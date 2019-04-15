Новый профстандарт для бухгалтеров: надо ли менять трудовые договоры и должностные инструкции

С 6 апреля 2019 года вступил в силу новый профессиональный стандарт для бухгалтеров, который принят Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н. Соответственно, ранее действующий профессиональный стандарт признается утратившим силу.

Кто применяет профессиональные стандарты?

— это характеристика квалификации, которая необходима работнику для выполнения определенного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения определенной трудовой функции ( ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ).

Но в настоящее время профессиональные стандарты применяются:

для отдельных видов компаний;

для тех, кто ввел их локальными актами на предприятии.

Особенности использования профстандартов предусмотрены , например, для ГУП и МУП, госкорпораций, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций или долей принадлежит государству.

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников, утверждаемыми законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые имеются уже и в настоящее время (например, в сфере транспорта и др.). Но такая замена, по мнению Минтруда России, будет происходить в течение достаточно длительного периода (<Письмо> Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 <Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов>).

ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих случаях:

согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;

согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.

Вместе с тем, в качестве рекомендаций целесообразно ознакомиться с профессиональным стандартом, понять, хватает ли вашему бухгалтеру знаний, нужно ли повысить квалификацию. Для бухгалтеров бюджетной сферы повышение квалификации является обязательным, а для коммерческих организаций, к сожалению, работодатель не обязан оплачивать повышение квалификации.

Что нужно знать рядовому бухгалтеру?

Рядовой бухгалтер должен иметь пятый подуровень квалификации.

Что он должен делать?

составлять первичные учетные документы; вести прием первичных учетных документов; выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика документооборота; проверять первичку; систематизировать первичные учетные документы текущего отчетного периода; составлять первичные документы; обеспечивать данными для проведения инвентаризации.

Также в действия рядового бухгалтера могут входить:

денежное измерение; регистрация данных; отражение в бухгалтерскому учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета; составление калькуляций; сопоставление инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета.

Что нужно знать главному бухгалтеру?

Для главного бухгалтера существуют дополнительные требования к квалификации. То есть если бухгалтер получал специальность педагога или же экономиста, то ему требуется пройти повышение квалификации.

Так, главным бухгалтером может работать лицо:

имеющее высшее образование — бакалавриат;

высшее образование — бакалавриат и дополнительное профессиональное образование;

среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена;

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование.

Фактически, проблемы возникают в части несоответствия образовательных программ, ведь программы бакалавриата по бухгалтерскому учету появились достаточно недавно, а большинство специалистов страны получали образование давно, и не имеют конкретно такой квалификации, то есть им придется повышать свои знания.

Для шестого, седьмого и восьмого уровня необходимо повышение квалификации не меньше 120 часов за 3 года, но не менее 20 часов в год.

Также существуют требования к опыту работы.

Если работник хочет занять должность главного бухгалтера, то при наличии высшего образование, он должен проработать по специальности не менее 5 лет, если имеет среднее образование — не менее 7 лет.

И здесь задачи посерьезнее и связаны, в основном, с отчетностью:

организация и планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета;

координация и контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета;

формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;

счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской отчетности;

формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

обеспечение необходимых документов бухгалтерского учета для осуществления процессов внутреннего контроля;

обеспечение сохранности бухгалтерской отчетности;

организация передачи бухгалтерской отчетности в архив в установленные сроки.

В области налогообложения главный бухгалтер должен:

идентифицировать объекты налогообложения;

проверять качество составления регистров налогового учета;

исправлять ошибки налогового учета;

разрабатывать формы налоговых регистров;

оценивать изменение налоговых обязательств;

осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах;

анализировать налоговое законодательство.

Задачи финансового анализа также могут быть возложены на главного бухгалтера:

планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта;

координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта;

разработка финансовой политики экономического субъекта;

составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта;

руководсто работой по управлению финансами, исходя из структуры.

Чаще всего из этого перечня главные бухгалтера не уделяют внимания мероприятиям внутреннего контроля. Однако мероприятиям внутреннего контроля посвящена статья 19 федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Внутренний контроль — процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Экономический субъект может применять следующие процедуры внутреннего контроля:

а) документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений исключительно на основе расчетов);

б) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным требованиям (например, проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету). К данным процедурам внутреннего контроля относятся также процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни (например, соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей);

в) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их; как правило, выполняется персоналом более высокого уровня, чем лицо, осуществляющее сделку или операцию (например, утверждение авансового отчета сотрудника его руководителем);

г) сверка данных (например, сверка расчетов экономического субъекта с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных средств по данным кассовой книги);

д) разграничение полномочий и ротация обязанностей (например, возложение полномочий по составлению первичных учетных документов, санкционированию (авторизации) сделок и операций и отражению их результатов в бухгалтерском учете на разных лиц на ограниченный период с целью уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений);

е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация;

ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей (например, правильности осуществления сделок и операций, выполнения учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдения установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами, среди которых, как правило, выделяют процедуры общего компьютерного контроля и процедуры контроля, осуществляемые в отношении отдельных функциональных элементов системы (модулей, приложений). Процедуры общего компьютерного контроля включают правила и процедуры, регламентирующие доступ к информационным системам, данным и справочникам, правила внедрения и поддержки информационных систем, процедуры восстановления данных и другие процедуры, обеспечивающие бесперебойное использование информационных систем. Процедуры контроля, осуществляемые в отношении отдельных функциональных элементов системы, включают, в частности, логическую и арифметическую проверку данных в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни (проверку правильности оформления реквизитов документов, контроль введенных сумм, автоматическую сверку данных, отчеты об операциях и ошибках, др.).

Таким образом, поскольку мероприятия внутреннего контроля входят в обязанность экономического субъекта, то их проведение обязательно.

Что появилось нового в профессиональном стандарте?

Во-первых, рядовые бухгалтера теперь получили виды наименований должностей:

бухгалтер;

бухгалтер 1 категории;

бухгалтер 2 категории.

Во-вторых, если ранее шестой уровень квалификации использовался для главных бухгалтеров, то теперь данный уровень применяется как для главных бухгалтеров, так и для начальников отделов бухгалтерского учета. То есть на начальников отделов также распространяется требование по повышению квалификации.

В третьих, появились новые уровни квалификации:

седьмой, который применяется также для главных бухгалтеров;

восьмой, который дополнительно применяется для начальника управления консолидированной финансовой отчетности.

Седьмой уровень нужен для организаций, которые имеют обособленные подразделения, в том числе те, которые выделены на отдельный баланс. В этом случае в трудовые действия бухгалтера входит:

сбор и анализ информации о деятельности экономического субъекта;

организация построения бухгалтерского учета;

организация постановки бухгалтерского учета.

Также необходимо:

разработать и применять собственные стандарты бухгалтерского учета;

обеспечивать консультирование сотрудников.

поскольку работа в обособленных структурных подразделениях является более сложной, требуется как составление единой системы подготовки и сдачи отчетности.

Восьмой уровень квалификации необходим для тех, кто предоставляет консолидированную отчетность. Это касается как бухгалтерского так и налогового учета. Так, например, с 2019 года возможно сдавать консолидированную отчетность по налогу на имущество. Для этого необходимо подать в налоговый орган соответствующее уведомление.

Какие задачи стоят перед бухгалтером 8 уровня квалификации?

организация деятельности по сбору и анализу информации об учетных политиках зависимых и дочерних обществ для целей разработки учетной политики основного общества;

организация методического обеспечения составления консолидированной отчетности субъекта консолидированной отчетности;

планирование, координация и контроль разработки учетной политики основного общества;

организация консультирования зависимых и дочерних обществ (субъектов отчетности);

контроль соблюдения сроков и качества выполнения работ в области методического обеспечения составления консолидированной финансовой отчетности.

Таким образом, в отчетности больше внимания уделяется консолидации.

Для кого нужна консолидированная отчетность:

для организаций, имеющих обособленные подразделения и дочерние организации;

для тех, кто сдает отчетность по МСФО.

Также важно помнить, что бухгалтер отвечает за раскрытие отчетности. Раскрытие консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией не позднее 30 дней со дня истечения срока для ее представления. Консолидированная финансовая отчетность организации, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, раскрывается в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. В случае, если в консолидированной финансовой отчетности часть информации, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, не может быть выделена, такая отчетность не подлежит раскрытию.

По международным стандартам консолидированную отчетность должна готовить материнская компания.

Но материнская организация не обязана представлять консолидированную финансовую отчетность, если она удовлетворяет всем следующим условиям:

(i) материнская организация сама является дочерней организацией, находящейся в полной или частичной собственности другой организации, и все ее другие собственники, включая тех, кто в иных случаях не имеет права голоса, были проинформированы о том, что материнская организация не будет представлять консолидированную финансовую отчетность, и не возражают против этого;

(ii) долговые и долевые инструменты материнской организации не обращаются на открытом рынке (на внутренней либо зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая местные и региональные рынки);

(iii) материнская организация не представляла и не находится в процессе представления своей финансовой отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска инструментов любого класса на открытый рынок; и

(iv) конечная или любая промежуточная материнская организация указанной материнской организации подготавливает финансовую отчетность в соответствии с МСФО, доступную для открытого пользования, и в которой дочерние организации консолидируются или оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с настоящим МСФО

Консолидированная отчетность группы предполагает объединение финансовых показателей контролируемого бизнеса, а не находящегося под влиянием (пусть и значительным). Поэтому базовыми в консолидированной финансовой отчетности являются данные материнской и дочерней(их) компании(й).

Для идентификации участника группы как дочерней компании рекомендуется проанализировать существующие между ним и предполагаемой головной (материнской) организацией группы правоотношения с целью определения:

Полномочий в отношении данного юридического лица. Подверженности рискам, связанным с участием в уставном капитале зависимого юридического лица. Например, головная организация подвергается рискам неполучения доходов от «дочки», если на доход такой организации влияют результаты деятельности зависимого юридического лица (в частности, получение дивидендов, получение (распределение) экономических выгод от его деятельности, вознаграждения за обслуживание его активов или обязательств).

Где можно узнать ответы на вопросы?

Понятно, что что-то новое всегда вызывает вопросы, работодателю нужно определиться, какой уровень квалификации должен быть у специалистов, нужно ли его повышать и за чей счет.

При возникновении вопросов можно рекомендовать обратиться к письму Минтруда России от 06.07.2016 N 14-2/ООГ-6465.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по применению профессиональных стандартов размещены на официальном сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128.

Для организаций Минтрудом России начиная с 2013 года на базе ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» организованы и регулярно проводятся информационно-консультационные семинары о применении профессиональных стандартов. Информация о проведении бесплатных семинаров НИИ ТСС, в том числе по применению профессиональных стандартов, размещена по электронному адресу: http://vet-bc.ru/. Методическая помощь по применению профессиональных стандартов предоставляется НИИ труда и социального страхования по адресу электронной почты primenenieps@mail.ru.

Что делать муниципальных и государственным учреждениям в связи с введением новых стандартов для бухгалтеров?

ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих случаях:

согласно части второй статьи 57ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФили иными федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;

согласно статье 195.3ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Что касается государственных и муниципальных организаций, то учитывая важность внедрения профессиональных стандартов для повышения производительности труда, обеспечения качества выполняемых работ (услуг), данным организациям следует провести анализ профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам, при необходимости составить план подготовки работников и дополнительного профессионального образования работников в рамках бюджета на соответствующий год (<Письмо> Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253).

В какие документы нужно внести поправки?

В связи с принятием нового профессионального стандарта для бухгалтеров рекомендуется внести поправки:

в трудовые договоры;

в должностные инструкции.

Должностные инструкции целесообразно привести в соответствие с новым стандартов.

Приведем пример фрагмента должностной инструкции.

1.1. Бухгалтер 1 категории относится к категории специалистов.

1.2. На должность бухгалтера принимается лицо, имеющее:

1) среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам;

2) стаж работы не менее 3 лет — при специальной подготовке по учету и контролю.

1.3. Бухгалтер должен знать:

1) основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства, Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий);

2) практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету;

3) внутренние организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов, правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда, особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты информации в организации;

4) порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;

5) основы экономики, технологии, организации производства и управления в организации;

6) методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);

7) методы учета затрат продукции (работ, услуг);

8) Правила внутреннего трудового распорядка;

9) требования охраны труда и правила пожарной безопасности

1.4. Бухгалтер должен уметь:

1) составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы;

2) владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов;

3) вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе;

4) составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов организации;

5) владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам организации;

6) применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике организации;

7) сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;

8) готовить различные справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета;

9) исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств;

10) обеспечивать сохранность первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив;

11) исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами;

12) пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой

2. Трудовые функции

2.1. Ведение бухгалтерского учета:

1) принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни организации;

2) денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни;

3) итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.

3. Должностные обязанности

3.1. Бухгалтер исполняет следующие обязанности:

3.1.1. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 1 пункта 2.1настоящей должностной инструкции:

1) составляет (оформляет) первичные учетные документы;

2) осуществляет прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни организации;

3) выявляет случаи нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирует об этом руководителя бухгалтерской службы;

4) осуществляет проверку первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов;

5) проводит систематизацию первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с учетной политикой;

6) составляет на основе первичных учетных документов сводные учетные документы;

7) осуществляет подготовку первичных учетных документов для передачи в архив;

8) изготавливает копии первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) обеспечивает данными для проведения инвентаризации активов и обязательств организации в соответствии с учетной политикой организации.

Возможно, ваши должностные инструкции и соответствуют стандарту, тогда вносить в них поправки не придется, но если у вас есть, например, обособленные подразделения или предусмотрена консолидация, то пересмотр инструкций будет являться обязательной процедурой.

В целом, профессиональные стандарты достаточно важны для бухгалтеров. Внесенные поправки только конкретизируют те реалии ведения бухгалтерского учета, которые сегодня существуют. Однако для бухгалтеров применение профессиональных стандартов означает необходимость повышения квалификации, изучение новых требований и переход на более высокий уровень работы, что также обусловлено изменениям законодательных норм.