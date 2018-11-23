Почему сейчас не стоит оформлять компанию на того, кого «не будут искать»

Предприниматели решают закрыть свой бизнес по разным причинам: высокая конкуренция, нерентабельность, найдена другая «золотая жила», просто пришло время поменять юридическое лицо и др. Налоговики, а также грамотные юристы рекомендуют не использовать сомнительные схемы, закрывая бизнес, так как при выборе сомнительных вариантов директор и главбух рискуют быть привлеченными к уголовной и субсидиарной ответственности.

Рассмотрим одну из известных схем, когда учредители и директоры прощаются со своим бизнесом, «переписывая» его на иностранца. Ликвидаторы-махинаторы уверяют, что новый руководитель компании – это русскоговорящий гражданин, чаще всего из Украины, Беларуси или Казахстана. В странах Ближнего Зарубежья живет еще много людей, чьи имена не вызовут подозрений у российских фискалов, например Николай Иванов или Александр Петров. Впрочем, регистрация бизнеса на директора с характЕрной для его страны происхождения именем и фамилией зачастую тоже успешно проходит. Главное, чтобы кандидатура была «свежая», нигде ранее не засвеченная. В качестве нового участника для ликвидируемого таким образом юридического лица, как правило, вам предложат поставить оффшор.

Изменения в такой схеме регистрируются в два этапа. На первом этапе в организации назначается новый директор, а также в состав участников общества за счет дополнительного вклада в уставный капитал входит оффшорная компания. Вторым этапом необходимо вывести из общества «старого» участника. И наконец долгожданный финал: прежний владелец бизнеса избавляется от ненужного ему бремени.

На каждом этапе заявителем при совершении регистрационных действий является новый руководитель. Он может работать в Москве и иметь купленую временную регистрацию, а может приезжать из родного Бобруйска или Житомира на 1-2 дня для заверения необходимых документов у нотариуса. Но, как правило, на нового директора в 99% случаев оформляется ЭЦП (так экономически выгоднее), и с её помощью впоследствии в регистрирующий орган подаются и получаются документы то количество раз, которое нужно реальным собственникам и рег. органу.

После регистрации всех изменений видимость деятельности в компании обычно поддерживается один-два квартала, затем отчетность перестает сдаваться, а система электронного документооборота с организацией отключается. Новый директор становится недоступен, участник-оффшор — тем более. Казалось бы, схема очень надежна: нет директора – нет ответственности и налоговики России бессильны. Вот только ФНС смогла найти достойный ответ, и сегодня эта схема ликвидации бизнеса стала для собственников очень опасной.

В чем собственно дело? Как правило, владельцы бизнеса прибегают к смене реального директора на номинала во время налоговой проверки, либо на стадии преданализа, т.е. когда их деятельность стала интересна налоговым органам. Нужно иметь в виду, что номинальный директор не помешает назначить и провести ВНП со всеми вытекающими последствиями, так как люди из налоговой будут задавать вопросы по проверяемому периоду не номиналу (а это не учитывают многие директора–затейники схемы), а прежнему руководителю.

Не так давно к нам пришел клиент и сообщил, что у него проводится налоговая проверка. Что делать? Отвечать он ни за что не хочет. Мы детально обсудили ситуацию, клиент ушел думать. Спустя какое-то время он появляется и мы узнаем от него свежие вести с полей. Они позитивны и просты. В отличие от нас, «хорошие и толковые ребята» помогли решить нашему клиенту проблему так, как ему надо. Оказалось, что они предложили клиенту «купить» нового директора, гражданина Армении из солнечного Дилижана. По совету «ребят» за проверкой наш собственник не следил и по вызовам налоговых инспекторов не являлся. Он был очень рад и доволен собой, пока от нас не узнал, что эти бесполезные телодвижениятолько усугубили его ситуацию.

Почему? Во-первых, налоговая проверяет налоговый период, когда именно он был директором, так что гражданин Армении получил свои деньги, но в решении проблем нашему клиенту совсем не помог. Во-вторых, действия по перебрасыванию фирмы на другого директора во время проведения налоговой проверки или на этапе преданализа расцениваются налоговиками очень однозначно. Такие действия, с точки зрения налоговой, направлены собственником на противодействие налоговому контролю и на уклонение от уплаты налоговой недоимки. Более того, в глазах суда такие действия вокруг налогоплательщика формируют весьма негативный фон. В данной конкретной ситуации реального собственника подвел еще и номинал — гражданин Армении при вызове в налоговую не только явился, но и признался уважаемым людям, что он так себе «директор». В результате фискалы насчитали по итогам ВНП 26 млн рублей налоговой недоимки, пеней и штрафов. И начался процесс взыскания. В такой ситуации нужно иметь в виду, что материалы по налогоплательщику также могут быть переданы (п. 3 ст. 32 НК) в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Если такая схема кого-то интересует, то смело можете пользоваться, но помните, что…

К уголовной ответственности привлекают бывшего директора компании по ст. 199 УК РФ. Привлечь к ответственности могут и главного бухгалтера, если следствие решит, что это уклонение от уплаты налогов в крупном размере и/или совершено группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Однако, на практике главбухов пока привлекают чаще всего как свидетелей, а на допросах с их «помощью» собирают компромат на директора.

Если за налоговое правонарушение директора привлекают впервые, то он может избежать уголовной ответственности, но через «дорогостоящее» условие: он должен перечислить в бюджет полную сумму ущерба (ст. 76.1 УК РФ).

Если государству не удается взыскать недоимку по счетам компании, то следует обращение в суд для признания компании банкротом. Однако, почти в 100% случаев у компании уже отсутствуют активы, так как их вывели бывшие владельцы. Поэтому в такой ситуации бывших директоров ждет гарантированное привлечение к субсидиарной ответственности.

Есть ли способ предпринимателю избежать уголовной ответственности, потери имущества, но при этом суметь закрыть/ликвидировать ставшую ненужной компанию? Да, такой способ есть. Например, можно провести добровольную ликвидацию (ст. 61 ГК РФ). Это способ законный и эффективный. Если у вашей компании образовались долги, то вам стоит подать на банкротство. Пусть процесс закрытия компании и будет длительным, но зато он будет контролируемым и пройдет полностью в рамках правового поля. Так что, с некоторых пор грамотные люди по кривым дорогам ликвидации бизнеса ездить отказываются. А в солнечный Дилижан вы можете просто съездить в туристическую поездку. Это будет более правильное и безопасное вложение денег.