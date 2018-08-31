«Ночной бухгалтер». За что Сбербанк заносит в черный список. Предпенсионеры не нужны

Всех с последней летней пятницей! Кратко о главном за день на «Клерке».
Очередная неприятная история про Сбер
Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ.
Адвокат рассказывает, на что пришлось пойти: «Мэр города, в котором строится школа, звонил президенту банка, отказывающего в платеже заказчику».
Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры?
Похоже, пока нет.
Исследование показывает, что возрастные сотрудники — самая нежелательная категория соискателей.
Что придумал Путин, чтобы ситуация изменилась?
Ну вот Минтруд уже сказал, что против снижения взносов для людей предпенсионного возраста.
ПФР вызывает директоров компаний
Пенсионный фонд хочет видеть руководителей компаний, которые задержали СЗВ-М.
Им, понятное дело, хочется перепоручить это бухгалтерам.
Во что выльется отказ директора сходить в ПФР?
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