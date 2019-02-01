«Ночной бухгалтер». Фром май харт: из налоговой идут требования на английском

Поистине пятничный «НБ».

WTF!?!

Ребята, мы не виноваты, но это правда.

Налоговики шлют требования на смеси русского и английского.

Это так смешно, что даже шутить не стоит.

Просто наслаждайтесь.

Да что уже там с ними, а?

Очень смешной коуб:

Про правильный путь: 40% россиян считают, что наше развитие идет неправильным путем.

Переводы будут блокировать реже

Пока налоговики очухаются, рак на горе свиснет.

А вот ЦБ, похоже, начинает понимать, что перегнул с блокировками переводов из-за новых правил сомнительности операций.

Банк России признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи.

Не надо нас зря пугать!

Интересный пост про то, что иногда стоит сначала вникнуть, а потом только пугаться новым обязанностям:

«Как же не хочется лишней отчетности... А может, и не нужно?».

Еще про очередное преувеличение: «Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?».

А вот тут реальная опасность по отчетности за 2018 год:

«Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО».

Ваша инглиш-спикинг редакция