«Ночной бухгалтер». Важные новости по налогам: что решили сегодня в Думе

Самозанятые, налоговые пени, НДФЛ. Что сегодня напринимали депутаты в третьем чтении.

Главное — про самозанятых

В окончательном варианте законы по самозанятым отличаются от первоначальных, поэтому мы сделали большой обзор нового спецрежима.

Кто сможет и не сможет применять новый режим, как считать доход, через какое приложение платить, как отказаться от спецрежима, какие документы нужны.

Важное — про бухотчетность

Ее будем сдавать только в электронном виде. Для большинства — с отчетности за 19-й год, для малого бизнеса — на год позже.

Создадут Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В Росстат бухотчетность сдавать больше не надо. Надо только последний раз отчитаться за 2018 год.

Приятное

Изменится порядок расчета налоговых пеней.

Новый закон говорит: размер начисленных пеней не может превышать сумму недоимки.

И еще разрешили давний спор, по какую дату начислять пени.

2. Про НДФЛ при продаже квартир и машин.

Бывшие ИП и нерезиденты смогут не платить НДФЛ при продаже недвижимости.

Но только в некоторых случаях.

Новости не от депутатов

Такие сегодня тоже были.

От бухгалтеров

Они рассказывают, как налоговые инспекции устраивают «смотрины» компаний.

От «Клерка»

— У нас новый крутой инструмент «Ставки и льготы по региональным и местным налогам».

Очень удобная штука! Собрали сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам России.

— Сдать отчетность можно будет через «Клерк». Очень нужны ваши советы!

От Ростреестра

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