«Ночной бухгалтер». Массово пропадают документы по вычетам

Новая замечательная налоговая программа добралась до обычных граждан.
Проверьте данные по 3-НДФЛ в ЛК
У налоговиков пропадают документы по вычетам.
У кого-то в системе исчезают документы, у кого-то и сама декларация, а у кого-то сумма вычета элегантно превращается в недоимку с пенями (лучше уж в шорты...).
Помогаем бухгалтерам НКО
Учетную политику для некоммерческих организаций можно найти «Клерке».
Скачайте образец УП для НКО, который подходит фондам, общественным организациям, АНО, некоммерческим партнерствам и частным учреждениям.
Есть учетная политика и для ТСЖ.
Интервью
Беседовали с руководителем онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер».
Он рассказал, почему у них все очень страстно, почему, когда он работал в налоговой, им выдавали перцовые баллончики, и почему из-за ФНС мы все стали заложниками цифрового апокалипсиса.
Справочники для бухгалтеров
- По выплатам при увольнении: как не нарваться на претензии налоговиков по взносам и НДФЛ;
- По сдаче уведомления о контролируемых сделках: осталось несколько дней;
- По весенним поправкам в НК: налоговики прокомментировали поправки.
Поздравляем с победой
ФНС заплатит иркутской компании за незаконную блокировку счета.
Из-за недоимки по взносам в 2 копейки и пени в 31 рубль счет компании заблокировали. Дальше пошла череда ошибок: компания недоимку закрыла, однако ошиблась в КПП. При уточнении платежа налоговики сами ошиблись в КБК. Недоимка в 1 копейку осталась непогашенной.
В итоге банк отказал компании в размещении депозита на 77 млн руб. Она потеряла почти 74 тысячи и подала в суд. Выиграла.
Ваша за справедливость редакция