«Ночной бухгалтер». Какие налоги будем считать по-новому: НК изменили

Очередной внушительный пакет поправок в Налоговый кодекс.
Изменений много
Сделали полный обзор подписанного на днях закона об изменениях в НК.
Есть важные новшества по НДС, НДФЛ, транспортному налогу, льготам. Отменены некоторые декларации.
Сбербанк больше не банк?
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер».
«Мы все больше и больше становимся технологической компанией, а не банком», — говорит президент Герман Греф.
Эволюция проходила так: Гострудсберкассы СССР, Сбербанк СССР, Сбербанк России, Сбербанк, Сбер.
По логике дальше будет «Ер», но такое название уже занято, сами знаете...
Доколе
Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абру-кадабру заносят в свою базу.
Читайте другие истории про сбой в программе налоговиков.
Оптимизируйте процессы учета, а первичку за вас введет программа.
Каждому бухгалтеру известна проблема с ошибками, опечатками, дублями при вводе первички. А если этих документов сотни, а то и тысячи?
Для таких задач разработали уникальную программу — EFSOL:Загрузка документов, которая автоматически вводит документы в базу 1С.
Протестируйте бесплатно и сведите процесс длительного перепечатывания документов к нескольким действиям: сканирование, распознавание, проведение документа в 1С.
Про НДС
Сегодня несколько инструкций по работе с этим налогом:
— Когда «физику» придется заплатить НДС;
— Про НДС и счета-фактуры в случае выполнения работ, не предусмотренных договором подряда;
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