На бухгалтеров будут жаловаться в прокуратуру. ККТ при выплатах физлицам. Новый налог. Неделя на «Клерке»

Бухгалтерам, которые не зарегистрируются на сайте Росфинмониторинга, грозит разбирательство с прокурорами. Есть способы законно заменить обналичку. Новый налог будем платить с 2020 года. ККТ при выплатах «физикам» не нужна. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Придется переучиваться, иначе серьезный штраф от Росфинмониторинга.

Сейчас налоговики выигрывают больше 94% споров с компаниями по связям с обнальными компаниями. Несмотря на это, собственники бизнеса по-прежнему считают, что «кэш нужен всем». Но способы его законного получения зависят от того, на какие цели он требуется и сколько его нужно.

«Ночной бухгалтер»

За 13 августа: Государственные пенсии могут отменить;

За 14 августа: Кто заплатит новый налог. Многим бухгалтерам придется доучиваться, иначе штраф;

За 15 августа: Отказов по НДС все больше. Как бороться?

За 16 августа: 54-ФЗ: свет в конце тоннеля. При выплатах физлицам ККТ не нужна;

За 17 августа: Про ошибки бухгалтеров, директоров и бухгалтерских СМИ.

Пять главных новостей

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Люди в поисках баланса Наша рубрика «Люди в поисках баланса» — о том, как решаются посвятить себя одной из самых сложных профессий и о том, как хватает выдержки не плюнуть из-за давления налоговиков. На прошлой неделе беседовали с главбухом IT-компании из Санкт-Петербурга. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит».

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