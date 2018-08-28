«Ночной бухгалтер». Заявление Путина про пенсионный возраст

Как ответить налоговикам, которые требуют пояснений по НДС? Чего ждать от обращения Президента о пенсионной реформе? Какие подписи больше не надо собирать с офисных сотрудников? Главное за сегодня.

Статья дня

Темой стала статья с ответами на требования налоговиков о пояснениях декларации по НДС.

Эксперт дал образцы пояснений в ситуациях:

— высокой доли вычетов;

— переноса вычетов;

— вычетов по авансам с трехлетним сроком давности;

— вычетов с перечисленного поставщику аванса;

— найденного в цепочке недобросовестного контрагента.

Посмотрите, что отвечать налоговикам.

Давно ожидаемое дня

Путин детально выскажется о пенсионной реформе в специальном телеобращении уже завтра, 29 августа.

Сегодня Президент отметил, что «все решения будут касаться судеб миллионов людей» и должны учитывать интересы граждан.

Есть надежда, что реформу отменят?

Непонятное дня

59-летние женщины: пенсионерки, предпенсионерки или работники в самом расцвете сил?

В деле борьбы за права возрастных сотрудников отличилась трудинспекция из Алтайского края. Она разместила объявление, из которого следует, что граждане предпенсионного возраста — это женщины от 58 лет и мужчины от 63 лет.

Но сейчас под термином «предпенсионер» имеют в виду женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет.

Так о чем предупредили трудовые инспекторы?

Приятное дня

Разместили интервью с Александрой Бурнович, главбухом из Новороссийска, которая еще и гороскопы пишет для «Клерка».

Она поделилась уморительными историями. Читайте, как «кусочки резины спасли компанию от налоговых доначислений».

Полезное дня

— Важно. Подписи за какие бредовые требования больше не надо собирать с офисных сотрудников;

— Заемные средства: бухгалтерский и налоговый учет;

— Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2018 года.

Ваша день ото дня редакция