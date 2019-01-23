ЕНВД-2019: справочник бухгалтера

Начинающим и продолжающим бухгалтерам: что учесть при расчете «вмененного» налога в 2019 году?

Объект налогообложения. Для применения единого налога в качестве объекта налогообложения выступает вмененный доход налогоплательщика (п. 1 ст. 346.29 НК РФ). Вмененный – значит потенциально возможный, а не фактически полученный при осуществлении предпринимательской деятельности доход (понятие закреплено ст. 346.27 НК РФ). Иными словами, обязанность налогоплательщика по уплате ЕНВД возникает независимо от фактически полученного дохода от предпринимательской деятельности или ее приостановления (Письмо Минфина России от 20.07.2018 № 03‑07‑11/51345).

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим в виде уплаты ЕНВД, не обязаны вести бухгалтерский учет. Для целей, не связанных с налогообложением, коммерсант, являющийся плательщиком «вмененного» налога, вправе использовать для подтверждения полученных доходов первичные документы, свидетельствующие о факте получения этих доходов (расчетно-платежные ведомости, приходные кассовые ордера и т. п.). Также для указанных целей можно вести учет доходов и расходов в упрощенной форме, то есть на основании «первички» фиксировать поступления денежных средств (выручку) и произведенные расходы (Письмо Минфина России от 05.04.2016 № 03‑11‑11/19212).

Налоговая база. Величина вмененного дохода рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности (п. 2 ст. 346.29 НК РФ).

Вид деятельности аптечной организации – розничная торговля лекарственными препаратами. Соответственно, при расчете налога ей нужно использовать следующие показатели (п. 3 ст. 346.29 НК РФ):

Вид предпринимательской деятельности – розничная торговля, осуществляемая… Физические показатели* Базовая доходность в месяц, руб. …через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы Площадь торгового зала (в кв. м) 1 800 …через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м Количество торговых мест 9 000 …через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м Площадь торгового места (в кв. м) 1 800

Корректирующие коэффициенты. Базовая доходность корректируется на коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ). Первый – он же коэффициент-дефлятор – Минэкономразвития определило на 2019 год в размере 1,915 (Приказ от 30.10.2018 № 595). В 2018 году, заметим, К1 был равен 1,868.

Второй – корректирующий коэффициент – устанавливают представительные органы муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (п. 6 ст. 346.29 НК РФ).

Значение, учитывающее совокупность этих особенностей, определяется как произведение значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов.

Коэффициент К2 (с округлением до третьего знака после запятой) не может быть меньше 0,005 и больше 1 (п. 7 и 11 ст. 346.29 НК РФ).

Расчет налога. Сумма ЕНВД по итогам налогового периода (квартала – ст. 346.30 НК РФ) определяется как произведение налоговой базы и ставки.

Ставка единого налога применяется в размере 15 % величины вмененного дохода, если иная ставка не установлена органами муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении рассматриваемой категорий налогоплательщиков и вида предпринимательской деятельности (ст. 346.31 НК РФ).

С учетом сказанного выше формула для расчета налоговой базы (НБ) будет выглядеть так:

НБ = БД х К1 х К2 х (ФП1 + ФП2 + ФП3), где:

БД – базовая доходность;

К1 – коэффициент-дефлятор;

К2 – корректирующий коэффициент;

ФП1, ФП2, ФП3 – значения физического показателя в первом, втором и третьем месяцах квартала соответственно.

Уменьшение суммы налога. Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается на суммы, указанные в п. 2 ст. 346.32 НК РФ.

Во-первых, это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством РФ (пп. 1).

письма Минфина России от 24.10.2018 № 03‑11‑11/76242, 03‑11‑06/3/76236). Право «вмененщиков» на уменьшение суммы ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное страхование ограничивается только тем налоговым периодом, в котором они были уплачены. Соответственно, сумма ЕНВД за квартал уменьшается на сумму страховых взносов, которая фактически уплачена в данном квартале. При этом не имеет значения, за какой период начислены взносы ().

Во-вторых, это расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (). Заметим, для исчисления и выплаты пособий своим работникам «вмененщики» (организации и ИП) пользуются положениями

Перечислим условия, при соблюдении которых ЕНВД может быть уменьшен на сумму пособий:

пособие по временной нетрудоспособности не связано с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

пособие исчислено за тот же квартал, за который уменьшается ЕНВД, и фактически выплачено до представления налоговой декларации за этот квартал, но не позднее 20‑го числа первого месяца следующего квартала ( письма Минфина России от 03.04.2013 № 03‑11‑11/136 , от 05.05.2014 № 03‑11‑РЗ/20973 );

, ); пособие выплачивается за дни временной нетрудоспособности работника, оплачиваемые за счет средств работодателя, – первые три дня временной нетрудоспособности (начиная с четвертого дня больничный выплачивается за счет средств ФСС);

пособие принимается к вычету только в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников.

Уменьшить сумму единого налога (это в‑третьих) можно и на платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Для этого нужно соблюсти условия, установленные

Указанные в п. 2 ст. 346.32 страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму единого налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. При этом налогоплательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму единого налога на сумму обозначенных в п. 2 расходов не более чем на 50 % (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ).

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения «физикам», уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ (Письмо Минфина России от 28.06.2018 № 03‑11‑11/44500).

Стоит также отметить, что в течение 2017 – 2018 годов аптечные организации, применяющие спецрежим в виде ЕНВД и имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, вправе были применять пониженные тарифы страховых взносов в отношении выплат работникам, которые имеют право на занятие фармацевтической деятельностью в РФ или допущены к ее осуществлению ().

С 2019 года действие указанной льготы прекратилось. Теперь аптечной организации (если у нее нет других льгот) придется перейти на общий (30 % вместо 20 %) тариф (кстати, основной тариф остался на уровне 2018 года – Письмо Минфина России от 01.08.2018 № 03‑15‑06/54260).