Как поставить криптовалюту на баланс компании?

Опросили несколько экспертов. Тема новая, непростая и приходится обращаться к опыту других стран.

Валерия Аршинова — адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Комаев и партнеры», выпускник программы дополнительного образования Blockchain Lawyers.

С появлением криптовалюты возникает все больше вопросов по ее легализации, в том числе и в сфере бухгалтерского учета.

Единый подход к постановке цифровой валюты на баланс организаций как в России, так и в мире еще не выработан, попробуем разобраться в данной теме и посмотреть, как можно работать с данным активом в настоящее время.

Сразу хотелось бы оговориться, что бухгалтерский учет криптовалют должен в первую очередь основываться на том виде и способе возникновения виртуальной валюты (Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash и т.д.), с которой работает организация и которых существует уже боле тысячи.

МСФО

Что касается применения к цифровым активам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), то при определенной корреляции признаков криптовалют их можно рассмотреть со следующих позиций.

1. Денежные средства (МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»), включают денежные средства в кассе и депозиты до востребования.

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Цифровые деньги явно не подпадают под названные категории, ввиду, как минимум, своей высокой волатильности и нефизической формы.

Но если обратиться к пункту AG3 МСФО (IAS) 32, в котором дана дополнительная информация: «Валюта (денежные средства) является финансовым активом, поскольку она представляет (представляют) собой средство обмена», то как особый вид валюты, криптовалюту, на мой взгляд, можно отнести к такому своеобразному средству обмена.

2. Неденежные финансовые активы (МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»).

Стандарт следует применять к тем договорам на покупку или продажу нефинансового объекта, которые могут быть урегулированы на нетто-основе денежными средствами или иным финансовым инструментом либо путем обмена финансовыми инструментами, как если бы эти договоры были финансовыми инструментами, за исключением договоров, которые были заключены и продолжают удерживаться в целях получения или поставки какого-либо нефинансового объекта в соответствии с ожидаемыми потребностями организации в закупках, продажах или использовании.

Напрямую применить в настоящее время данный стандарт не представляется возможным, так как собственники криптовалют не обладают подобными договорными правами.

Однако, можно поразмышлять о заключении с помощью криптовалют форвардных контрактов по аналогии с теми, которые сейчас заключаются с банками для страхования валютных рисков, или иных контрактов наподобие дериватива.

3. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»).

Стандарт определяет нематериальный актив, как идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. (Монетарные активы — имеющиеся денежные средства и активы, подлежащие получению в виде фиксированных или определяемых сумм денежных средств).

С одной стороны, криптовалюта отвечает данному стандарту, однако нужно иметь ввиду, что у нее должна быть точная первоначальная стоимость, а для этого необходим стабильный рынок криптовалют.

Позитивен тот факт, что МСФО не являются исчерпывающими, т.к. из п. 10-12 (IAS) 8 следует, что в случае отсутствия какого-либо МСФО, специально применимого к операции, прочему событию или условию, руководство должно использовать собственное суждение с учетом имеющегося регулирования.

Эстония

В качестве примера можно обратиться к Эстонии, набравшей уже внушительные обороты по привлечению инвестиций для создания ICO-проектов и имеющей современное и удобное регулирование рынка криптовалют.

С 27 ноября 2017 года Законом о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2017 (MLTFPA 2017) любая виртуальная валюты является «альтернативным» средством платежа, но не является законным платежным средством какой-либо страны или фонда для целей, определенных Директивами ЕС.

С решением Верховного суда Эстонии RKHKo 3-3-1-75-15 11 от апреля 2016 торговля Биткойнами как предпринимательская деятельность соответствует предоставлению услуг и альтернативным способам оплаты, и может осуществлять после получения разрешения от EFIU ( Estonian Financial Intelligence Unit ).

Основные документы, регулирующие порядок бухгалтерского учета в Эстонии — Закон о бухгалтерском учете, Стандарты бухгалтерского учета Эстонии (начиная с января 2017 года) и МСФО.

По данным Налогового-таможенного департамента Эстонии [2] виртуальная валюта считается активом по смыслу статьи 15 (1 ) Закона о подоходном налоге. В этом случае подоходный налог взимается с передачи имущества, включая обмен, полученные выгоды (§ 15 (1) и § 37 (1)) . Если деятельность лица по криптотрейдингу является предпринимательской, то уплачивается налог на прибыль.

Транзакции, связанные с нетрадиционными валютами, то есть валюты, которые не считаются законным платежным средством, все же рассматриваются как финансовая сделка. Исходя из регулирования Эстонии, благоприятным вариантом для постановки на бухучет криптовалют в организациях, не ведущих деятельность исключительно по купле-продаже криптовалют, является стандарт — валютные денежные средства.

[1] https://www.b-kontur.ru/enquiry/385-uchet-kriptovalyut

[2] https://www.emta.ee/ru

Россия

Уже сейчас современные бухгалтеры относят криптовалюту к разделу IV «Денежные средства», строка 1170 «Финансовые вложения» и предлагают записывать проводки по методу: купля-продажа криптовалют (криптоденег), генерирование, взаиморасчеты с контрагентами и оплата за товары (работы, услуги), начисляя НДС.

Данный подход реален для применения, но его нельзя назвать единственно возможным, поскольку не все криптовалюты отвечают тем признакам, которые даны в ПБУ 19/02. Например, на Биткоин не оформляются какие-либо документы, подтверждающие право владения им, и с учетом высокой волатильности вряд ли она может принести выгоду в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.

С учетом положений законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» от 26 марта 2018 года, вводящего такие понятия «как цифровое право» и «цифровые деньги» мне ближе распределение криптовалюты в раздел I. «Внеоборотные активы», строка 1130 «Нематериальные активы» при соблюдении условий, которые даны в п. 3 (ПБУ 14/2007). Однако существует мнение, что ко 2 чтению во всех законопроектах криптовалюты не будут упомянуты. В таком случае нужно будет исходить из толкования криптовалюты в качестве иного цифрового имущества.

Наталья Бабакова — налоговый юрист, выпускник программы дополнительного образования Blockchain Lawyers.

определяется в зависимости от конкретных операций, которые мы с ней производим:

1. Покупка за обычные деньги (рубли, доллары и т.д.);

2. Собственное производство криптовалюты (майнинг);

3. Расчет криптовалютой при совершении сделок;

4. Получение криптовалюты от контрагентов при совершении сделок.

Рассмотрим подробнее бухгалтерские проводки по каждому из видов операций.

Покупка криптовалюты

В этом случае вполне приемлема аналогия с покупкой ценных бумаг, проводки в этом случае, следующие:

Дебет 58 Кредит 76 — приобретена криптовалюта;

Дебет 76 Кредит 51— оплачена криптовалюта.

Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения информации.

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами

Майнинг

Здесь майнер сам создает (производит) криптовалюту, в бухгалтерском учете это будет покупка криптовалюты за обычные деньги.

Дебет 58 Кредит 91-1, где по счету 91-1 отражаются «Прочие расходы»

Расчет криптовалютой при совершении сделок

Дебет 41 (26,44 и др.) Кредит 60— отражено получение товаров (работ, услуг);

Дебет 76 Кредит 91-1— отражено выбытие криптовалюты;

Дебет 91-2 Кредит 58 — отражено списание криптовалюты, учтенной ранее в качестве финансовых вложений;

Дебет 60 Кредит 76— осуществлен взаимозачет.

Получение криптовалюты от контрагентов при совершении сделок

Для такого типа операций нужно указать следующие бухгалтерские проводки:

Получение товаров или услуг клиентом — Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или Дебет26 «Общехозяйственые расходы» или 44 «Расходы на продажу» и Кредит 60

Выбытие криптовалюты от контрагента — Дебет 76 «Кредит 91-1

Списание криптовалюты — Дебет 91-1 Кредит 58

Взаиморасчет между контрагентами — Дебет 60 Кредит 76

Следует отметить, что данная система учета, это лишь частное мнение, поскольку на сегодняшний день в России не существует законодательного регулирования криптовалютного рынка, кроме того, на законодательном уровне не определено ни понятие «криптовалюта», ни ее правовой статус. Однако при всем при этом покупка криптовалюты и расчеты с ее помощью уже имеют место в нашей экономике, а значит, подлежат учету.

Вероника Вовк — юрист компании «Лемчик, Крупский и Партнеры», LLM, преподаватель программы дополнительного образования Blockchain Lawyers.

Примером учета криптовалюты в бухгалтерском учете можно рассмотреть опыт Республики Беларусь. Поскольку правовые системы России и Белоруссии схожи, то их пример может послужить основой для нашего законодательства. Так существует стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)», принятый Министерством финансов в Белоруссии 6 марта 2018 года № 16 (далее — Стандарт) в связи с выпущенным Декретом № 8 от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики».

По смыслу бухгалтерского учета криптовалюта понимается как «цифровой знак» или «токен». Токены, которые приобретает организация в процессе ICO, являются «обязательствами». В зависимости от ситуации приобретения криптовалюты или токенов описываются методы их учета в бухгалтерском балансе.

Если в процессе чьего-то ICO или просто на рынке организацией приобретаются токены, содержащие какие-либо права, то они учитываются бухгалтерией в зависимости от срока обращения по дебету счетов как 06 «Долгосрочные финансовые вложения» (если срок обращения токенов превышает 12 месяцев с даты их размещения) или 58 «Краткосрочные финансовые вложения» (если срок обращения токенов меньше 12 месяцев), по кредиту счетов — как 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или 91 «Прочие доходы и расходы».

Если целью полученных токенов является их дальнейшая реализация (продажа), то они учитываются по дебету счета 41 «Товары», кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками» или 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности».

Токены, полученные в качестве вознаграждения за услуги, за исключением майнинга, проводятся как долгосрочные или краткосрочные финансовые вложения, товары по дебету и расчеты с покупателями и заказчиками по кредиту.

Если же организация занимается майнингом и получает вознаграждение в результате верификации совершения операций в реестре блоков транзакций, то токены учитываются по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство».

Стоит отметить, что собственные токены, которые создали для размещения в процессе ICO, к бухгалтерскому учету организации не принимаются.

Стандарт также раскрывает метод оценки токенов и инструкцию по отражению в бухгалтерском учете выбытие токенов.

Оценивают токены при приеме к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость приобретенных токенов, принятых к бухгалтерскому учету по счетам 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», учитывает стоимость их приобретения и сумму операционных затрат. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных токенов, определяется методами согласно учетной политике организации и увеличивается на сумму операционных затрат. Первоначальной стоимостью токенов, которые получены в результате майнинга, является фактическая себестоимость, которая включает связанные с майнингом прямые затраты и распределяемые переменные косвенные затраты за отчетный период. Если в отчетном периоде в результате деятельности по майнингу токены не были получены, то прямые и переменные косвенные затраты, которые были учтены на счете 20 «Основное производство», должны списываться с этого счета в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности».

Если происходит прекращение прав, удостоверяемые токеном, стоимость полученных организацией активов отражают по дебету счетов 41 «Товары», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и других счетов и кредиту счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения». При отчуждении токенов другому лицу первоначальную стоимость токенов отражают по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и кредиту счетов 41 «Товары», 43 «Готовая продукция». Если происходит реализация токенов, то необходимо данную операцию отражать следующими способами. Если учет токенов производился по на счетах 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», то реализация отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности«.В случае учета токенов на счетах 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», то и реализация проводится по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Светлана Балдина — аспирант Академии адвокатуры и нотариата, выпускник программы дополнительного образования Blockchain Lawyers.

На сегодняшний день в Украине ведется много разговоров об использовании криптовалюты, однако, на законодательном уровне оборот и использование криптовалюты не закреплен. НБУ на своем сайте (bank.gov.ua) рассказал, что в настоящее время так называемая криптовалюта Bitcoin не имеет правового статуса в нашем государстве. Определение такого статуса в Украине усложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулированию операций с ним в мире.

Что касается использования криптовалюты в хозяйственной деятельности юридических лиц, то можно отметить едва ли не единственный случай такого использования — это внесение криптовалюты в уставной капитал предприятия. Юридическая компания Axon Partners весной 2016 года сформировала уставный капитал в криптовалюте и Государственный регистратор внес в реестр такое общество.

Международный Стандарт Бухгалтерского Учета № 38, раздел «Нематериальные активы» говорит о том, что Актив — это ресурс, который контролируется предприятием в результате прошлых событий и от которого предприятие ожидает получить будущие экономические выгоды.

Таким образом, криптовалюта имеет все признаки Нематериального актива, так как контролируется субъектом хозяйствования путем исключительного доступа к электронному кошельку и имеет перспективу будущих экономических выгод.

В данном случае постановка на баланс предприятия криптовалюты, внесенной в уставной капитал будет отображаться в бухгалтерском учете № 12. По дебету счета 12 «Нематериальные активы» отражается приобретение или получение в результате разработки (от других физических или юридических лиц) нематериальных активов, учитываемых по первоначальной стоимости, и сумма дооцeнки таких активов, по кредиту — выбытие вследствие продажи, безвозмездной передачи или невозможности получения предприятием в дальнейшем экономических выгод от его использования и сумма уценки НМА.

В рамках законодательства Украины купля-продажа криптовалюты не разрешена. Единственно возможный вариант приобретения криптовалюты, это заключение договора мены.

Для такого типа операций нужно указать следующие бухгалтерские проводки:

Получение товаров или услуг клиентом — Дебет 281 «Товары» Кредит 631 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Выбытие криптовалюты от клиента — Дебет 311 Кредит 361

Списание криптовалютного актива — Дебет 361 Кредит 702

Факт взаиморасчета между сторонами — Дебет 631 Кредит 311

Следует отметить, что данная система учета, это лишь частное мнение, поскольку на сегодняшний день в Украине не существует законодательного регулирования криптовалютного рынка.

В заключение хочется отметить, что в Украине впервые пытаются определить законный юридический статус для криптовалют. 6 октября 2017 года в Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект № 7183 «Об обороте криптовалют в Украине». Однако по состоянию на сегодня данный законопроект изучается в комитетах Верховной рады Украины, не известно, когда он будет передан депутатам на голосование.