Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2018 года

Мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 4 квартал 2018 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях — и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Правее есть кнопки, чтобы сохранить график сдачи отчетности за 4 квартал 2018 в «избранное» или в дневник на «Клерке». Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2018 года

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Сведения о среднесписочной численности работников

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год Приказ ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.07

21 января

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

21 января (в бумажном виде)

25 января (в форме электронного документа)

НДФЛ

Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ)Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)1 марта
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@
(ред. от 17.01.2018)

1 апреля

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)1 апреля
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@  (ред. от 25.10.2017)30 апреля

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п

15 ноября

17 декабря

15 января

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 21 января
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016

30 января

 Расчет по страховым взносам КФХ без работников Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016 29 января
Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п
 		 1 марта

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2018 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

21 января

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

20 ноября

20 декабря

21 января

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)

25 января

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукциюПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

26 ноября

25 декабря

25 января

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

26 ноября

25 декабря

25 января

Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 13.05.2016) 25 января

ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВДПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)  Будет новая форма!

21 января

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

21 января

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияУтверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@

1 апреля (организации)

30 апреля (ИП)

ЕСХН

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)

1 апреля

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

28 ноября

28 декабря

28 января

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

28 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@

28 ноября

28 декабря

28 января

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ 28 марта
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 марта

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 ноября

28 декабря

28 января

Налог на имущество

Декларация по налогу на имущество организаций Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17

1 апреля

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017)

30 ноября

9 января

31 января

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

21 января

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)
 

20 ноября

20 декабря

21 января

Транспортный налог

Налоговая декларация по транспортному налогу Приказ ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@

1 февраля

 Земельный налог

Налоговая декларация по земельному налогуПриказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@
 

1 февраля

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.от 06.03.2018)

1 апреля

Экологические платежи

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3

10 марта

Расчет суммы экологического сбора Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488

14 апреля

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2018 года можно найти в этой таблице.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста .


Посетить семинар по теме «Отчетность»

Все семинары по теме Отчетность