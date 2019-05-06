«Ночной бухгалтер». Проверьте свои гражданско-правовые договоры

Инспекторы взялись за проверку ГПД. Главное за сегодня.
Опасные ГПД
Эксперты по защите при трудовых проверкам рассказали нам: ГИТ стали активно пользоваться постановлением Пленума ВС, в котором судьи назвали 11 признаков для признания ГПД трудовым.
Например, исполнителю по договору опасно поручать ведение документации с контрагентами компании: счета-фактуры и накладные могут подставить заказчика по ГПД.
В некоторых случаях срочный трудовой договор безопаснее ГПД, говорят юристы.
Правда, есть шанс, что произвола при трудовых проверках станет меньше. Работодателей будут проверять дистанционно. Роструд объединит системы «Онлайнинспекция.рф» и АСУ КНД.
Майские новинки
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Доплаты ветеранам, тарифы на мусор, мессенджеры, ограничения на федеральных трассах, табло с курсами валют.
Три инструкции для ясности
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Для смелых
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