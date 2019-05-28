Как борьба с отмыванием поможет выявить неплательщиков НДФЛ

В марте текущего года на «Клерке» была опубликована заметка под названием — «Нотариусы получили письмо с критериями подозрительных операций с недвижимостью». Очень полезная информация, но меня поразили комментарии к этой статье. Некоторые обвиняли «Клерк» в том, что это просто фейковая новость, информация не касается бухгалтеров и т.д. и т.п.

И эти комментарии оставили люди, которые считают себя бухгалтерами-профессионалами?

По моему мнению, настоящий бухгалтер — это профессионал, который должен не только хорошо знать правила бухгалтерского учета и налогового законодательства, но и хорошо ориентироваться в гражданском законодательстве, разбираться в трудовом праве, а также знать основы уголовного права, в частности главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» УК РФ. Иначе бухгалтер не может защитить интересы предприятия, в котором он работает, а также и свои собственные.

Я считаю, что бухгалтер, тем более главный бухгалтер, по своему положению выше любого юриста. Если юрист может специализироваться только на одном виде права, уголовным, гражданским или семейным и хорошо себя чувствовать, то бухгалтеру такого счастья не дано.

Почему информация, опубликованная «Клерком», важна для всех

8 ноября 2018 года в Госдуму был внесен проект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усовершенствуют «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом». В частности, проект уточняет полномочия участников различных сделок — кто и что именно должен сообщать в Росфинмониторинг о подлежащих обязательному контролю операциях. Наиболее значимыми являются поправки, касающиеся информирования финразведки о сделках с недвижимостью.

Согласно планируемым изменениям, информировать финразведку о сделках по недвижимости на сумму более 3 млн.руб. должны будут компании-посредники и консультанты, например, риэлторы. Банки будут сообщать об операциях на сумму от 3 млн.руб., которые прямо связаны с этими сделками. Так, контролироваться будет зачисление и снятие средств с банковских счетов, а также выполнение наличных платежей.

Но уже сейчас, не ожидая пока законопроект превратится в закон, Росфинмониторинг совместно Федеральной нотариальной палатой подготовили информационное сообщение от 4 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546, в котором указали на признаки подозрительных сделок, о которых риэлторы и нотариусы обязаны сообщать в финслужбу.

Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что нарушившие его могут подвергнутся административной, гражданской и уголовной ответственности. Согласно ст. 174 УК РФ, нарушение этих требований может повлечь наказание с лишением свободы до семи лет.

При выполнении риэлторами и нотариусами требований, указанных в этом сообщении, у Росфинмониторинга появится единая база данных о сумме сделки и операциях по получению или выплате средств, и эта информация может дойти до ФНС за счет договора об оперативном обмене информацией. Учитывая уровень автоматизации ФНС, выявлять подобные расхождения налоговики смогут в автоматическом режиме, а новый порядок информирования о сделках с недвижимостью сможет выявить реальную цену сделок.

Многим российским гражданам теперь не удастся сэкономить на налогах. В настоящее время доля собственников жилья, пытающихся снизить стоимость по договору, достигает 60% в общем объеме сделок.

Выявить уклоняющегося от уплаты налогов продавца часто может «помочь» покупатель квартиры. Например, покупатель подает декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного вычета по покупке жилья, и у ИФНС появляется основание для проведения встречной проверки у продавца, а при наличии данных из Росфинмониторинга, доказать факт сокрытия налогооблагаемой базы будет несложно.

Складывающаяся судебная практика по поводу реальной цены сделки при иной сумме в договоре купли-продажи недвижимости будет на стороне налоговиков. Верховный суд уже указал, что при отличии цены сделки в договоре от реальной — договор считается заключенным на ту сумму, которая была реально уплачена за недвижимость.