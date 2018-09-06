«Ночной бухгалтер». Минфин: бизнес должен не спорить с налоговой, а просто платить в бюджет

Наш бизнес слишком мудрит с уплатой налогов, считают в Минфине. Часть серьезных изменений по пенсиям решили отложить. В кассовом чеке появится новый реквизит. Главное за сегодня.

«Отдай налоги и спи спокойно»

Это не новый рекламный слоган от властей, это смысл интервью директора Департамента Минфина Алексея Сазанова (на нашей чудесной картинке его шеф Антон Силуанов).

Сазанов рассказал, что ФНС работает над созданием «налогового комплаенса». Налогоплательщикам не стоит искать пути экономии на налогах и нервничать из-за этого.

Проблема у бизнеса такая: он находит неоднозначные инструменты налоговой оптимизации, говоря, что в НК нечетко прописан какой-то вопрос.

Надо быть проще! Просто заплатить налоги, а не искать лазейки в кодексе.

В комментах уже отписались: просто заплатить — не вариант, все равно налоговики, банки или полиция будут доставать.

А что в Минфине рассказали про контроль за счетами граждан?

Часть пенсионной реформы решили притормозить

Систему индивидуального пенсионного капитала пока обсуждать не будут.

Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019-м.

Обсуждение отложили из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста.

Новый обязательный реквизит в кассовом чеке

Код товара надо будет указывать в чеках с 1 января 2019 года.

Посмотрите, что это такое.

Важные статьи

— Новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018.

Два изменения.

— Выездная налоговая проверка: пересмотр итогов камералки и последствия уточненок.

Что разъяснила ФНС?

— Чем для каждого продавца опасен товарный знак: какие документы запросить у поставщика.

В это труд­но по­ве­рить, но имен­но к вла­дель­цу ма­га­зи­на чаще об­ра­щается пра­во­об­ла­да­тель с тре­бо­ва­ни­ем воз­ме­стить убыт­ки.

Ваша спорящая с Минфином редакция