54-ФЗ: новое понимание «расчетов»

Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.

Еще год назад необходимость пробивать чеки для платежей на расчетный счет казалась нонсенсом – сегодня это реальность. Теперь на повестке дня чеки, сопровождающие любое действие продавца, включая отгрузку без оплаты и зачет авансов. Да и классические взаимозачеты тоже.

В новой редакции Федерального закона N 54-ФЗ расчеты включают в себя:

прием (получение) и выплату денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги ;

наличными деньгами и (или) ; прием ставок, интерактивных ставок и выплату денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей;

прием (получение) и выплату денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов ;

денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, ; предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей);

(включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей); предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом при получении оплаты по операциям, связанным с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а также иным операциям, указанным в перечне, требуется применять ККТ.

Пока, до 1 июля 2019 года, ККТ можно не применять (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ):

при осуществлении расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа) ;

; расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт;

при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов ;

; при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;

для оплаты товаров, работ, услуг; при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Но поскольку год - это не такой уж большой срок, мы разберем к чему готовиться.

Безналичные расчеты

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом, банковскими правилами и договором (ст. 861 Гражданского кодекса РФ).

Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов (ст.862 ГК РФ, «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П):

платежными поручениями;

по аккредитиву;

инкассовыми поручениями;

чеками;

в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств;

в форме перевода электронных денежных средств.

Переводы физических лиц через отделение банка без открытия плательщику расчетного счета также относятся к безналичным расчетам (п. 1.4 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств»).

Формы погашения обязательств, хоть и именуемые в обиходе «безналом», но не предусматривающие перевод денежных средств, к безналичным расчетам не относятся.

Так взаимозачет (ст.410 ГК РФ) является одним из способов прекращения обязательств, так же как отступное (ст.409 ГК РФ) и новация (ст.414 ГК РФ). Но теперь это не означает, что применять ККТ при взаимозачете не придется – придется, но чуть позже (об этом в разделе «Встречное представление»).

Электронные средства платежа

Электронное средство платежа (ЭСП) – это средство и/или способ, позволяющие владельцу ЭСП составлять, удостоверять и передавать оператору распоряжения о переводе денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

То есть распоряжение, переданное с применением ЭСП - это одна из форм безналичных расчетов, разновидность перевода денежных средств, но с использованием ИКТ или электронных носителей. Что именно относится к электронным средствам платежа, законодательство четко не поясняет, а лишь определяет общие квалифицирующие критерии. Единственное ЭСП, которое определено нормативными актами - это платежные (банковские) карты («Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П).

Обязанность продавца применять ККТ при оплате платежной картой была прямо предусмотрена еще в предыдущей редакции Федерального закона N 54-ФЗ, поэтому при расчетах картами онлайн-ККТ применяется уже с 01.07.2017.

Что касается таких электронных средств платежа, как сервисы типа клиент-банк, контролирующие органы разъясняют, что у организации или предпринимателя, получивших от покупателя оплату через такой сервис, также возникает обязанность применять ККТ, даже несмотря на то, что при оплате через клиент-банк покупатель контактирует в сети интернет не непосредственно с продавцом, а со своим банком (gисьма Минфина России от 01.03.2017 N 03-01-15/11618).

Однако до 1 июля 2018 года ККТ при таких расчетах можно было не применять, поскольку п.9 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ давал отсрочку.

С 1 июля 2018 года при любых расчетах с физлицами (не имеющими статуса индивидуального предпринимателя) с использованием электронных средств платежа (и в частности через клиент-банк, с электронных кошельков, виртуальных карт и т.п.) необходимо применять ККТ.

При осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара (п. 5.4 ст. 1.2 Федеральный закон N 54-ФЗ в новой редакции). Аналогичные разъяснения ранее давали представители ФНС в неофициальных комментариях.

Как применять эти нормы, мы подробнее разберем далее (в разделе 5).

Расчеты физических лиц наличными через отделение банка (перевод без открытия расчетного счета)

Несмотря на то, что денежные средства поступают к вам на расчетный счет, если физлицо оплачивает счет наличными через отделение банка, необходимость применять ККТ до 1 июля 2019 года не возникает.

Поскольку распоряжение на перечисление денежных средств оформляется на бумажном носителе через сотрудника банка, то данный способ расчета не является электронным средством платежа, даже если последующее взаимодействие участников расчетов осуществляется в электронной форме.

Однако на практике продавец при получении денег на свой счет не видит в платежном поручении, каким именно способом покупатель произвел оплату - через онлайн-банк, через операциониста банка или как-то еще. А соответственно не может обосновать свое право не применять ККТ.

Если вы хотите отсрочить применение ККТ, мы рекомендуем запрашивать у плательщиков скан или копию распоряжения о переводе денежных средств без открытия банковского счета, которое подтвердит, что платеж был сделан через сотрудника банка. Но лучше заранее предупреждать ваших плательщиков, что вам необходимо это подтверждение, поскольку срок, в течение которого вы должны выбить чек, ограничен. При этом нет 100% гарантий, что физлицо предоставит скан, а вот штраф (если чек нужно было выбить, а он не выбит) составит существенную сумму (от ¾ до суммы расчета, но не менее 30 тыс.руб. – п.2 ст.14.5 КоАП РФ).

После 1 июля 2019 года придется применять ККТ при расчетах с физлицами независимо от того, каким способом был сделан платеж - через онлайн-банк, через операциониста банка или иным способом.

Расчеты физических лиц с банковской карты (через отделение банка или клиент-банк)

Банковские карты относятся к электронным средствам платежа. Порядок использования банковских платежных карт установлен «Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П), которое предусматривает выпуск расчетных (дебетовых), кредитных и предоплаченных карт. В частности, дебетовая (расчетная) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций по банковскому счету физического (или юридического) лица.

К операциям, признаваемым одной из безналичных форм расчетов, относится перевод денежных средств посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств (см. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Отметим, что не только банковская (платежная) карта является электронным средством платежа, но и, например, сама система клиент-банк (которая дает доступ к счетам и картам), поскольку она также позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать оператору (банку) распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, находящихся на счете клиента, используя информационно-коммуникационные технологии.

Согласно «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» распоряжение на перевод денежных средств может быть дано банку как в электронном виде (в том числе с использованием электронных средств платежа), так и на бумажных носителях. Таким образом при решении вопроса о применении ККТ необходимо исходить из того, как именно физлицом было дано распоряжение банку на перевод денежных средств с его счета.

В частности, ряд банков использует банковскую карту только для идентификации плательщика, при этом распоряжение о переводе денежных средств формируется на бумажном носителе при участии сотрудника банка. Однако может быть и иная ситуация, когда сотрудник банка лишь оказывает плательщику услугу по составлению распоряжения о переводе денежных средств, при этом используется банковская карта как ЭСП.

Отметим, что на практике придется исходить «от обратного» - если вы не можете подтвердить, что платеж совершен физлицом без использования электронных средств платежа, ККТ применять необходимо.

Что касается документального подтверждения, то «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» установлено, что:

Исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством направления плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. При этом указанным извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение.

Как пример – электронная «квитанция», подтверждающая совершение платежа в системе клиент-банк.

Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. При этом штампом банка плательщика может одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и его исполнение. Если это предусмотрено договором и банковскими правилами, исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету может подтверждаться банком в порядке, предусмотренном для электронного распоряжения.

Такое бумажное распоряжение (квитанция) будет на руках у физлица, если он оплачивает счет наличными через сотрудника банка (переводом без открытия счета).

Исполнение распоряжения клиента при осуществлении операции с использованием электронного средства платежа подтверждается кредитной организацией посредством направления клиенту в порядке, установленном договором, извещения кредитной организации в электронном виде или на бумажном носителе , подтверждающего осуществление операции с использованием электронного средства платежа. В таком извещении в частности указываются:

подтверждается кредитной организацией посредством направления клиенту в порядке, установленном договором, , подтверждающего осуществление операции с использованием электронного средства платежа. В таком извещении в частности указываются: наименование или иные реквизиты кредитной организации;

номер, код и (или) иной идентификатор электронного средства платежа ;

; вид операции;

дата операции;

сумма операции.

Пример подтверждений для этого случая - слипы (квитанции) банковских и платежных терминалов при оплате с карты.

Таким образом, если вы хотите избежать применения ККТ там, где это возможно, то чтобы определить, каким именно способом физлицо совершило оплату (через онлайн-банк, через операциониста банка или как-то еще), мы рекомендуем запрашивать у плательщиков скан или копию распоряжения о переводе денежных средств.

Если из этого документа однозначно следует, что платеж был сделан через сотрудника банка и электронное средство платежа (в частности банковская карта) не применялось, вы вправе не использовать ККТ.

Если же в документе присутствует идентификатор карты (либо ее использование зафиксировано иным образом), а также если документ подтверждает совершение операции через клиент-банк, ККТ применять придется.

Что касается использования для идентификации способа платежа номера расчетного счета плательщика, то он не дает 100% гарантии.

Проще всего идентифицировать платеж с расчетного счета индивидуального предпринимателя – это платеж, который пришел со счета, начинающегося с цифр 40802. Либо это может быть счет, начинающийся с 30109, но при этом в поле «Плательщик» указан счет, начинающийся с 40802 - счета 30109 используются для учета операций банков-корреспондентов с банками-респондентами, таким образом это ситуация, когда у предпринимателя открыт расчетный счет в другом банке.

Счета 40817 «Физические лица» используются для учета денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. То есть это обычные «текущие» счета граждан, которые открываются на основании договора банковского счета (в том числе при оформлении платежной карты в банке). Физлицо может перевести денежные средства с такого счета на счета юридических и физических лиц, в том числе через клиент-банк.

Таким образом платежи со счетов 40802 и 40817 скорее всего сделаны с применением электронных средств платежа, например, онлайн-способов оплаты (клиент-банк и т.п.) или через банковский терминал.

Назначение счетов, начинающихся с цифр 30232 и 30233 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» - учет расчетов по принятым и отправленным переводам денежных средств, в том числе без открытия банковского счета, а также по операциям с использованием электронных средств платежа. Таким образом, для перевода физлицом могли использоваться как наличные, так и электронные средства платежа (банковская карта, система клиент-банк и т.д.).

На счетах 40911 «Расчеты по переводам денежных средств» банком ведется учет сумм, принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета. Счет используется при переводах физлиц без открытия банковского счета либо при переводах с банковского счета физического лица (как единичного, так и на общую сумму с реестром, в том числе с использованием электронных средств платежа). Но он не исключает переводы со счетов физлиц с использованием ЭСП. В платежку к получателю денежных средств этот счет попадет, только если у получателя открыт расчетный счет в этом же банке. В остальных случаях в платежке отразится счет, начинающийся с цифр 30232 или 30233.

Как видим нет однозначного счета, который позволить получателю денежных средств утверждать, что физлицо оплатило без использования электронных средств платежа.

Для тех, кто готов применять ККТ, возможно будет проще не делать различий и формировать чеки на любое поступление от физических лиц, независимо от того, использовались при оплате электронные средства платежа или нет. Тем более, что с 1 июля 2019 года ККТ придется применять в любом варианте.

Авансы

В соответствии с п.1 ст.4.3 Федерального закона N 54-ФЗ в большинстве случаев ККТ применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети интернет. А термин «расчеты» теперьвключает не только получение аванса, но и их зачет или возврат.

До 1 июля 2019 года в обязательном порядке ККТ необходимо применять только при взаимодействии с «деньгами» (или электронными средствами платежа) – при получении оплаты либо в качестве аванса, либо при расчете за уже переданные покупателю товары, оказанные работы, выполненные услуги.

Оформлять чеки при зачете авансов в счет реализованных товаров, работ, услуг вы вправе уже сейчас, но не обязаны (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ). При этом обязанность передать такой чек покупателю в бумажной форме установлена лишь для расчетов, когда пользователь и покупатель вступают в непосредственное взаимодействие (например, покупатель расплачивается наличными в кассе компании или картой в торговой точке). Для расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия с покупателем (клиентом), при зачете или возврате предварительной оплаты (авансов), ранее внесенных физическими лицами в полном объеме, пользователи вправе направлять кассовые чеки покупателям (клиентам) также только в электронной форме без выдачи бумажных кассовых чеков (п. 2.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, ред. от 03.07.2018).

В отношении «авансовых» чеков в этом году также придется учитывать возможности используемой вами ККТ, поскольку не для всех утвержденных ФНС форматов фискальных документов необходимые реквизиты являются обязательными.

Перечень реквизитов кассового чека установлен п.1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ. Помимо них Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов и форматы фискальных документов, обязательных к использованию. Причем недавно Минюст зарегистрировал Приказ ФНС РФ от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ с изменениями реквизитов и форматов кассовых чеков, который применяется с 6 августа 2018 года.

Нас в частности интересует реквизит «признак способа расчета» (тег 1214). Значения этого реквизита и перечень оснований для присвоения ему соответствующих значений указаны в таблице 28 Приложения 2 к Приказу ФНС N ММВ-7-20/229@ (в ред. Приказа ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@).

Значение реквизита Перечень оснований для присвоения реквизиту «признак способа расчета» (тег 1214) соответствующего значения реквизита Формат в печатной форме 1 Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета "ПРЕДОПЛАТА 100%" 2 Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета "ПРЕДОПЛАТА" 3 Аванс "АВАНС" 4 Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" 5 Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит "ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" 6 Передача предмета расчета без его оплатыв момент его передачи с последующей оплатой в кредит "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" 7 Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) "ОПЛАТА КРЕДИТА"

Как видим реквизит «признак способа расчета» охватывает не только операции, непосредственно связанные с оплатой, но и зачет ранее сделанных платежей при передаче товаров (принятии заказчиком результатов выполненных работ и т.п.) и передачу товаров (приемку работ, услуг) без оплаты.

Реквизит является обязательным для форматов 1.05 и 1.1 (но может не включаться в печатную форму при полном расчете, а в электронный чек – при полном расчете и только в ФФД 1.05). В формате 1.0 реквизит рекомендуется включать в кассовый чек (таблица 20).

Также Приказ ФНС N ММВ-7-20/229@ ввел реквизиты для указания в чеках сумм, соответствующих указанным выше значениям реквизита «признак способа расчета» (таблица 4 Приложения 2 к Приказу ФНС N ММВ-7-20/229@). Они конкретизируют как именно была проведена оплата - наличными, электронными, либо в иной форме.

Тег Наименование реквизита Заголовок реквизита в печатной форме Признак реквизита для форматов фискальных данных (ФФД) Описание реквизита Заголовок реквизита в электронной форме 1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) "ИТОГ" Обязателен для всех ФФД (1.0, 1.05, 1.1), независимо от формы чека (печатной или электронной) Сумма расчета с учетом скидок, наценок и НДС, указанная в кассовом чеке (БСО) или сумма коррекции, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) <ИТОГО:> {Ц}.ЦЦ 1031 Сумма по чеку (БСО) наличными "НАЛИЧНЫМИ" Включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате наличными денежными средствами <НАЛИЧНЫМИ:> или <Н.:> {Ц}.ЦЦ Обязателен для электронной формы чека для всех ФФД (1.0, 1.05, 1.1). 1081 Сумма по чеку (БСО) электронными "ЭЛЕКТРОННЫМИ" Включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате электронными средствами платежа <ЭЛЕКТРОННЫМИ:> или <Э.:> {Ц}.ЦЦ Обязателен для электронной формы чека для всех ФФД (1.0, 1.05, 1.1). 1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" или может не печататься В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). В ФФД 1.0 рекомендуется включать в печатную форму. Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате ранее внесенной предоплатой (зачетом аванса) <АВАНС:> или <А.:> {Ц}.ЦЦ Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1. Является рекомендованным для ФФД 1.0. 1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) "ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)" или может не печататься В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). В ФФД 1.0 рекомендуется включать в печатную форму. Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая последующей уплате (в кредит) <В КРЕДИТ:> или <К.:> {Ц}.ЦЦ Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1. Является рекомендованным для ФФД 1.0. 1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением "ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ" или может не печататься В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). В ФФД 1.0 рекомендуется включать в печатную форму. Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате встречным предоставлением покупателем (клиентом) пользователю предмета расчета, меной и иным аналогичным способом <ОБМЕН:> или <О.:> {Ц}.ЦЦ Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1. Является рекомендованным для ФФД 1.0.

Ведомство дает такие пояснения по включению в чек указанных реквизитов:

Любой из реквизитов «сумма по чеку (БСО) наличными» (тег 1031), «сумма по чеку (БСО) электронными» (тег 1081), «сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)» (тег 1215), «сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)» (тег 1216), «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» (тег 1217) включается в состав кассового чека (БСО) в печатной форме только в случае, если сумма оплаты соответственно наличными или электронными средствами платежа, предоплатой, сумма оплаты кредитом или встречным предоставлением отлична от нуля. Сумма значений указанных реквизитов должна быть равна значению реквизита «сумма расчета, указанного в чеке (БСО)» (тег 1020), то есть итоговой сумме по чеку (это требование не касается ККТ с форматом фискальных данных 1.0)

Напомним, что с 01.01.2019 ФФД 1.0 утрачивает силу и все пользователи обязаны будут использовать в контрольно-кассовой технике форматы версий 1.05 или 1.1. (п.2 Приказа ФНС N ММВ-7-20/229@).

Налоговые органы обещают, что при переходе с ФФД 1.0 на 1.05 замена фискального накопителя не потребуется (письмо ФНС РФ от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586).

Таким образом, с 1 января 2019 года все используемые модели ККТ должны будут обеспечивать возможность формирования реквизитов с тегами 1215, 1216, 1217. А с 1 июля 2019 года их указание в чеках станет обязательным при использовании соответствующего способа расчета.

Для облегчения пользователям ККТ перехода на новый порядок на сайте ФНС России были опубликованы рекомендации по формированию кассовых чеков при осуществлении различных видов расчетов. В частности, в Примере 3 «Продажа собственных товаров в оптовой торговле» рассмотрен порядок оформления кассовых чеков для ФФД 1.0, 1.05, 1.1 в ситуации с предоплатой (разные варианты по нескольким товарам – 100% и частичная предоплата), последующей отгрузкой и погашением долга в два этапа (то есть всего в этой ситуации оформляется четыре кассовых чека).

Сейчас рекомендации ФНС на сайте доступны частично - ведомство их актуализирует. Поскольку именно на налоговые органы возложена обязанность информировать организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам применения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, обновленные рекомендации вводятся как «методические указания» - то есть в качестве обязательных документов (п.5 ст.4.1, п.7 ст.7 Федерального закона N 54-ФЗ в новой редакции, Письма ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718, от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717@).

Встречное представление

О реквизитах кассовых чеков при использовании в расчетах «встречного представления» мы поговорили выше (в разделе «Авансы»). Повторяться не будем, а поразмышляем о том, что же считать «встречным представлением». Поскольку законодательство не раскрывает содержание этого термина, неурегулированность создает спорные ситуации, когда не ясно, надо применять ККТ или нет.

Наиболее понятные случаи - это передача в зачет оплаты товара другого имущества, то есть договора мены (ст. 567 Гражданского кодекса РФ), включая сделки типа trade-in и т.п.

К менее явным случаям, когда с 1 июля 2019 года придется применять ККТ, на наш взгляд, можно отнести ситуации, когда обязательство покупателя (возникшее в связи с реализацией ему товаров, оказанием услуг, выполнением работ) погашается неденежным способом - классический взаимозачет (ст.410 ГК РФ) и отступное (ст.409 ГК РФ).

Что касается новации (ст.414 ГК РФ), то тут все не так однозначно. Во-первых, одно из обязательств может не требовать применения ККТ (например, когда в связи с отсутствием у должника по договору займа возможности погасить долг деньгами, обязательство перевели в договор поставки товара; либо наоборот - задолженность поставщика по полученному от покупателя авансу новировали в договор займа). И тогда встает вопрос, в какой момент нужно применять ККТ, и нужно ли? А если нужно, то какой признак способа расчета выбрать при формировании кассового чека?

Во-вторых, если оба договора требуют применения ККТ (например, новация обязательства покупателя по оплате товара в обязательство по предоставлению поставщику имущества в аренду), то нужно ли оформлять чек в момент новации? И если нужно, то какой признак способа расчета выбрать? Какой из сторон и в какой момент придется применять ККТ?

На наш взгляд, «гештальт нужно закрыть» и операция, зафиксированная один раз через ККТ, должна быть доведена до своего логического завершения. Хотя напрямую Федеральный закон N 54-ФЗ это не требует, именно такая логика прослеживается из реквизитов фискальных документов, утвержденных Приказом ФНС N ММВ-7-20/229@, а также рекомендаций ФНС по формированию кассовых чеков при осуществлении различных видов расчетов. Кроме того, кассовый чек сейчас имеет статус первичного документа, и возможно его будет удобно использовать для отражения в учете «зачетов» и иных подобных операций.

Так в момент новации договора займа в договор поставки у должника возникает аванс, который фиксируется кассовым чеком с признаком расчета «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета (тег 1214) «ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПРЕДОПЛАТА» или «АВАНС» (в зависимости от соотношения суммы займа и суммы поставки) и суммой «аванса» (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»).

Далее порядок оформления кассовых чеков аналогичен их оформлению для классического договора купли-продажи. В частности, чек формируется на дату передачи товара с отражением зачета предоплаты: с признаком расчета «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета (тег 1214) «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ» (в зависимости от соотношения суммы займа и суммы поставки) и стоимостью реализованного товара (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» и, при наличии остатка не оплаченной части стоимости товара, тег 1216 «Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)»).

В случае обратном, при новации долга по полученному авансу в договор займа, логично будет формирование поставщиком чека с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» (тег 1054), признаком способа расчета (тег 1214) «ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПРЕДОПЛАТА» или «АВАНС» (аналогичный принцип предложен в рекомендациях ФНС - часть 6 «Возврат стоимости отказа от услуги») и суммой «списанного» аванса (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»).

При новации обязательства покупателя по оплате товара в обязательство по предоставлению поставщику имущества в аренду, на наш взгляд кассовые чеки формируют обе стороны:

Поставщик (при погашении обязательства по оплате ранее реализованного товара) с признаком «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета (тег 1214) «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» и суммой погашенного обязательства по оплате товара (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»);

Покупатель (при зачете его долга по оплате приобретенного товара в счет аванса по договору аренды) с признаком «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПРЕДОПЛАТА» или «АВАНС» (тег 1214), и суммой возникшего у него «аванса» (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»). Далее, по мере оказания арендных услуг, кассовые чеки оформляются в обычном порядке.

Спорной на наш взгляд является и ситуация с уступкой прав требования (ст.382 ГК РФ), поскольку для продавца обязательство покупателя по оплате товаров (работ, услуг и т.д.) прекращается. Однако формально Федеральный закон N 54-ФЗ применять ККТ в такой ситуации не требует, так как продавец не получает от покупателя «встречного представления», а расчеты с новым кредитором не подпадают под действие этого закона (как расчеты за имущественные права).

На наш взгляд продавец вправе (но не обязан) сформировать кассовый чек с признаком «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (1214) и суммой погашенного обязательства (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»).

Если исходить из логики, то новый кредитор в этот момент также формирует чек с признаком «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» (тег 1214) и суммой приобретенного права требования долга (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»). Обращаем ваше внимание, что чек формируется именно на сумму задолженности покупателя, а за сколько новый кредитор приобрел этот долг, для применения ККТ значения не имеет. После погашения долга покупателем кредитор формирует чек с признаком способа расчета (тег 1214) «ОПЛАТА КРЕДИТА» (схожая логика в рекомендациях ФНС - часть 4 «Продажа товаров в рассрочку»).

Расчеты старого и нового кредитора за уступленные имущественные права не подпадают под действие Федерального закона N 54-ФЗ и не требуют применения ККТ.

Следующим мы рассмотрим перевод должником своего долга на другое лицо (ст.391 ГК РФ). Он применения ККТ не требует - для продавца смена должника на само обязательство по оплате товаров (работ, услуг) никак не влияет.

В случае прощения долга (ст.415 ГК РФ) закон также не требует применять ККТ - нет «встречного представления». Тем не менее для «закрытия гештальта» продавец вправе (но опять же не обязан) сформировать кассовый чек с признаком «ПРИХОД» (тег 1054), признаком способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (тег 1214) и суммой погашенного обязательства (тег 1217 «Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением»).

В принципе не является «встречным представлением» залог (ст.334 ГК РФ) или обеспечительный платеж (ст.381.1 ГК РФ). Все это - способы обеспечения исполнения обязательств. Поэтому не возникает обязанность применять ККТ при получении или возврате залога и обеспечительного платежа (например, по договору аренды). Об этот также говорит Минфин в Письме от 16.10.2017 N 03-01-15/67410. Но при зачете этих сумм в счет погашения обязательства, исполнение которого они обеспечивают, уже можно говорить о встречном представлении и возникновении обязанности применять ККТ.

Что касается задатка (ст.380 ГК РФ), поскольку это денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей (то есть по сути аванс, но с особым режимом использования), при его получении необходимо применять ККТ.

Также напомним, что при получении «встречного представления» за товары, работы, услуги можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ). Скорее всего следует ожидать появления до этой даты обновленных методических указаний ФНС по формированию кассовых чеков при осуществлении различных видов расчетов, включающих примеры с «встречным представлением».

Займы

До внесения изменений в Федеральный закон N 54-ФЗ при выдаче и возврате любого займа не нужно было использовать контрольно-кассовую технику.

Отношения, возникающие между займодавцем и заемщиком при совершении сделок, регулируются гражданским законодательством. Оно рассматривает заемные правоотношения не как оказание услуг, а как пользование имуществом (в данном случае — деньгами). Поэтому сами по себе расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ. Об этом говорит и Минфин в Письме от 26.12.2017 N 03-01-15/87058, а также ФНС в Письме от 20.12.16 NЕД-4-20/24495.

В новой редакции Федерального закона N 54-ФЗ расчеты – это в том числе предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей).

Таким образом, под расчеты, требующие применения ККТ, в силу прямого указания на это в ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ (в редакции Федерального закона N 192-ФЗ) подпадают только целевые займы «товарного характера», предоставленные для оплаты товаров, работ, услуг.

При предоставлении указанных займов можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ). При погашении применять ККТ придется.

Если же заем был выдан в денежной форме и договор не определяет целевое назначение этого займа (либо определяет, но оно не связано с оплатой товаров, работ, услуг), применять ККТ при его предоставлении и погашении не требуется.

Приобретение товаров (работ, услуг) сотрудниками у работодателя

Если сотрудник рассчитывается с работодателем наличными деньгами либо в безналичном порядкес использованием электронных средств платежа (оплатой с карты, переводом через клиент-банк и т.д.), контрольно-кассовая техника применяется в обычном порядке (Письмо Минфина России от 10.05.2018 N 03-01-15/31240).

При этом до 1 июля 2019 года можно не применять ККТ при осуществлении расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа) (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ). В частности, при оплате наличными деньгами переводом через отделение банка без открытия счета.

Если физлицо рассчитывается с организацией путем удержания средств из его заработной платы, то необходимость применять ККТ до 1 июля 2019 года также не возникает. Фактически имеет место взаимозачет по заявлению работника (что можно рассматривать как «встречное представление»). Наличные расчеты в такой ситуации отсутствуют, а данный способ расчета не является расчетом с использованием электронного средства платежа.

Однако получение «встречного представления» теперь включено в понятие «расчеты» для целей применения ККТ. Поэтому с 1 июля 2019 года при расчетах с работниками за товары, работы, услуги в любой форме, в том числе удержанием из заработной платы, придется применять ККТ.

Расчеты за имущественные права, выплата дивидендов, возмещение ущерба и т.д.

Перечень того, что относится к расчетам в целях применения ККТ (в новой редакции Федерального закона N 54-ФЗ), хоть и широкий, но ограничен. При получении оплаты по операциям, не связанным с реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а также иным операциям, указанным в перечне, применять ККТ не требуется.

Так в перечне не поименованы передача имущественных прав, выплата дивидендов или расчеты по возмещению ущерба. Эти отношения не признаются реализацией товаров, работ, услуг даже в целях налогообложения (ст.38, 39, 43 НК РФ).

В частности, выплата дивидендов обусловлена корпоративными имущественными правоотношениями (п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ).

Сами по себе имущественные права не признаются товаром, результатом работ или оказанием услуг (ст.38, 39 НК РФ, ст.128 ГК РФ). Об отдельных ситуациях, возникающих при уступке прав требования, и необходимости применения ККТ (в ситуациях, когда уступаемые права возникли из договоров реализации товаров, работ, услуг), мы говорили в разделе «Встречное представление».

Возмещение ущерба (ст.15, 1064 ГК РФ, ст.232 ТК РФ), включая возврат ошибочно полученных на расчетный счет денежных средств, расчеты с работниками по уплаченным за них административным штрафам и т.п., также не будет квалифицировано как расчеты по оплате товаров, работ, услуг. Поэтому обязанность применять ККТ не возникает. Аналогичная позиция отражена в Письме Минфина России от 16.10.2017 N 03-01-15/67410.

Соответственно при расчетах за имущественные права, возмещении ущерба, выплате дивидендов участнику (независимо от того, является он сотрудником организации или нет) наличными денежными средствами, либо безналичной форме, применять ККТ не нужно.

Если же дивиденды выплачиваются имуществом, его передача в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, признается реализацией. Поскольку принятие Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ позволяет распространять на правоотношения, регулируемые Федеральным законом N 54-ФЗ, нормы, регламентирующие налоговые правоотношения, расчеты сторон в отношении передаваемого участнику (акционеру) имущества повлекут необходимость применения ККТ с 1 июля 2019 года, поскольку имеет место «встречное представление» (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

Надо сказать, что ФНС Приказом от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ расширила содержательную часть «предмета расчета» (тег 1059), скорректировав таблицу 29 (значения реквизита «признак предмета расчета» - тег 1212) и дополнив Приказ таблицей 29.1 (значения реквизита «наименование предмета расчета» - тег 1030). К ним ведомство отнесло не только товары, работы, услуги и иные основания применения ККТ по Федеральному закону N 54-ФЗ, но и:

передачу имущественных прав;

внереализационный доход (в том числе дивиденды, проценты, выявленные по результатам инвентаризации излишки и прочие доходы);

налоговые вычеты в размере страховых взносов у упрощенщиков;

торговый и курортный сбор.

Мы пока воздержимся от комментариев. Возможно ведомство готовится к новому налоговому режиму для самозанятых (и важно определенные суммы выделить, например, как необлагаемые) и нас ждут новые грандиозные поправки в закон о ККТ и Налоговый кодекс.

Напомним, что обязанность применять ККТ возникает только в случаях, прямо установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. И, например, расчетов в связи с передачей имущественных прав или при получении дивидендов в законе нет. Поэтому обязанность применять ККТ в этих случаях сейчас не возникает, несмотря на расширение ведомством вариантов значений реквизита «наименование предмета расчета».

ФНС уже начала публиковать обновленные указания по формированию кассовых чеков. Будем надеяться, что в ведомство наглядно на примерах пояснит, как на практике применять расширение реквизитов кассовых чеков.

«Задвоение» выручки

Необходимость применять ККТ при безналичных расчетах, а тем более при разного рода взаимозачетных операциях, вызывает опасения - не будут ли контролирующие органы требовать повторного включения в налоговую базу сумм, оформленных кассовыми чеками.

Что касается бухгалтерского учета, то объектом является факт хозяйственной жизни, который отражается в учете на основании первичного документа (ст. 4, 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Отметим что, если один факт хозяйственной жизни оформлен несколькими документами одновременно, это не влечет его задвоения, поскольку сам объект учета остается одним и тем же.

Разумеется, документы должны быть разными по своей сути (например, накладная на отгрузку и кассовый чек). Если у вас две накладные (или два кассовых чека) одинакового содержания, за одной датой, но с разными номерами - доказать, что это одна и та же отгрузка, будет проблематично (придется документально фиксировать аннулирование документа с указанием причин).

Кроме того, если рассматривать операции по расчетному счету, то согласно Инструкции по применению Плана счетов (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н) они отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Кассовый чек, хоть и имеет теперь статус первичного учетного документа (ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ), при получении денежных средств на расчетный счет не будет являться основанием для формирования дополнительных записей в учете. Его оформление в данном случае обусловлено исключительно требованиями Федерального закона N 54-ФЗ.

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения (ст. 53, 54 НК РФ). Налогоплательщики исчисляют налоговую базу на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.

Так для плательщиков налога на прибыль, объектом налогообложения признается прибыль, определяемая как полученные доходы (включая выручку от реализации товаров, работ, услуг), уменьшенные на величину произведенных расходов (ст. 247, 249 НК РФ). Налоговая база определяется на основе налогового учета, данные которого подтверждают первичные учетные документы, аналитические регистры и сам расчет налоговой базы (ст.313 НК РФ).

Первичный документ лишь подтверждает стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, но сам по себе объектом налогообложения не является. Если один и тот же объект или операцию подтверждают несколько разных документов, это не увеличивает налоговую базу, поскольку объект учета остается тем же (как и в бухгалтерском учете).

Таким образом, формирование кассовых чеков не изменяет стоимостную характеристику объекта учета. При этом кассовый чек в ряде ситуаций может использоваться как первичный документ.

Обращаем ваше внимание, что Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (о реквизитах кассовых чеков) разделяет в отдельные реквизиты суммы, полученные наличными деньгами, оплату электронными средствами платежа (теги 1031 и 1081), а также авансы, «встречное представление» и передачу без оплаты (теги 1215, 1216, 1217). Поэтому сопоставить эти суммы с данными кассовой книги, выпиской с расчетного счета, иными документами и данными регистров бухгалтерского учета не составит труда.

Если вы по ошибке указали неверный способ платежа, порядок исправления будет отличаться для ФФД 1.0, 1.05 и 1.1. Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ расширил состав реквизитов чека коррекции – он приближен к реквизитам обычного кассового чека. Это позволяет формировать чеки коррекции не только в тех случаях, когда ККТ не применялась, но и для исправления тех или иных параметров расчетов, проведенных через ККТ.

Однако в полном объеме новые реквизиты чеков коррекции заработают только для формата 1.1. Так в ККТ с ФФД 1.1 реквизит «признак расчета» (тег 1054) может принимать все значения: «1» (приход), «2» (возврат прихода), «3» (расход) и «4» (возврат расхода). Такие пользователи в случае указания неверного способа платежа формируют чек коррекции.

Те, кто использует формат 1.0 (что допускается до 31 декабря этого года) или 1.05, смогут формировать чеки коррекции с признаком расчета (тег 1054) только «1» (приход) и «3» (расход). Таким образом пользователь может внести в фискальный накопитель сведения о тех расчетах, когда обязанность применения ККТ не была выполнена. Скорректировать же отдельную информацию о расчетах, которые уже внесены в фискальный накопитель, таким чеком коррекции не получится. Поэтому пользователи с ФФД 1.0, 1.05 могут оформить чек на возврат и выбить правильный чек.

В возвратном чеке или чеке коррекции в качестве признака расчета (тег 1054) выбирайте «2» («возврат прихода»), кроме того рекомендуется указывать в качестве дополнительного реквизита (тег 1192) фискальный признак первоначального чека с ошибкой.

В этом материале мы разбирались при каких формах расчетов нужно применять контрольно-кассовую технику - уже сейчас и в перспективе (с 1 июля 2019 года).