«Ночной бухгалтер». Важные новости по налогам: что решили сегодня в Думе

Самозанятые, налоговые пени, НДФЛ. Что сегодня напринимали депутаты в третьем чтении.
Главное — про самозанятыхВ окончательном варианте законы по самозанятым отличаются от первоначальных, поэтому мы сделали большой обзор нового спецрежима.
Кто сможет и не сможет применять новый режим, как считать доход, через какое приложение платить, как отказаться от спецрежима, какие документы нужны.
Важное — про бухотчетностьЕе будем сдавать только в электронном виде. Для большинства — с отчетности за 19-й год, для малого бизнеса — на год позже.
Создадут Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В Росстат бухотчетность сдавать больше не надо. Надо только последний раз отчитаться за 2018 год.
Приятное1. Про налоговые пени.
Изменится порядок расчета налоговых пеней.
Новый закон говорит: размер начисленных пеней не может превышать сумму недоимки.
И еще разрешили давний спор, по какую дату начислять пени.
2. Про НДФЛ при продаже квартир и машин.
Бывшие ИП и нерезиденты смогут не платить НДФЛ при продаже недвижимости.
Но только в некоторых случаях.
Новости не от депутатовТакие сегодня тоже были.
От бухгалтеров
Они рассказывают, как налоговые инспекции устраивают «смотрины» компаний.
От «Клерка»
— У нас новый крутой инструмент «Ставки и льготы по региональным и местным налогам».
Очень удобная штука! Собрали сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам России.
— Сдать отчетность можно будет через «Клерк». Очень нужны ваши советы!
От Ростреестра
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