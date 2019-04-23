Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Какие налоги будем считать по-новому: НК изменили

Очередной внушительный пакет поправок в Налоговый кодекс.

Изменений много

Сделали полный обзор подписанного на днях закона об изменениях в НК.

Есть важные новшества по НДС, НДФЛ, транспортному налогу, льготам. Отменены некоторые декларации.

Читайте подробнее.

Сбербанк больше не банк?

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер».

«Мы все больше и больше становимся технологической компанией, а не банком», — говорит президент Герман Греф.

Эволюция проходила так: Гострудсберкассы СССР, Сбербанк СССР, Сбербанк России, Сбербанк, Сбер.

По логике дальше будет «Ер», но такое название уже занято, сами знаете...

Доколе

Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абру-кадабру заносят в свою базу.

Бухгалтер сформировала 6-НДФЛ за 1 квартал, проверила, не нашла ошибок, отправила по ТКС.
 
И дальше — самое интересное. В отчете программа налоговиков соединила несколько периодов.
 
Инспекция сознается, что напортачила, но крайней все равно делает бухгалтера, заставляя сдать уточненку.

Читайте другие истории про сбой в программе налоговиков.

Оптимизируйте процессы учета, а первичку за вас введет программа.

Каждому бухгалтеру известна проблема с ошибками, опечатками, дублями при вводе первички. А если этих документов сотни, а то и тысячи?

Для таких задач разработали уникальную программу — EFSOL:Загрузка документов, которая автоматически вводит документы в базу 1С.

Протестируйте бесплатно и сведите процесс длительного перепечатывания документов к нескольким действиям: сканирование, распознавание, проведение документа в 1С.

Про НДС

Сегодня несколько инструкций по работе с этим налогом:

— Когда «физику» придется заплатить НДС;

— Про НДС и счета-фактуры в случае выполнения работ, не предусмотренных договором подряда;

— Нельзя заявлять вычет НДС по счету-фактуре с факсимиле.

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