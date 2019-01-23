«Ночной бухгалтер». Приставы больше не тронут ваш счет

Появятся социальные счета. Цены на электричество значительно вырастут. Налоговики ищут однодневки, на всякий случай, везде. Картина дня в «НБ».
Хорошая инициатива
У россиян будут счета, недоступные для приставов. Законопроект почти принят, уже прошел второе чтение.
На специальные социальные счета будут переводить средства маткапитала, единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе, выплаты на детей. То есть средства, которые охраняет закон от приставов.
Тинькофф Бизнес: открытие счета юрлица или ИП
Стоимость обслуживания — от 0 руб.
Межбанковские переводы — с 4:00 до 21:00 (мск).
Проценты на остаток по счету — до 6%.
Непонятная рассылка от ФНС
Налоговики обвиняют в недостоверности сведений в ЕГРЮЛ всех подряд.
Налогоплательщики массово получают из ИФНС обвинительные уведомления.
Даже если ни единого признака однодневки нет, компания может получить такое письмо.
Юристы советуют в любой непонятной ситуации жаловаться в УФНС.
А вот 12 реальных признаков, что вам грозит выездная проверка.
Инструкции для бухгалтеров
Несколько информашек:
- Новое в НДС в 2019 году: все, что нужно знать бухгалтеру;
- ЕНВД-2019: справочник бухгалтера;
- Истребование документов вне рамок проверки: представлять или нет?
- Онлайн-кассы в 2019 году: справочник изменений.
Цены на электричество
Появятся социальные нормы по электричеству. Тратишь больше, чем решили власти, плати по повышенному тарифу.
Проще говоря, цены на электричество вырастут.
Очередной этап непопулярных реформ: повышение НДС, пенсионная реформа и вот теперь соцнормы.
Ваша против таких реформ редакция