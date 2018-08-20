«Ночной бухгалтер». Можно быстрее снять блокировку со счета. Какие профессии ждут будущих пенсионеров

Депутаты в отпуске, новостей мало: и хоть редакции из-за этого непросто, мы радуемся, что бешеный принтер оставил на время бухгалтеров в покое. Поэтому сегодня кратко про разблокировку счета, последствия пенсионной реформы и взносы ИП.

Про блокировку счетов

Минфин рассказал, как быстрее снять блокировку со счета.

Помогут платежка и выписка.

Про наше будущее

Власти выделят на переобучение россиян 7 млрд. руб.

Но большинство пенсионеров хотят продолжать работать на прежнем месте. А исследования показывают: пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, дворниками и продавцами.

Мы выяснили: россияне против Пенсионного фонда. Немудрено: посмотрите, в каких домах живут те, кто работает над пенсионной реформой.

Про фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками.

Из-за ошибки и долга в 21 копейку ИП получил ограничение по счету от налоговиков.

Пользуйтесь нашим калькулятором фиксированных взносов ИП. Тогда не ошибетесь в расчетах.

Про главное за неделю

Бухгалтерам, которые не зарегистрируются на сайте Росфинмониторинга, грозит разбирательство с прокурорами. Есть способы законно заменить обналичку. Новый налог будем платить с 2020 года. ККТ при выплатах «физикам» не нужна. Читайте наш важный, но краткий недельный обзор.

Ваша в ожидании отпуска редакция

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