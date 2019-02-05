Новый НДС: ситуации, которые могут возникнуть в переходный период

В соответствии с п.3 ст.1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), предусмотренных в п.3 ст.164 НК РФ, налоговая ставка по НДС увеличена до 20 %.

Налоговая ставка по НДС в размере 20 % применяется в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных), начиная с 1 января 2019 года (п.4 ст.5 Закона № 303-ФЗ).

При этом каких-либо исключений в отношении товаров (работ, услуг) реализуемых по договорам, которые были заключены до повышения налоговой ставки НДС (то есть до 1 января 2019 года), не предусмотрено.

Таким образом, в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по НДС в размере 20 %, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Рассмотрим несколько самых распространенных ситуаций, с которыми могут столкнуться налогоплательщики в переходный период.

Предоплата была получена в 2018 году, поставка в 2019 году

18 / 118 %

При получении предоплаты в 2018 году под поставку товара, который будет отгружен в 2019 году, налогоплательщик должен исчислить НДС по расчетной ставке(п.4 ст.164 НК РФ).

В 2019 году в момент отгрузки товара НДС необходимо будет начислить по ставке 20 %. Налог, ранее исчисленный с аванса, отражается в составе налоговых вычетов по НДС в той сумме, в которой был ранее уплачен в бюджет по ставке 18 / 118 % в порядке, предусмотренном п.6 ст.172 НК РФ.

Рассмотрим более подробно порядок исчисления НДС в различных ситуациях в зависимости от условий основного договора и дополнительных соглашений к нему.

Если в соответствии с условиями договора стоимость товаров (работ, услуг) указана с выделением суммы НДС по ставке 18 %, то порядок исчисления налога продавцом зависит от условий дополнительных соглашений, которые будет заключены между продавцом и покупателем.

Если общая стоимость договора осталась неизменной

При отгрузке товаров с 1 января 2019 года продавец обязан исчислить НДС по ставке 20%, даже если по условиям договора общая стоимость поставляемых товаров (работ, услуг) не изменяется (п.4 ст.5 Закона № 303-ФЗ).

Однако, в связи с увеличением ставки НДС, уменьшится стоимость товаров. Иными словами, в рассматриваемой ситуации разница в ставке НДС будет отнесена за счет уменьшения наценки.

Пример: в 2018 году получена 100% предоплата в сумме 118 000 руб., в том числе НДС (18/118%) 18 000 руб. В 2019 году отгрузка товара произведена на сумму 180 000 руб., в том числе НДС (20%) 19 666,67 руб.

Стороны согласовали увеличение общей стоимости договора в связи с изменением ставки НДС до 20 %

Порядок исчисления НДС в рассматриваемой ситуации прокомментирован специалистами ФНС России в письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

Если сторонами будет подписано дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым увеличивается общая стоимость отгружаемых товаров (работ, услуг), то исчисление НДС будет осуществляться продавцом в следующем порядке:

по ставке НДС 18 / 118 % при получении предоплаты в 2018 году (п.4 ст.164 НК РФ);

по ставке НДС 20 % при отгрузке товаров в 2019 году. НДС, ранее исчисленный при получении аванса, принимается к вычету (п.6 ст.172 НК РФ);

разница, подлежащая доплате покупателем (в размере 2 процентных пунктов в связи с изменением ставки НДС с 18% до 20%) — в зависимости от того, в какой момент указанная доплата будет произведена покупателем (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@):

если доплата налога в размере 2 % осуществляется покупателем с 01.01.2019, то такую доплату следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога.

Продавец при получении доплаты налога выставляет корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением ставки НДС в размере 18 / 118 %, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога.

Пример: в 2018 году покупатель перечислил аванс в сумме 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. При получении аванса НДС рассчитан продавцом по ставке НДС 18 / 118 %.

Стороны согласовали увеличение стоимости товаров. В 2019 году до отгрузки товара покупатель доплатил разницу.

Получив доплату, продавцу необходимо оформить корректировочный счет-фактуру на аванс, в котором будут указаны новые данные: ставка НДС — 20/120, сумма налога по этой ставке и новая стоимость с учетом НДС.

если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем до 31.12.2018 включительно, то такая сумма рассматривается в качестве дополнительной оплаты стоимости товаров (работ, услуг). НДС с указанной суммы доплаты подлежит исчислению по ставке 18 / 118 %.

При получении доплаты налога продавец может выставить счет-фактуру на аванс и начислить по нему НДС по ставке 18 / 118 %, либо оформить корректировочный счет-фактуру на аванс и указать в нем увеличенную стоимость с учетом НДС, ставку НДС — 18 / 118 и новую сумму НДС.

Пример: в 2018 году продавец получил аванс в сумме 118 000 рублей, в том числе НДС 18 000 руб. (по ставке 18 / 118 %). При получении аванса продавец выставил счет-фактуру на аванс с данными показателями.

Стороны договорились о том, что цена товара без учета НДС остается прежней, но в связи с изменением ставки НДС увеличивается общая стоимость договора до 120 000 руб. (в том числе НДС 20 %).

При получении в 2019 году доплаты до момента отгрузки продавец оформляет корректировочный счет-фактуру и указывает в нем увеличенную стоимость с учетом НДС, ставку НДС — 18 / 118 и новую сумму НДС.

Требование об оформлении корректировочных счетов-фактур при изменении стоимости товаров (работ, услуг) предусмотрено п.3 ст.168 НК РФ.

В переходном периоде ФНС разрешила выставлять корректировочные счета-фактуры, в том числе при авансах (п. 1.1 письма ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667).

Поставка товара в 2018 году, оплата будет осуществлена в 2019 году

Если отгрузка товаров (работ, услуг, имущественных прав) осуществляется в 2018 году, то НДС, исчисленный к уплате, рассчитывается по ставке, действующей на момент отгрузки, то есть по 18%.

Это связано с тем, что новая ставка НДС в размере 20% не применяется в отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), дата отгрузки которых пришлась на период до 1 января 2019 года (п.4 ст.5 Закона № 303-ФЗ, письмо Минфина России от 06.08.2018 № 03-07-05/55290).

Таким образом, изменение ставки НДС не оказывает влияние на отгрузки, произведенные в 2018 году, но оплаченные в 2019 году.

Отгрузка в 2018 году, исправленный (корректировочный) счет-фактура выставляется в 2019 году

Поскольку сама отгрузка товара относится к 2018 г., то неважно, когда выставляется первичный или корректировочный счет-фактура: в 2018 или в 2019 г. Определение ставки НДС привязано к дате отгрузки, а не к дате выставления счета-фактуры. Значит, она равна 18%.

Если же в 2019 г. надо внести исправления в счет-фактуру, выставленный в 2018 г. или ранее, в нем не нужно указывать новую ставку НДС 20%.

Следует ориентироваться на налоговую ставку 18%.

Аванс получен в 2018 году, возвращен в 2019 году

При получении аванса продавец исчислил НДС по ставке 18/118. При возврате такого аванса не возникает необходимости определения новой налоговой базы ни у продавца, ни у покупателя. Таким образом, при возврате аванса:

продавец принимает к вычету авансовый НДС в ранее исчисленной сумме (п.5 ст.171 НК РФ);

покупатель восстанавливает вычет НДС в той сумме, которая ранее была заявлена им к вычету. Если же покупатель не заявлял вычет авансового НДС, то и восстанавливать ему нечего (пп.3 п.3 ст.170 НК РФ).

Отгрузка в 2018 году, возврат в 2019 году

Также в комментируемом письме есть рекомендации на случай, когда товар, отгруженный в 2018 году, возвращен покупателем в 2019 году.

Специалисты ФНС полагают, что в такой ситуации поставщик должен выставить корректировочный счет-фактуру. Сделать это нужно независимо от того, был ли принят возвращенный товар на учет у покупателя или нет.

В графе 7 корректировочного счета-фактуры следует указать ставку, которая значилась в исходном счете-фактуре. Так, если товар был поставлен в 2018 году, и ставка НДС составляла для него 18%, то это же значение необходимо проставить и в корректировочном счете-фактуре, несмотря на то, что он оформлен в 2019 году.

На основании корректировочного счета-фактуры поставщик примет налог к вычету, а покупатель восстановит НДС по возвращенному товару. Если покупатель не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты этого налога, вместо корректировочного счета-фактуры полагается оформить отдельный корректировочный документ. В него нужно включить суммарные (сводные) сведения обо всех случаях, когда такие покупатели возвращали товар в течение месяца или квартала.

Переходный период для налоговых агентов по НДС

ФНС России также дали разъяснения и лицам, которые являются налоговыми агентами по НДС. Речь идет о тех, кто покупает в РФ товары (работы, услуги) у иностранцев, не состоящих на российском налоговом учете, а также о тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество.

Такие налоговые агенты определят налоговую базу по НДС в момент оплаты. Поэтому при перечислении денег в 2018 году они должны применять ставку 18/118 (даже если отгрузка ожидается только в 2019 году).

Никаких дополнительных расчетов в момент отгрузки делать уже не надо. Если же отгрузка состоялась в 2018 году, а оплата поступила в 2019 году, агенты также применяют ставку 18/118 (так как ставка НДС 20% действует, если отгрузка датирована 2019-м годом или более поздним периодом).

Лица, признанные налоговыми агентами по НДС по иным основаниям (например, покупатели металлолома или сырых шкур животных), определяют налоговую базу по наиболее ранней из двух дат: день отгрузки, либо день оплаты (п. 15 ст. 167 НК РФ).

Значит, в течение переходного периода такие налоговые агенты должны поступать так же, как и «обычные» поставщики.

А именно: при отгрузке товара в 2019 году применять ставку 20%; при получении от покупателя доплаты, вызванной повышением ставки НДС, выставить корректировочный счет-фактуру; при ретро-скидках, возврате и исправлениях оформлять корректировочные счета-фактуры с указанием той ставки НДС, которая была отражена в исходном счете-фактуре.

По материалам журнала «Наша бухгалтерия»