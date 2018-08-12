12 неоднозначных положений НК разъяснили малому и среднему бизнесу

Обзор Пленума ВС от 4 июля 2018 года по налогообложению для малого и среднего бизнеса.

ВС продемонстрировал взвешенный и объективный подход, учитывая законные права и интересы всех участников правоотношений.

В целом, обобщена полезная и положительная практика для малого и среднего бизнеса применяющего спецрежимы налогообложения.

1. Начнем с хорошего. Налоговые каникулы для ИП могут применяться неоднократно.

Налоговая ставка 0 процентов по упрощенной и патентной системам налогообложения, предусмотренная для впервые зарегистрированных ИП, распространяется в том числе на граждан, ранее прекративших статус ИП, которые решили возобновить свою предпринимательскую деятельность.

2. О взаимозависимости и дроблении бизнеса.

ВС еще раз указала налоговикам, что сам по себе факт взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение УСН данными лицами, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.

В этой части обзора суд упомянул две подзабытые нормы НК РФ: о презумпции добросовестности налогоплательщика и о том, что бремя доказывания недобросовестности и получения необоснованной налоговой выгоды лежит на налоговом органе, и привел 2 примера:

в первом не правы налоговики, так как не привели иных доказательств получения необоснованной налоговой выгоды кроме признаков подконтрольности и взаимозависимости. А налогоплательщик доказал самостоятельность субъектов отношений.

во втором не прав налогоплательщик, так как его намерение получить необоснованную налоговую выгоду однозначно подтверждалось тем, что создание каждой последующей организации ‒ контрагента налогоплательщика совпадало по времени с периодом, когда налогоплательщиком и ранее созданными контрагентами достигалось пороговое значение дохода для применения УСН.

Это позволило судам сделать вывод о том, что налоговая не может наказать налогоплательщика за несвоевременное уведомление о переходе на УСН.

Налоговый орган принимал отчеты по УСН и даже выставил требования на авансовый платеж по УСН налогоплательщику, тем самым им фактически признана обоснованность применения специального налогового режима налогоплательщиком, которое лишило ее права применять нормы о несвоевременное уведомлении как основание для начисления налога по ОСН.

4. Обеспечительный/гарантийный платеж при аренде недвижимости – учет в составе доходов.

Суд указал, что возникновение облагаемого налогом дохода обусловлено фактом получение экономической выгоды, а также возможностью ее учета и оценки, если денежные средства, поступившие налогоплательщику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, выполняют функцию аванса (экономической выгоды будущих периодов), данные поступления должны учитываться при формировании налоговой базы.

В обзоре приведены 2 примера учета подобных платежей.

в первом «гарантийный платеж» внесенный арендатором по условиям договора подлежал учету при осуществлении расчетов за последний период аренды либо за иной период, в котором арендатором будет допущена просрочка во внесении арендной платы, т.е. по сути был авансом и должен включатся в налогооблагаемую базу в момент получения.

во втором «обеспечительный платеж» согласно договору, мог быть использован только в случае причинения убытков имуществу арендодателя и, по общему правилу, подлежал возврату арендатору по окончании действия договора. В таком случае с учетом того, что данные поступления носят возвратный характер, возможность их учета в качестве дохода не предусмотрена НК РФ.

вновь созданное юридическое лицо нельзя лишить права применять УСН только на основании решения налоговой без волеизъявления самого ООО, т.к. закон в данном случае сформулирован неоднозначно и из него прямо не вытекает, что норма о необходимости уведомления о переходе на УСН распространяется и на реорганизованных лиц, общество было вправе исходить из сохранения у него в неизменном состоянии права на УСН.

ВС вспомнил здесь уже весьма позабытый принцип НК о том, что все сомнения трактуются в пользу налогоплательщика.

Суды подчеркнули, что обособленные подразделения без статуса филиала не мешают налогоплательщику применять УСН. И наоборот, созданный только для потери права применять УСН филиал (филиал не имел собственного офиса (обособленных рабочих мест), штата работников и имущества, его руководитель назначен лишь номинально и не участвовал в управлении деятельностью филиала, которая фактически не велась) является доказательство получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате досрочного перехода к общей системе налогообложения (в данном случае налогоплательщик пытался получить выгоду в виде возмещения НДС из бюджета).

7. Об утрате права на УСН.

Налоговики попытались обвинить компанию на УСН в том, что она необоснованно занижала доходы для сохранения упрощенки, путем того, что не взыскивала свои долги. Суды справедливо указали, что в соответствии с НК РФ в составе доходов, облагающихся УСН в соответствии со ст. 346.13 НК учитывается лишь реальный доход, а не мифические долги.

8. Превышение остаточной стоимости основных средств свыше установленной границы (150 млн р.) как основания для прекращения применения УСН распространяется и на ИП

9. УСН и патент. Потеря права на патент не ведет к отмене УСН.

Налогоплательщик применял УСН и патент, после камеральной проверки налоговая установила, что он потерял право на применение патента и начислила в этой части налог по ОСН. Суд установил, что если налогоплательщик потерял право применять патент, это не означает автоматическое применение к нему норм ОСН, должна применяться УСН.

10. Суды напомнили, что перечень расходов, установленный НК РФ для УСН доходы минус расходы, носит закрытый характер и не подлежит расширительному толкованию. Расходы, не поименованные в данной норме, не учитываются при определении налоговой базы.

11. Субсидия на покупку или создание объекта недвижимости, полученная в соответствии с Законом о развитии малого и среднего предпринимательства, не учитывается в качестве дохода, если налогоплательщик успел потратить полностью или частично ее максимум за два налоговых периода после получения. Налог уплачивается лишь с той суммы субсидий, которая не была израсходована к концу второго налогового периода. При этом не имеет значения, когда объект введен в эксплуатацию, или когда поданы документы на государственную регистрацию права и т.п.

12. Выбор объекта налогообложения (6% или 15%), сделанный в уведомлении о применении упрощенной системы налогообложения, является обязательным для налогоплательщика и может быть изменен только в новом налогом периоде.

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