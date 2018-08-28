Мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 4 квартал 2018 года.
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Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2018 года
|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Сведения о среднесписочной численности работников
|Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
|Приказ ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.07
Фонд социального страхования
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)
21 января (в бумажном виде)
25 января (в форме электронного документа)
НДФЛ
|Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)
|1 марта
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@
(ред. от 17.01.2018)
|Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)
|1 апреля
|Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ (ред. от 25.10.2017)
|30 апреля
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п
15 ноября
17 декабря
15 января
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|21 января
|Расчет по страховым взносам
|Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
30 января
|Расчет по страховым взносам КФХ без работников
|Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
|29 января
|Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
|
Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п
|1 марта
НДС, акцизы и алкоголь
|Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2018 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
21 января
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза
|Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
20 ноября
20 декабря
21 января
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)
25 января
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
26 ноября
25 декабря
25 января
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
26 ноября
25 декабря
25 января
Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)
|Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 13.05.2016)
|25 января
ЕНВД
|Налоговая декларация по ЕНВД
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.) Будет новая форма!
21 января
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
21 января
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
|Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|Утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
1 апреля (организации)
30 апреля (ИП)
ЕСХН
|Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
|Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)
1 апреля
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@
28 ноября
28 декабря
28 января
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@
28 марта
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
28 ноября
28 декабря
28 января
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
|28 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
28 марта
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
28 ноября
28 декабря
28 января
Налог на имущество
|Декларация по налогу на имущество организаций
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17
1 апреля
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017)
30 ноября
9 января
31 января
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
21 января
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
|
Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)
20 ноября
20 декабря
21 января
Транспортный налог
|Налоговая декларация по транспортному налогу
|Приказ ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@
1 февраля
Земельный налог
|Налоговая декларация по земельному налогу
|Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@
1 февраля
Бухгалтерская отчетность
|Бухгалтерская отчетность
|
Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.от 06.03.2018)
1 апреля
Экологические платежи
|Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3
10 марта
|Расчет суммы экологического сбора
|Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488
14 апреля
Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2018 года можно найти в этой таблице.
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