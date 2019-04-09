«Ночной бухгалтер». Зарплатные проекты: что с ними будет

Сегодня про хайповую тему зарплатного рабства, которое, может, совсем и не рабство. И про цветочки, точнее, ягодки, которые нам взамен готовят власти.

Бои вокруг наших зарплат

По задумке властей, зарплатное рабство заменят следующей системой. Компании будут отправлять зарплатный реестр в свой банк с указанием номера телефона сотрудников. По нему зарплата уйдет в банк, который выбрал работник.

Вы знаете, зачем ЦБ хочет присылать вам зарплату на мобильный?

Вероятно, чтобы продвинуть свою систему быстрых платежей. Которая: раз — пока дает сбои, два — в ней нет еще даже Сбера (кстати, Центробанк объявил, когда втянет главный банк страны в свой проект).

И второй мотив ЦБ, как считает наш финансовый обозреватель Александра Баязитова, — это продвижение карты «МИР».

Но, в любом случае, это еще планы. Пока работаем с привычными зарплатными проектами. А бухгалтеры, как водится, еще и бодаются с теми, кто от них отказывается. Вот инструкция, как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами.

Да, готовят даже отдельный штраф за навязывание банка работникам. Но объяснить им преимущества зарплатного проекта можно, не нарушая закон.

Новые блокировки

Полиция и ФСБ будут блокировать счета обычных людей. Законопроект подготовил Росфинмониторинг.

За участие с несакционированном митинге счет могут заблокировать на 10 дней. Аналогично — по тем счетам и электронным кошелькам, владельцев которых заподозрили в финансировании терроризма, экстремизме и торговле наркотиками.

Разрешения суда на такое не надо.

Вспоминаем про ситуацию с 115-ФЗ, когда в финансовые террористы банкиры записывали даже тех, кто делал переводы в несколько тысяч родителям.

А вот кого в экстремисты будут записывать силовики...

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