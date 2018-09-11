«Ночной бухгалтер». Как мошенничают бухгалтеры

Обсудили самые частые мошеннические схемы бухгалтеров. Предостерегли работодателей компаний, где трудятся возрастные сотрудники. Поделились полезными статьями. Главное за сегодня.

Махинации, на которые решаются бухгалтеры

У главного бухгалтера намного больше возможностей злоупотреблять своим положением, чем принято думать.

Так утверждает автор статьи «Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров».

Он рассказал про схемы:

— Мертвые души;

— Откаты от контрагентов, просрочивших оплату по договору;

— Мошенничество с командировочными расходами;

— Махинации с ТМЦ.

В комментариях рассказали о двух махинациях с зарплатой. В одной истории бухгалтер получил четыре года условно.

Во второй, кладя в карман ежегодно в течение пяти лет по миллиону «прибавки», бухгалтер вышла сухой из воды.

Читайте подробности.

Компании начнут трясти из-за предпенсионных работников

Роструд передал службам занятости данные о сотрудниках более 340 тыс. компаний, которые в 2019 году войдут в предпенсионный возраст.

Узнайте, что будут делать с такими сотрудниками и их работодателями.

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Расскажем, как без проблем отчитаться перед фондом.

Как бегут бухгалтеры

Готовьте кроссовки и хорошее настроение! Уже в эту субботу состоится Первый бухгалтерский забег — большой спортивный праздник в формате Family Day.

Необязательно бежать на скорость или всю дистанцию, можно просто наслаждаться движением, видами и общением.

В программе:

Забег на 5 км (можно не соревноваться, а бежать в своё удовольствие);

Детский городок с аниматорами и мини-аттракционами;

Спортивные и танцевальные мастер-классы;

Шоу-программа;

Конкурсы и розыгрыши призов.

Встречаемся 15 октября в Измайловском парке!

Открытие праздника: 9:00

Старт забега: 11:00

Для участия необходимо зарегистрироваться.

И еще...

Обратите внимание на дискуссии, разгоревшиеся на Клерке темах:

Некоторые наши читатели считают что таких тем на бухгалтерском сайте быть не должно. Мы честно говоря, не знаем правильный ответ на эту реакцию. Нам кажется, что очень важно знать что за люди принимают законы в стране. Пока ищем ответ на этот вопрос посмотрите видео дня:

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