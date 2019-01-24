Инструменты и справочники для бухгалтеров и предпринимателей. Актуальный список 2019 года

«Клерк» — это не только новости, статьи и общение на форуме. Но и еще сладкий мед. Но и полезные инструменты, которые помогут вам в работе. У нас есть и справочники, и калькуляторы, и календари. И даже поиск по открытым данным базы ФНС. Список полезных инструментов постоянно пополняется. Вот что мы предлагаем вам сейчас:

Полезные сервисы

Сравнение тарифов банков на расчетно— кассовое обслуживание для ИП и ООО

— поможет организациям и ИП выбрать банк для открытия расчетного счета.

Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России

— сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте.

Конструктор типовых уставов Минэкономразвития России

— выберите типовой устав и вам не придется его составлять и представлять его в налоговую для госрегистрации.

Выбор системы налогообложения для ООО в 2019 году

— сервис поможет снизить налоговое бремя и не прогадать с выбором системы налогообложения для ООО.

Калькуляторы:

Расчет платежей для налога УСН 6%

— наш калькулятор поможет не только рассчитать налог, но и заполнить декларацию.

Калькулятор расчета больничного листа

— поможет рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

Калькулятор пеней

— позволяет рассчитать пени по налогам (сборам, взносам), по невыплаченной вовремя заработной плате и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

Расчет фиксированных взносов ИП

— поможет предпринимателям рассчитать взносы на пенсионное и медицинское страхование

Калькулятор отпускных

— рассчитает отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Учетная политика

— сервис поможет составить вам УП для налогового и бухгалтерского учета.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ

— вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды

— поможет рассчитать сумму НДФЛ с материальной выгоды по займам.

Календари:

Календарь налогоплательщика

— чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям Google— календарь бухгалтера на 2019 год со сроками сдачи основных отчетов. Для тех, кто не пользуется Google, есть календарь на форуме.

Производственные календари

— по пятидневной и шестидневной неделе. На 2019 год, а так же архив за предыдущие 10 лет.

Справочники:

Справочник КБК

— КБК для уплаты налогов и взносов на 2019 год

Справочник ОКВЭД с расшифровкой (ОКВЭД 2)

— можно подобрать код для своего вида деятельности. Расшифровка вам поможет.

Ставки и льготы по региональным и местным налогам

— в спарвочнике можно найти сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам России.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

— полный список стандартов для бюджетников с датами начала их применения.

Конвертор курсов валют ЦБ РФ

— можно выбрать страницу валюты и посмотреть динамику изменений и график.

Ключевая ставка ЦБ, она же ставка рефинансирования.

Справочник изменений минимального размера оплаты труда (МРОТ)

— в таблице представлены изменения МРОТ с 1 июля 2000 года.

Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2019 году

— напомнит вам о размерах пособий