тот, кто рассказал анек... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

НатальяС Да, надо уметь себя подавать, тогда и на работу быстро возьмут, и зарплату хорошую предложат. Но ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Еще часто встречала бухгалтеров - "типа всезнайка"... говорят с умным видом и 100 % уверенностью.... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

id159345999 Ха-ха-ха! А лучше зашьем всем рты. Тогда наверняка ни курить, ни пить, ни есть, ни охальных речей... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

А я бухгалтер-трудяга))) Так четко про меня. С некоторых пор считаю это своим недостатком...Хочу ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

НатальяС Летуны зато на многих участках и в разных сферах поработали. А тут 8-9 лет на одном месте сидишь. Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

На бизнес-утреннике (придумают же!):В частности, было отмечено, что ведение личных дел – необязат... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника