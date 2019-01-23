«Ночной бухгалтер». Приставы больше не тронут ваш счет

Появятся социальные счета. Цены на электричество значительно вырастут. Налоговики ищут однодневки, на всякий случай, везде. Картина дня в «НБ».

Хорошая инициатива

У россиян будут счета, недоступные для приставов. Законопроект почти принят, уже прошел второе чтение.

На специальные социальные счета будут переводить средства маткапитала, единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе, выплаты на детей. То есть средства, которые охраняет закон от приставов.

Тинькофф Бизнес: открытие счета юрлица или ИП

Стоимость обслуживания — от 0 руб. Межбанковские переводы — с 4:00 до 21:00 (мск). Проценты на остаток по счету — до 6%.

Непонятная рассылка от ФНС

Налоговики обвиняют в недостоверности сведений в ЕГРЮЛ всех подряд.

Налогоплательщики массово получают из ИФНС обвинительные уведомления.

Даже если ни единого признака однодневки нет, компания может получить такое письмо.

Юристы советуют в любой непонятной ситуации жаловаться в УФНС.

А вот 12 реальных признаков, что вам грозит выездная проверка.

Инструкции для бухгалтеров

Несколько информашек:

Цены на электричество

Появятся социальные нормы по электричеству. Тратишь больше, чем решили власти, плати по повышенному тарифу.

Проще говоря, цены на электричество вырастут.

Очередной этап непопулярных реформ: повышение НДС, пенсионная реформа и вот теперь соцнормы.

Ваша против таких реформ редакция