«Ночной бухгалтер». Фром май харт: из налоговой идут требования на английском

Поистине пятничный «НБ».
WTF!?!
Ребята, мы не виноваты, но это правда.
Налоговики шлют требования на смеси русского и английского.
Это так смешно, что даже шутить не стоит.
Просто наслаждайтесь.
Да что уже там с ними, а?
Очень смешной коуб:
Про правильный путь: 40% россиян считают, что наше развитие идет неправильным путем.
Переводы будут блокировать реже
Пока налоговики очухаются, рак на горе свиснет.
А вот ЦБ, похоже, начинает понимать, что перегнул с блокировками переводов из-за новых правил сомнительности операций.
Банк России признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи.
Не надо нас зря пугать!
Интересный пост про то, что иногда стоит сначала вникнуть, а потом только пугаться новым обязанностям:
«Как же не хочется лишней отчетности... А может, и не нужно?».
Еще про очередное преувеличение: «Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?».
А вот тут реальная опасность по отчетности за 2018 год:
«Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО».
Ваша инглиш-спикинг редакция