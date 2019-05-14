«Ночной бухгалтер». Массово пропадают документы по вычетам

Новая замечательная налоговая программа добралась до обычных граждан.

Проверьте данные по 3-НДФЛ в ЛК

У налоговиков пропадают документы по вычетам.

У кого-то в системе исчезают документы, у кого-то и сама декларация, а у кого-то сумма вычета элегантно превращается в недоимку с пенями (лучше уж в шорты...).

Помогаем бухгалтерам НКО

Учетную политику для некоммерческих организаций можно найти «Клерке».

Скачайте образец УП для НКО, который подходит фондам, общественным организациям, АНО, некоммерческим партнерствам и частным учреждениям.

Есть учетная политика и для ТСЖ.

Интервью

Беседовали с руководителем онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер».

Он рассказал, почему у них все очень страстно, почему, когда он работал в налоговой, им выдавали перцовые баллончики, и почему из-за ФНС мы все стали заложниками цифрового апокалипсиса.

Справочники для бухгалтеров

Поздравляем с победой

ФНС заплатит иркутской компании за незаконную блокировку счета.

Из-за недоимки по взносам в 2 копейки и пени в 31 рубль счет компании заблокировали. Дальше пошла череда ошибок: компания недоимку закрыла, однако ошиблась в КПП. При уточнении платежа налоговики сами ошиблись в КБК. Недоимка в 1 копейку осталась непогашенной.

В итоге банк отказал компании в размещении депозита на 77 млн руб. Она потеряла почти 74 тысячи и подала в суд. Выиграла.

Ваша за справедливость редакция