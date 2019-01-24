Инструменты и справочники для бухгалтеров и предпринимателей. Актуальный список 2019 года

«Клерк» — это не только новости, статьи и общение на форуме.
Но и еще сладкий мед. Но и полезные инструменты, которые помогут вам в работе. У нас есть и справочники, и калькуляторы, и календари. И даже поиск по открытым данным базы ФНС. Список полезных инструментов постоянно пополняется. Вот что мы предлагаем вам сейчас:
Полезные сервисы
Сравнение тарифов банков на расчетно— кассовое обслуживание для ИП и ООО
— поможет организациям и ИП выбрать банк для открытия расчетного счета.
Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России
— сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте.
Конструктор типовых уставов Минэкономразвития России
— выберите типовой устав и вам не придется его составлять и представлять его в налоговую для госрегистрации.
Выбор системы налогообложения для ООО в 2019 году
— сервис поможет снизить налоговое бремя и не прогадать с выбором системы налогообложения для ООО.
Калькуляторы:
Расчет платежей для налога УСН 6%
— наш калькулятор поможет не только рассчитать налог, но и заполнить декларацию.
Калькулятор расчета больничного листа
— поможет рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.
Калькулятор пеней
— позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.
Расчет фиксированных взносов ИП
— поможет предпринимателям рассчитать взносы на пенсионное и медицинское страхование
Калькулятор отпускных
— рассчитает отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Учетная политика
— сервис поможет составить вам УП для налогового и бухгалтерского учета.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ
— вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды
— поможет рассчитать сумму НДФЛ с материальной выгоды по займам.
Календари:
Календарь налогоплательщика
— чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям Google— календарь бухгалтера на 2019 год со сроками сдачи основных отчетов. Для тех, кто не пользуется Google, есть календарь на форуме.
Производственные календари
— по пятидневной и шестидневной неделе. На 2019 год, а так же архив за предыдущие 10 лет.
Справочники:
Справочник КБК
— КБК для уплаты налогов и взносов на 2019 год
Справочник ОКВЭД с расшифровкой (ОКВЭД 2)
— можно подобрать код для своего вида деятельности. Расшифровка вам поможет.
Ставки и льготы по региональным и местным налогам
— в спарвочнике можно найти сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам России.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
— полный список стандартов для бюджетников с датами начала их применения.
Конвертор курсов валют ЦБ РФ
— можно выбрать страницу валюты и посмотреть динамику изменений и график.
Ключевая ставка ЦБ, она же ставка рефинансирования.
Справочник изменений минимального размера оплаты труда (МРОТ)
— в таблице представлены изменения МРОТ с 1 июля 2000 года.
Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2019 году
— напомнит вам о размерах пособий