На бухгалтеров будут жаловаться в прокуратуру. ККТ при выплатах физлицам. Новый налог. Неделя на «Клерке»

Бухгалтерам, которые не зарегистрируются на сайте Росфинмониторинга, грозит разбирательство с прокурорами. Есть способы законно заменить обналичку. Новый налог будем платить с 2020 года. ККТ при выплатах «физикам» не нужна. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила.
Сейчас налоговики выигрывают больше 94% споров с компаниями по связям с обнальными компаниями. Несмотря на это, собственники бизнеса по-прежнему считают, что «кэш нужен всем». Но способы его законного получения зависят от того, на какие цели он требуется и сколько его нужно.
3. В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы.
В Налоговом Кодексе появится новая глава «Экологический налог». Кто будет платить, за что и сколько?
4. ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!
«Ночной бухгалтер»
За 13 августа: Государственные пенсии могут отменить;
За 14 августа: Кто заплатит новый налог. Многим бухгалтерам придется доучиваться, иначе штраф;
За 15 августа: Отказов по НДС все больше. Как бороться?
За 16 августа: 54-ФЗ: свет в конце тоннеля. При выплатах физлицам ККТ не нужна;
За 17 августа: Про ошибки бухгалтеров, директоров и бухгалтерских СМИ.
Пять главных новостей
- Пенсии могут отменить;
- Как онлайн-кассы помогут налоговикам и трудинспекторам выявлять неоформленных сотрудников;
- В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП;
- Сим-карты будет одобрять ФСБ;
- Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк.
Бухпуши
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Пять важных статей
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12 неоднозначных положений НК разъяснили малому и среднему бизнесу
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На какой штраф от Роспотребнадзора легко налететь любой компании или ИП
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Шокирующая история про НДС. Росфинмониторинг грозится сообщать о бухгалтерах в прокуратуру. Опыт коллег
5
Новый тренд: налоговики находят умысел, чтобы повысить штраф по налогам
Люди в поисках баланса
Наша рубрика «Люди в поисках баланса» — о том, как решаются посвятить себя одной из самых сложных профессий и о том, как хватает выдержки не плюнуть из-за давления налоговиков. На прошлой неделе беседовали с главбухом IT-компании из Санкт-Петербурга.
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