Наш астролог опять смешит бухгалтеров

С 2018 года у граждан России теперь две приметы: Лебединое озеро — к путчу, футбол — к грабежу. А вы знали, что выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки — на 3 часа, а рабочий день сокращает жизнь на 8 часов? Сократите свое рабочее время — прочитайте гороскоп с 10 по 16 сентября! Александра Бурнович, астролог «Клерка» недавно дала нам интервью. И, как обычно, было смешно.

Овен Овны, посоветуйте директору понаблюдать за муравейником. Ни планерок, ни совещаний — все работают! А вообще, если вы будете приходить на работу рано, а с работы поздно, то в квартире будет всегда чистенько. Тоже плюс! Но и это не у всех выходит... Наступает удачный момент для обновлений (особенно для обновлений бухгалтерской программы), в том числе корректировки ваших целей, стиля мышления, планов, привычек и управления бюджетом. Найдите оригинальный компромисс — отойдите от шаблонов. Уже изучили новые Овны, посоветуйте директору понаблюдать за муравейником. Ни планерок, ни совещаний — все работают! А вообще, если вы будете приходить на работу рано, а с работы поздно, то в квартире будет всегда чистенько. Тоже плюс! Но и это не у всех выходит... Наступает удачный момент для обновлений (особенно для обновлений бухгалтерской программы), в том числе корректировки ваших целей, стиля мышления, планов, привычек и управления бюджетом. Найдите оригинальный компромисс — отойдите от шаблонов. Уже изучили новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018?

Телец Знаете какое состояние вы можете нажить, трудясь в поте лица на своей работе? Исключительно предынфарктное, сопровождающееся состоянием шока и депрессии. Вы обязательно вспомните про народную примету трудоголиков: чем ближе утро, тем удобнее подушка. До конца недели Тельцам не стоит активно заниматься решением проблем посторонних людей. Исключение стоит сделать для экстренных ситуаций, касающихся семейного очага или здоровья. Неожиданное событие добавит вам волнения и хлопот или поприбавит эмоций в вашем близком окружении. Знаете какое состояние вы можете нажить, трудясь в поте лица на своей работе? Исключительно предынфарктное, сопровождающееся состоянием шока и депрессии. Вы обязательно вспомните про народную примету трудоголиков: чем ближе утро, тем удобнее подушка. До конца недели Тельцам не стоит активно заниматься решением проблем посторонних людей. Исключение стоит сделать для экстренных ситуаций, касающихся семейного очага или здоровья. Неожиданное событие добавит вам волнения и хлопот или поприбавит эмоций в вашем близком окружении.

Близнецы Нет повести печальнее на свете, чем повесть о вас и о диете. Продайте свою нервную систему! Тем более, что она б/у и заводится с пол-оборота. Возможно, вам придется обратиться в «Яблочный спас» — мастерскую по ремонту айфонов. Нежелательно связываться с агрессивными раздражительными людьми, типа вашего начальства, включаться в конкурентную гонку, подчеркивать противоречия в паре, создавать новый союз. Тем временем, Нет повести печальнее на свете, чем повесть о вас и о диете. Продайте свою нервную систему! Тем более, что она б/у и заводится с пол-оборота. Возможно, вам придется обратиться в «Яблочный спас» — мастерскую по ремонту айфонов. Нежелательно связываться с агрессивными раздражительными людьми, типа вашего начальства, включаться в конкурентную гонку, подчеркивать противоречия в паре, создавать новый союз. Тем временем, экологический сбор будут взимать по новым правилам.

Рак Вы никогда не будете так близки к совершенству, как при заполнении анкеты при приеме на работу. Видите? Что-то перед глазами промелькнуло! Это были ваши выходные. Вы можете стать провокаторами конфликта, ведь даже самые искренние и добрые намерения с вашей стороны могут вызвать противодействие, иногда, до разрыва или ссоры. Не исключены разногласия в последний момент. Звезды напоминают, что вы в состоянии управлять своими эмоциями, но не в силах контролировать чужое поведение. Стоит поберечь значимые отношения, брак. Вы никогда не будете так близки к совершенству, как при заполнении анкеты при приеме на работу. Видите? Что-то перед глазами промелькнуло! Это были ваши выходные. Вы можете стать провокаторами конфликта, ведь даже самые искренние и добрые намерения с вашей стороны могут вызвать противодействие, иногда, до разрыва или ссоры. Не исключены разногласия в последний момент. Звезды напоминают, что вы в состоянии управлять своими эмоциями, но не в силах контролировать чужое поведение. Стоит поберечь значимые отношения, брак.

Лев В понедельник с утра вам будет достаточно открыть глаза, чтобы понять, что этого делать не стоило. Молчание — гениальный довод в споре с начальством. Избегайте шопинга, в том числе приобретение электроники, механизмов. В конце недели события повернутся в вашу пользу. Новое положение дел вас обрадует и заставит мыслить более фундаментально. Может назреть важный разговор с директором. Налоговики рассказали о последствиях подачи уточненок после завершения В понедельник с утра вам будет достаточно открыть глаза, чтобы понять, что этого делать не стоило. Молчание — гениальный довод в споре с начальством. Избегайте шопинга, в том числе приобретение электроники, механизмов. В конце недели события повернутся в вашу пользу. Новое положение дел вас обрадует и заставит мыслить более фундаментально. Может назреть важный разговор с директором. Налоговики рассказали о последствиях подачи уточненок после завершения выездных проверок и о пересмотре итогов камералки в ходе выездной проверки.

Дева Спать на работе — грех, не для того вам там дан бесплатный доступ в Интернет! Ничто так не украшает циферблат, как цифра 6 в конце рабочего дня. На выходных вас ожидает: проснулся, позавтракал, стемнело. Девам лучше не рисковать в деловых вопросах: бесполезная трата сил и бесконечные убытки вероятнее прибылей. Вплоть до конца недели сохранится возможность осложнения в отношениях и провала в делах. Начиная с представления сведений за 2018 год, Спать на работе — грех, не для того вам там дан бесплатный доступ в Интернет! Ничто так не украшает циферблат, как цифра 6 в конце рабочего дня. На выходных вас ожидает: проснулся, позавтракал, стемнело. Девам лучше не рисковать в деловых вопросах: бесполезная трата сил и бесконечные убытки вероятнее прибылей. Вплоть до конца недели сохранится возможность осложнения в отношениях и провала в делах. Начиная с представления сведений за 2018 год, справки 2-НДФЛ нужно будет формировать по новой форме.

Весы Пятница!!! Закричит мозг Весов и унесет их тело в неизвестном направлении. Звезды советуют Весам отдыхать так, чтобы потом долго не хотелось. Отпуск для вас — это когда каждый последующий день является отдыхом после предыдущего. Вечернее время создаст очередной повод для нервозности, не исключен неприятный сюрприз, внимание может быть полностью переключено на бытовые проблемы. Неделя не подходит для переговоров, начинаний, визитов. Вас ждет Пятница!!! Закричит мозг Весов и унесет их тело в неизвестном направлении. Звезды советуют Весам отдыхать так, чтобы потом долго не хотелось. Отпуск для вас — это когда каждый последующий день является отдыхом после предыдущего. Вечернее время создаст очередной повод для нервозности, не исключен неприятный сюрприз, внимание может быть полностью переключено на бытовые проблемы. Неделя не подходит для переговоров, начинаний, визитов. Вас ждет калькулятор расчета страховых взносов ИП в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Скорпион Учитель вашего ребенка удивительно схож с вашим директором. У него в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны. Школу вашего ребенка переименовали в гимназию? Значит, физрук и трудовик перестали пить. Каждые полчаса Скорпионы делают перерыв в работе за компьютером — достают свой смартфон. В окружении Скорпионов вплоть до конца недели могут кипеть страсти. Вас ожидает кризис в отношениях с коллегами, близкими родственниками, клиентами, деловыми партнерами. Поездки вряд ли будут спокойными. Учитель вашего ребенка удивительно схож с вашим директором. У него в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны. Школу вашего ребенка переименовали в гимназию? Значит, физрук и трудовик перестали пить. Каждые полчаса Скорпионы делают перерыв в работе за компьютером — достают свой смартфон. В окружении Скорпионов вплоть до конца недели могут кипеть страсти. Вас ожидает кризис в отношениях с коллегами, близкими родственниками, клиентами, деловыми партнерами. Поездки вряд ли будут спокойными.

Стрелец Стрельцы, постарайтесь, чтобы над беззаботным воскресным вечером не нависла мрачная тень понедельника. Если ваш шеф выгнал офисного кота, возможно, тот метил на его место. Стоит быть аккуратнее в делах, связанных для вас с территориальными владениями, профессиональной карьерой, семейным положением, бизнесом, партнерством и браком. Важен мир в вашем доме и в доме близких людей. В конце недели напряжение спадет, ситуация изменится к лучшему. Вы найдете если не опору, то точку баланса. Стрельцы, постарайтесь, чтобы над беззаботным воскресным вечером не нависла мрачная тень понедельника. Если ваш шеф выгнал офисного кота, возможно, тот метил на его место. Стоит быть аккуратнее в делах, связанных для вас с территориальными владениями, профессиональной карьерой, семейным положением, бизнесом, партнерством и браком. Важен мир в вашем доме и в доме близких людей. В конце недели напряжение спадет, ситуация изменится к лучшему. Вы найдете если не опору, то точку баланса.

Козерог Если директор не верит в воскрешение из мертвых, посоветуйте ему заглянуть в ваш кабинет в конце рабочего дня. Попробуйте записаться на курсы повышения зарплаты. Есть риск остаться у разбитого корыта, но зато в компании с неимоверным эгоизмом. Девиз недели: спокойствие, только спокойствие! Попробуйте следить за «градусом конфликтности» и постарайтесь его не повышать. Иначе, можно в последний момент подпортить все, что только возможно. Если директор не верит в воскрешение из мертвых, посоветуйте ему заглянуть в ваш кабинет в конце рабочего дня. Попробуйте записаться на курсы повышения зарплаты. Есть риск остаться у разбитого корыта, но зато в компании с неимоверным эгоизмом. Девиз недели: спокойствие, только спокойствие! Попробуйте следить за «градусом конфликтности» и постарайтесь его не повышать. Иначе, можно в последний момент подпортить все, что только возможно.

Водолей Водолеи, возможно даже в среду вам будет стыдно за пятницу. Долгожданный отпуск — это когда ты покупаешь майку и панамку, а не линолеум и краску. Однако, отпуск, в ближайшее время, может для Водолеев означать: две недели на пляже, пятьдесят — на мели. Звезды советуют Водолеям и их близким сдерживать свои эмоции. Попробуйте действовать благоразумно, не вступать в конфликты, держаться на стороне. Водолеи, возможно даже в среду вам будет стыдно за пятницу. Долгожданный отпуск — это когда ты покупаешь майку и панамку, а не линолеум и краску. Однако, отпуск, в ближайшее время, может для Водолеев означать: две недели на пляже, пятьдесят — на мели. Звезды советуют Водолеям и их близким сдерживать свои эмоции. Попробуйте действовать благоразумно, не вступать в конфликты, держаться на стороне.