Договор поставки: налоговые риски

На первый взгляд может показаться, что для подготовки грамотного с точки зрения гражданского права договора поставки порой достаточно обратиться к гл. 30 Гражданского кодекса РФ. Но на практике положений кодекса недостаточно, чтобы обеспечить сделке предпринимательскую выгоду, юридическую защищенность и налоговую безопасность. Поэтому составляя договор поставки, да и любой другой договор, необходимо учесть коммерческие, юридические и налоговые особенности.

Коммерческие особенности

Договор поставки – это разновидность договора купли-продажи, который регулируется п. 3 гл. 30 ГК РФ. Для того чтобы разобраться, что это такое, в первую очередь необходимо обратиться к определению договора купли-продажи.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель – принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Т.е. цель купли-продажи – это передача права собственности. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не вытекает из характера товара.

Для заключения договора сторонам необходимо достичь соглашения по существенным условиям договора. В договоре купли-продажи, равно как и в договоре поставки, таким условием является предмет договора. Предмет договора в данном случае подразумевает собой наименование и количество товара. Т.е. сторонам необходимо понимать, что продаем и сколько продаем. Важно отметить, что цена в договоре купли-продажи является существенным условием лишь при продаже недвижимости. В остальных случаях цена не является существенным условием, а служит необходимым.

На практике цена чаще всего заранее согласовывается сторонами и фиксируется на бумаге, так как стороны не хотят рисковать. Для договора поставки характерно указание через отсылку к другому документу (например, цена определяется в соответствии с прейскурантом, каталогом, спецификацией, счетом и т.д.). Сторонам предоставляется возможность самостоятельно в договоре определить документ, который будет отражать стоимость товара.

Остальные условия, такие как качество, ассортимент, комплектность и так далее называются необходимыми и могут быть определены на основе критериев, введенных законом.

Если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям, то с этого момента договор считается заключенным.

Юридические особенности

Определение поставки содержится в ст. 506 ГК РФ. По договору поставки поставщик (он же продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Из определения следует, что поставка осуществляется исключительно в рамках предпринимательской деятельности и не может быть связана с личными нуждами. Это специфика договора поставки. В противном случае купля-продажа в целях личного использования является договором розничной купли-продажи. Важно понимать, что главное отличие розничной купли-продажи от поставки не в количестве товара, а в цели его использования. На практике довольно часто встречается подмена понятий, где поставка оформляется как розничная продажа товаров. Иногда это происходит по незнанию, а иногда осознанно в целях оптимизации налогообложения. Так, например, розничная купля-продажа в отдельных случаях может попадать под специальный налоговый режим ЕНВД, который чаще всего является наиболее выгодным для предпринимателя, и предприниматель «маскирует» поставку под розничную куплю-продажу. Однако такой способ не является верным и в случае проведения налоговой проверки чреват доначислениями.

Если на практике происходит противоречие между фактическими целями сторон и их юридическим оформлением, необходимо приводить их в согласие. Форма договора должна соответствовать его содержанию. Маскировка рано или поздно порвет юридическую форму. В бухгалтерском и налоговом учете операция учитывается исходя из экономического содержания, а не из договорных конструкций. Поэтому если это правило будет нарушено, налоги пересчитает вам налоговый орган. Не стоит недооценивать налоговых инспекторов, которые порой читают договор внимательнее сторон. Если же вы назовете все своими именами, подкрепитесь ссылками на статьи Гражданского и Налогового кодексов, вам будет гораздо легче убедить налоговый орган и суд в том, что вы отдали бюджету ровно столько, сколько положено.

Не следует также путать договор поставки с договором перевозки. Договор перевозки регулируется гл. 40 ГК РФ.

Иногда, когда договор поставки реализуется с условием о доставке товара, то его начинают путать с перевозкой, так как внешне эти два договора могут быть похожи, – но сущность у них разная. Цель поставки – это переход права собственности в рамках предпринимательской деятельности. И вовсе необязательно, чтоб товар был привезен (поставлен). Поставка может предусматривать и самовывоз, например, (ст. 515 ГК РФ «Выборка товаров»). А вот цель перевозки – это именно фактическое перемещение товара (или пассажира) из пункта А в пункт Б. Более того, при перевозке собственник товара может даже не меняться. Неверная квалификация договора может стать причиной налоговой проверки, которая повлечет собой неблагоприятные налоговые последствия.

Налоговые риски: налогообложение и расходы

Необходимо сразу отметить, что на порядок налогообложения в договоре поставки влияет момент перехода права собственности на товар. Этот самый момент определяется договоромПоэтому, если стороны в договоре предусмотрели, что право собственности на товар переходит в момент его подписания, то соответствующие налоговые последствия возникнут у стороны сделки именно в этот момент, то есть у продавца – реализация, а у покупателя – приобретение. При этом товар может фактически никуда не перемещаться, поскольку момент перехода права собственности на него не связан с его физическим перемещением.

Особенности исчисления НДС

У поставщика (продавца) согласно ст. 167 НК РФ налоговая база по НДС возникает либо в момент получения аванса (предоплаты), либо в момент отгрузки. В зависимости от фактических обстоятельств сделки, что происходит раньше, то и порождает налоговую базу по НДС. Стоит отметить, что именно исчисление НДС не зависит от перехода права собственности. Даже если стороны в договоре поставки укажут особый порядок перехода права собственности на товар в соответствии со ст. 491 ГК РФ эта норма все равно не избавит продавца от НДС.

Поэтому необходимо ориентироваться на одно из следующих обстоятельств:

Отгрузка. Термин «отгрузка» в НК РФ не определен, но ФНС в своем письме давно высказала свою позицию на этот счет, указав, что датой отгрузки товаров необходимо считать дату первого по времени составления первичного документа. Сложившаяся судебная практика говорит о том, что момент отгрузки связан не с моментом перехода права собственности, а определяется датой фактической отгрузки товаров, зафиксированной в первичном документе. Оплата (полная или частичная). Здесь необходимо отметить, что на практике стороны, оформляя аванс, могут именовать такой платеж задатком во избежание уплаты НДС. Однако суды уже давно считают такой «задаток» авансом, поэтому таких формулировок в договоре лучше избегать. Необходимо четко разграничивать юридическую сущность аванса от задатка, чтоб не приходилось доказывать сущность вашего платежа в суде. Задаток – это способ обеспечения исполнения обязательства, то есть некая гарантия. А аванс – это предоплата за товар. Задаток всегда вносится стороной до заключения основного договора, а аванс (предоплата) уплачивается уже после подписания договора в качестве частичного расчета. Аванс уплачивается продавцом в счет погашения будущих платежей, а задаток – при исполнении обязательств возвращается покупателю. Поэтому если ваш «задаток» перечисляется в счет погашения стоимости товара, то это аванс, и он влечет необходимость уплаты НДС.

У покупателя право на налоговый вычет по НДС возникает только по принятому на учет товару (ст. 172 НК РФ) в зависимости от условия договора о переходе права собственности на данный товар.

Особенности исчисления налога на прибыль

У поставщика налог на прибыль возникает с реализацией товара, то есть напрямую связан с переходом права собственности. Пока у продавца сохраняется право собственности на переданный покупателю товар, никакой реализации у продавца нет, соответственно, нет дохода, нет и налоговой базы по налогу на прибыль.

Покупатель же учитывает покупку товара в расходах по налогу на прибыль в момент перехода права собственности.

Распределение расходов между покупателем и продавцом в соответствии с условиями договора

В договоре поставки необходимо распределить между сторонами сделки расходы по договору. В противном случае налоговые органы могут признать расходы необоснованными.

Так, например, на практике часто встречается ситуация, когда условиями договора не предусмотрено, кто будет осуществлять доставку товара. Поставщик во исполнение своих обязательств осуществляет доставку товара за свой счет, а в дальнейшем учитывает понесенные на доставку расходы в целях налогообложения. В описанной ситуации налоговый орган может исключить такие расходы у поставщика, так как условие о доставке в разделе обязанности поставщика отсутствует. Такая же ситуация наблюдается и с разгрузкой/погрузкой товара и с его страхованием. Поэтому, прежде чем взять на себя какие-то расходы в надежде учесть их потом в целях налогообложениях, необходимо убедиться, предусмотрена ли соответствующая обязанность вашим договором. Важно заранее понимать, где заканчиваются расходы продавца и начинаются расходы покупателя.

Подводя итог, помните, что ваши налоговые последствия зависят исключительно от положений договора, который вы заключаете. Внимательно относитесь к каждой формулировке договора, контролируйте указание всех существенных и необходимых условий и указывайте те обязанности, которая будут исполнены по факту. Не забывайте, что ваш договор может пристально изучить налоговый инспектор. Отсутствие в договоре некоторых условий может повлечь за собой дополнительные налоговые риски.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»