«Ночной бухгалтер». Можно быстрее снять блокировку со счета. Какие профессии ждут будущих пенсионеров

Депутаты в отпуске, новостей мало: и хоть редакции из-за этого непросто, мы радуемся, что бешеный принтер оставил на время бухгалтеров в покое. Поэтому сегодня кратко про разблокировку счета, последствия пенсионной реформы и взносы ИП.
Про блокировку счетов
Минфин рассказал, как быстрее снять блокировку со счета.
Помогут платежка и выписка.
Про наше будущее
Власти выделят на переобучение россиян 7 млрд. руб.
Но большинство пенсионеров хотят продолжать работать на прежнем месте. А исследования показывают: пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, дворниками и продавцами.
Мы выяснили: россияне против Пенсионного фонда. Немудрено: посмотрите, в каких домах живут те, кто работает над пенсионной реформой.
Про фиксированные взносы ИП
Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками.
Из-за ошибки и долга в 21 копейку ИП получил ограничение по счету от налоговиков.
Пользуйтесь нашим калькулятором фиксированных взносов ИП. Тогда не ошибетесь в расчетах.
Про главное за неделю
Бухгалтерам, которые не зарегистрируются на сайте Росфинмониторинга, грозит разбирательство с прокурорами. Есть способы законно заменить обналичку. Новый налог будем платить с 2020 года. ККТ при выплатах «физикам» не нужна.
Читайте наш важный, но краткий недельный обзор.
Ваша в ожидании отпуска редакция
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