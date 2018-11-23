«Ночной бухгалтер». Купите себе пенсионный стаж. Недорого

Раз уж сегодня «Черная пятница», то и главная тема «НБ» у нас про то, как подешевле.
Купить стаж для пенсии можно будет по сниженной цене.
В 2018 году купить год стажа можно за 59 тыс руб. В 2019-м покупка обойдется дешевле. Проект уже приняли.
Согласны с комментом: «Продают практически воздух. Отдай 60 тыс и взамен получи нечто виртуальное».
Но вообще, в ПФР многое умеют. Стало известно, что фонд купил здание по повышенной стоимости. В итоге, похищено 70 млн руб.
Кстати, вы уже прочитали рекомендации Роспотребнадзора, как не оставить на «Черной пятнице» всю зарплату?
5-7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге состоится семинар Евгения Сивкова по оптимизации налогов и защите бизнеса в 2019 году!
Согласно данным на сайте ФНС, за 4 месяца 2018 г. было проведено 4000 выездных налоговых проверок. Среднее доначисление на 1 проверку — 20,1 млн. рублей. За 2017 г. среднее доначисление составляло 16,1 млн.
Сегодня, в «Черную пятницу» стартовала скидка 50% на участие в семинаре! Сайт мероприятия https://sivkovseminar.icu
Зарегистрироваться на registracia.o-nalogah.ru.
Про зарплаты
Они, оказывается, выросли на 11%.
Прочитайте новые разъяснения чиновников и судей про повышение МРОТ и последствия для работодателей.
Про риски
1. Знаете, почему сейчас не стоит оформлять компанию на того, кого «не будут искать»?
Юрист разбирает известную схему, когда учредители и директора прощаются со своим бизнесом, «переписывая» его на иностранца.
2. Договор поставки: налоговые риски.
Когда бухгалтеру не обойтись без юридических знаний.
3. Новая ставка НДС.
Покупка товара в 2018 — возврат в 2019: как быть с НДС?
Ваша ждущая вечера, чтобы побежать на распродажу, редакция