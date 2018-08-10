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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новое в уголовке и штрафах для работодателей, МРОТ и вычетах НДФЛ

Краткий пятничный обзор.

Про пенсионную реформу

Сегодня на нашем канале в Яндекс.Дзен рассказывали, как закручивают гайки из-за пенсионной реформы.

Пока готовятся митинги и референдум, власти решили продумать вопрос об ужесточении ответственности за трудовую дискриминацию пожилых.

Что предлагает Медведев?

И на какие изощрения готов пойти Роструд?

Про миграционный учет

С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам.

Штраф от 400 тыс до 500 тыс руб. за одного сотрудника.

Про МРОТ

В 2019 году МРОТ составит 11280 руб., то есть на 117 руб. больше чем сейчас.

А дальше как будут устанавливать минималку?

Про новый вычет

Кремль поручил Правительству продумать вопрос о вычете на физкультурно-оздоровительные услуги.

Как скоро?

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